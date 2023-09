V prvním poločase zápasu, na kvalitním terénu ve Smržovce, se hrál pohledný fotbal s mnoha šancemi na obou na stranách, ze kterých se povedlo domácím alespoň jednu proměnit.

„Oba gólmani byli kvalitní a spoustu z gólových situací dokázali vyřešit. Ve druhé půli se hra zhoršila, uškodilo to kvalitě utkání, šancí bylo už málo a body naštěstí zůstaly u nás,“ řekla za Smržovku vedoucí týmu Veronika Veseloušová.

„Plichta by byla dobrá, ale Smržovka byla o něco lepší na balónu, měla víc ze hry. Dozadu trochu propadali, ale my jsme neproměnili šance, takže to bylo takové pro nás složitější,“ konstatoval po zápase za hosty trenér Josef Šorejs.

Jeho týmu chyběl kvalitní střelec, bez něho nedokázali hosté dostat míč do brány. Hodně nebezpečných situací zachraňoval přepeřský gólman, jinak mohli hosté nafasovat i tři góly.

Na Smržovce se opět sešlo dost fanoušků, ale zápas probíhal v klidu, nebyl nijak vyhecovaný, pár faulů bylo k vidění na obou stranách. „ Nám scházelo jen dát gól. Příště týden jedeme do Držkova. Ty jsou vpředu tabulky a jsou šikovní, takže to bude složitější. My máme ještě několik zraněných, někdo má ještě na dovolenou. Na Smržovku jsme v plné polní nepřijeli, takže nás to trochu mrzí. Uvidíme, jak se sejdeme na Držkov. Snad už bychom měli být vybavenější,“ řekl přepeřský kouč Šorejs.

Lučany – Držkov A 2:5 (1:2)

Na vedoucí tým tabulky se Lučany dobře připravily a bylo to v úvodu znát. Jen v koncovce jim nepřálo štěstí a nedaly ani ty největší šance. Zkušenější soupeř si počkal a mezi 36. a 38. minutou dvakrát skóroval. Domácí pak ještě v poslední minutě první půle snížili z pokutového kopu. Vstup do druhé části pak domácím nevyšel. Nejprve hosté zvýšili vedení ze sporné penalty a za další dvě minuty přidali čtvrtý gól. A o několik minut později pak přidali pátou branku. Lučanům se ještě podařilo snížit Řezníčkem po pěkné individuální akci. To však byla již jen kosmetická úprava skóre. Slabinou zápasu byl nepovedený výkon rozhodčího, který, podle komentáře domácích, „ z toho udělal bramboračku.“

„Dnes jsme si nezasloužili prohrát. Výsledek je pro nás krutý. Velice dobře nám zahrála záloha. Soupeř dokázal z minima vytěžit maximum, zápasu by slušela remíza. Pozitivem je, že náš výkon jde nahoru, hráči se drželi taktických pokynů, bojovali. A tak snad přijdou brzy i bodové zisky,“ doufá domácí trenér Vojtěch Svozil.

Držkov na hřiště soupeře nedorazil kompletní. Chyběly mu tři opory Tomáš Čížek, Pepa Just, Míra Hozda. Nahradil je ale bojovností, protože chtěl v Lučanech vyhrát. A to se povedlo.

„ Od začátku jsme byli lepší, fotbalovější tým. Posily nám chyběly, ale měli jsme další kvalitní hráče a ti si už výsledek pohlídali. Domácí neměli moc šancí, byly slabším soupeřem. Hrál se slušný fotbal, byl to pěkný zápas. Máme tři body náskok, jsme na prvním místě. V sobotu dopoledne budeme hrát proti Přepeřím, to už bude těžší soupeř.“

Jilemnice poctivě trénuje, porážky neplánuje. V Brodě se hraje pojizerské derby

Pěnčín B – Jilemnice 3:6 (3:1)

„Nadřeme se na gól a nedáváme vyložené šance. První poločas jsme vyhráli. Soupeř měl taky dvě tutové šance. V kabině jsme si řekli, že není nic rozhodnuto a musíme takhle dál pokračovat. Ale už ve 48. jsme udělali chybu na 3:2. Za pět minut jsme dostali po faulu z penalty na 3:3 a byli jsme úplně zakopaný,“ popsal výkon svého týmu trenér domácích Jan Řezáč:

Na patnáct minut pak Pěnčín úplně vypadl z tempa. Ale nějak se z té situace zase vyhrabal. Dvakrát šel dokonce sám na bránu, ale gól z toho nepadl.

„V 85. jsme dostali na 4:3. Tak jsme hru otevřeli a hráli na tři obránce vabank. Vždycky dostaneme soupeře do hry svými chybami. Jsme zklamaní. První poločas byl od nás velmi dobrý, soupeř se spíš bránil a hrál na rychlé protiútoky. Ve druhém jsme byli zbytečně zastrašení. Takové góly, které jsme dostali, nemůžeme dostávat,“ má jasno Řezáč.

Pěnčínské béčko se potřebuje dostat do pohody. Bojuje spíše samo se s sebou než se soupeři. Sráží ho koncovka.

„Teď hrajeme proti Plavům. Musíme se na ně připravit. Vždycky ale záleží na tom, jak se sejdeme na zápas,“ přemýšlí o dalším utkání trenér.

Že se výhra jednoduše nerodila, to potvrdil trenér Jilemnice Aleš Skalický. „Soupeř na nás vyrukoval se třemi posilami z áčka a nám trvalo celý první poločas, než jsme se vyrovnali s jejich hrou. Mohli jsme za patnáct minut prohrávat 4:0. Dostali jsme se do hry až vyrovnávacím gólem. Ale udělali jsme taky nějaké chyby.“

Kdyby se povedly všechny šance na obou stranách, tak by zápas mohl skončit i 6:3 pro domácí. Také hosté si v poločase něco v kabině řekli. Situaci pak zlomil gól na 3:2 ve 48. minutě. A hned za deset minut dala Jilemnice z penalty vyrovnávací gól. A dál už se hrálo v její režii. „Domácí už toho taky asi měli plné zuby. Schází se, na rozdíl od nás, snad jen jednou týdně. A tak byla znát i naše tréninková morálka, trénujeme dvakrát týdně. Naše kluky musím pochválit, chodí v dostatečném počtu a mohli těžit ze svého fyzického fondu. Máme dostatečný kádr, ve druhém poločase jsme ke konci protočili čtyři hráče. Domácí si asi po prvním poločase mysleli, že už to je hotové. V týdnu poctivě potrénujeme,“ dodal kouč Jilemnice.

Ta příští kolo hraje zase venku, jede do Lučan. Zápas, jak zdůraznil Skalický, berou s pokorou, ale chtějí ho vyhrát a odvézt si body. „Jdeme zápas od zápasu. Chceme být po půlce sezóny spokojení a pak se řekneme, jak dál. Tabulka po vyhraném zápase je hned hezčí, líp se na ni kouká,“ je spokojený jilemnický trenér.

Harrachov – Albrechtice 4:1 (1:1)

„Soupeře jsme přehráli. V prvním poločase jsme si je trochu oťukali. Oni dali před koncem vyrovnávací gól. Ve druhé půli jsme zatlačili. A pak už jsme měli navrch. Dneska nás bylo konečně hodně. Pro nás to byl fantastický zápas. Máme šest bodů. Příští víkend hrajeme velké podkrkonošské derby. To je něco jako v první lize Sparta – Slavie. Hrajeme v Jablonečku nad Jizerou. A jedeme tam vyhrát,“ řekl k poslednímu a dalšímu duelu trenér Harrachova Pavel Dolenský.

„Harrachov byl lepší. První půle byla vyrovnaná, vypadalo to slibně. Ve 48. domácí dali na 2:1, zatáhli se a hráli, co potřebovali. Teď se to s námi trochu vleče. Uvidíme, jak to bude vypadat o víkendu,“ kriticky hodnotil svůj tým Jan Pipek.

Albrechtice teď mají na programu velké derby s Desnou. Nebude to nic jednoduchého. Musí zabojovat a vylepšit si doma reputaci. „Musíme vyhrát, dlužíme to fanouškům,“ slibuje Pipek.

Železný Brod B – Turnov B 3:3 (1:0)

„Nejsem spokojený s výsledkem. Poločas jsme vyhráli, nastoupili jsme do druhého a přestali jsme hrát. Soupeř během dvaceti minut proměnil tři standardky dal tři góly. Pak jsme vystřídali. Stihli jsme vyrovnat a měli ještě jednu šanci. Už v minulém zápase jsme šance neproměnili a dostáváme hloupé góly. V 70. minutě bych bod bral. Ale my jsme měli už v prvním poločase vyhrát 4:0 a v klidu utkání dohrát,“ okomentoval zápas brodský trenér Oldřich Aubrecht.

Pro domácí to byla na domácí půdě ztráta dvou bodů. Venku se jim nedaří, chtěli být doma stoprocentní. V soutěži jsou nováčkem, mají sedm bodů. To je zatím celkem dobré. Ale mohli by mít i víc.

„Příště jedeme do Zásady. S ní jsme hráli minulou sezónu v okresní soutěži. Bohužel jsme je ve dvou zápasech neporazili ani jednou. Takže to bude těžký soupeř. Kluky známe, víme, co nás čeká. Necítím ale, že bychom v tom zápase byli favoriti,“ předpovídá Aubrecht.

„Brod na nás vlítl, z několika šancí se ujala ale jen jedna jejich rána, kterou soupeř vymetl šibenici a dal na 1:0. Ve druhém poločase, po rohovém kopu Kováře, si míč srazil obránce do vlastní brány, takže to byl vlastní na 1:1. Pak se nám podařilo z dalšího rohu Kováře, když domácí přečíslil náš levý obránce Třešňák a dal na 1:2. Pak následoval faul na šestnáctce domácích a Kovář parádně přes zeď trefil pod víko. Vedli jsme 1:3,“ popsal úvod utkání za Turnov trenér Karel Vodrážka.

Domácí pak hru otevřeli. Rozhodčí hostům ponechal nesmyslnou výhodu a balónu se zmocnil Brod. Prostředkem turnovské obrany propadl balón a hostující mladý brankář špatně zareagoval. Útočník Brodu střelu tečoval na 3:2. A Brodu tím narostla křídla. Za dalším gólem ho hnala bouřlivá kulisa fanoušků, kteří se dočkali před koncem vyrovnání na 3:3.

„Za mě to byl pro nás ztracený zápas. Ale zase, když domácí proti nám nasadili posily z áčka, které hraje krajský přebor, tak bod zvenku není špatný. Mohlo to být jinak. Ale i my jsme se potýkali se sestavou. Áčko hrálo, takže posily nebyly možné. Poprali jsme se o výsledek vlastními silami. Příště máme doma Smržovku, ta taky není špatná. Uvidíme, jak bude hrát venku,“ přemýšlí o dalším mistráku turnovský kouč.