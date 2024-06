Ve středu 12. června hostí stadion Střelnice finálové utkání Poháru LKFS mezi Pěnčínem a Českou Lípou B. Výkop zápasu je v 18 hodin. Diváci uvidí souboj mezi FC Pěnčín a FK Arsenal Česká Lípa B. Po 90 minutách bude vítěz Poháru LK jasný.

Pohár LKFS Pěnčín - Česká Lípa | Foto: Dagmar Březinová

Pro diváky bude otevřena pouze hlavní tribuna. Hlavní vstup se otevře v 17. Pro návštěvníky bude připravena fanzona s doprovodným programem u hlavního vstupu. Vstupenky budou v prodeji na INFOCENTRU u hlavního vstupu, základní vstupné je 50 Kč, ženy a děti mají vstup zdarma.

"To, že se zápas odehraje na ligovém stadionu, je pro nás velká motivace. Většina hráčů prošla Jabloncem a Libercem. Jsme místní a budeme se chtít ukázat. Pro fanoušky je připravená speciální nabídka. Pro nejmenší diváky máme nachystanou fanzónu jako na lize. A pro naše fanoušky máme připravené klubové šály a kšiltovky.," řekl Adam Pelta.



FC Pěnčín

je účastník krajského přeboru mužů Libereckého kraje. Po 25 kolech je Pěnčín na 2. místě tabulky se ziskem 65 bodů za 21 výher, 2 remízy a 2 prohry při skóre 85:19.

Cesta Pěnčína Pohárem LKFS začala v osmifinále proti Mimoni. Kontumačním výsledkem 3:0 postoupil Pěnčín do dalšího kola. Ve čtvrtfinále pak Pěnčín cestoval do Nového Boru, kde zvítězil 5:0 a zajistil si postup mezi nejlepší čtyřku pohárové soutěže. V semifinále se odehrála bitva v regionálním derby s Velkými Hamry B. Po základní hrací době bylo skóre 1:1 a rozhodovaly až kopy ze značky pokutového kopu. V nich byl Pěnčín lepší a postoupil do finále Poháru LKFS.

FK Arsenal Česká Lípa B

Účastník I. B třídy západ, kde je naprosto dominantní. Po 25 zápasech je Arsenal B na 1. místě tabulky se ziskem 70 bodů za 23 výher, 1 remízu a 1 prohru. Náskok 19 bodů na druhý tým tabulky podrthuje skóre České Lípy B 163:28.

V osmifinále poháru hrál Arsenal B doma s Hrádkem nad Nisou a po výsledku 3:1 si Česká Lípa zajistila postup do dalšího kola. Ve čtvrtfinále uhájila Česká Lípa B domácí prostředí a po výhře 5:0 slavila postup do semifinále. V něm Arsenal B přivítal doma Chrastavu. Podobně jako Pěnčín musela Česká Lípa B bojovat o postup až do penalt. Po základní hrací době byl stav 3:3 a po penaltách slavil postup Arsenal B.