Branky: Pipek, Bělohlávek, Vlček, Málek – Mätzelt Za domácí Jan Pipek: „Prvních patnáct minut byl soupeř o něco lepší, ale pak jsme to převzali my a hráli jsme dobře. V prvním poločase jsme nastřelili dvě tyčky a měli jsme asi tři jasné šance. Ve druhém jsme šli do vedení na 1:0. Soupeř nás asi deset minut tlačil. Měli jsme trochu kliku. Ale pak jsme během pěti minut dali tři góly. A bylo hotovo. Odehráli jsme dobrý zápas. Přišlo docela dost lidí, nepršelo, hřiště bylo kvalitní, takže fotbalová sobota byla v pohodě. Ve středu jedeme ještě do Přepeř a v sobotu do Mšena. Máme teď dva anglické týdny za s sebou.“ Trenér Harrachova Pavel Dolenský: „Hrálo se nám dobře, ale terén byl hrozný, za mne nehratelný. Zápas byl vyrovnaný, zasloužená by byla remíza. Od 80. minuty měly Albrechtice štěstí, naši kluci přestali hrát. A hned jsme dostali dva góly. Na podzim nám to šlo výborně. Na jaře jsme se, bohužel, ještě nesešli v optimální sestavě, v jaké jsme hráli na podzim. Teď hrajeme ještě odložený zápas ve středu, to bychom se měli konečně sejít absolutně všichni. A hrajeme proti Lučanům na jejich hřišti. Jsem zvědavý, jak to dopadne.“

Bozkov – Mšeno A 0:7 (0:3)

Branky: 3x Obršlík, 2x Vejprava, Hujer, Nykrín

Za hosty trenér David Ryšavý: „Měli jsme rozestavění se třemi záložníky uprostřed. Hráli jsme dobře. Bozkov byl trochu pomalejší. O poločase jsme vedli 3:0 a pak už jsme to dohráli. Zvedli jsme se gólově, rozstřílel se zase Kuba Obršlík, dal tři góly. To jsme potřebovali. Byli jsme jednoznačně lepší. Ve středu nás čeká zápas na Smržovce, zkusíme máknout a zabojovat. Dáme si v úterý jen lehký trénink.“

Držkov zaplatil za fatální chybu. Béčko Pěnčína už potřebuje vyhrát

Lučany – Smržovka 0:4 (0:1)



Branky: 2x Brož, Polák, Skalický

Za domácí vedoucí FK Oldřich Churý: „Smržovka vyhrála derby zaslouženě, byla lepší. Chce postoupit a my jí to přejeme. První poločas byl vyrovnaný, ale my jsme dostali takový gól – negól. Ve druhém se soupeři podařilo dát v krátké době dva góly a to nás položilo. Smržovka je běhavější, rychlejší. Tři špičkoví hráči nám zase chyběli, ale na to se nechceme vymlouvat. Je to pokaždé.“

Vedoucí týmu Veronika Veseloušová za Smržovku: „V této soutěži jsou většinou týmy vyrovnané a nemá tak úplně váhu, kde v tabulce se nacházejí. I proto jsme věděli, že zápas s Lučany bude těžký. Po nervózním prvním poločase jsme vedli 1:0 a věděli jsme, že se potřebujeme uklidnit a góly přidat. Povedlo se. Druhý poločas byl úplně jiný, pro nás lepší, dařilo se kombinovat a dostávat do útočných šancí. Jak už to v derby bývá, odehrálo se plno tvrdých soubojů. Ale z Lučan jsme odvezli tři body.“

Jablonec n. Jizerou – Desná 3:1 (0:1)

Branky: 2x Špidlen, Šír – Pfeifer

Za domácí trenér David Holman: „Za výhru jsme rádi. Utkání ovlivnila jednoznačná červená karta hostujícího brankáře. Náš útočník Tomíček šel sám na bránu, obhodil si brankáře a ten to pět metrů za vápnem chytil rukou. Takže náš útočník by to dával do prázdné branky. My jsme si ve druhém poločase začali víc věřit. Hosté byli ale fotbalovější, i když nemají moc bodů, mají dobrý kádr, namíchaný mladí se zkušenými hráči. Ve druhé půli jsme utkání otočili, přidali gól na 3:1 a ten nás uklidnil. Zápas měl na obě strany emoce, hosté, do doby, kdy hráli v jedenácti, byli lepší, fotbalovější. My jsme se konečně sešli v plné sestavě a jsme rádi, že jsme zvítězili. Náš cíl je se zachránit. Pak budeme řešit, co dál od léta, jakou soutěž hrát. Hledáme různé varianty. Poslednímu Bozkovu jsme teď trochu utekli. My ještě máme nějaké dohrávky, věřím, že bychom ještě nějaké body mohli udělat. Určitě se chceme zachránit. Příští víkend hrajeme derby s Harrachovem. Co jim odešli dva hráči, tak se jim moc nedaří. Domlouváme se, že bychom toto utkání odehráli u nás, na pěkné trávě než třeba v Desné na umělce. K fotbalu patří tráva, umělky už bylo, vzhledem k dlouhé zimě, dost. “

Za hosty vedoucí Desné Petr Kopal: „Utkání rozhodla naše žalostná koncovka, zbytečné chyby naší obranné činnosti a především tendenční rozhodování sudího ve prospěch domácích.“

Pěnčín B – Mírová p.K. 3:1 (2:0)

Branky: Novák, Tokar, Brožek – Štefan

Za domácí trenér Jan Řezáč: „Začátek byl nemasný, neslaný, ale pak jsme dali dva góly a byli jsme lepší. Měli jsme optickou převahu, Mírová žádnou velkou šanci neměla. Ve druhém poločase jsme přestali běhat, ale měli jsme dvě, tři šance, kdy jsme mohli odskočit na 4:0, ale nevyužili jsme je. Mírová po naší chybě snížila na 2:1, ale pak už jsme jí do žádné šance nepustili. Přidali jsme na 3:1 a zaslouženě jsme vyhráli. Mírová ale předvedla docela sympatický výkon. Počasí nám přálo, přišlo dost diváků. Za tři body jsme rádi, dotáhli jsme se na čelo tabulky. Příští týden hrajeme v Desné. Budeme mít teď tréninky na umělé trávě, abychom si na to zvykli. Hraje se na ní špatně, tráva je tráva, ale musíme to přežít a vyhrát.“

Za hosty vedoucí týmu Petr Dědeček: „Škoda, pětadvacet minut jsme je k ničemu nepustili a pak jsme během tří minut dostali dva góly a bylo po zápase. V 80. minutě jsme se naším gólem dostali zpátky a měli nějaké šance, ale v 85. jsme dostali na 3:1 a byl konec. Bod jsme mohli z Pěnčína přivézt. Kvalita soupeře byla vidět, byl lepší, ale, kdybychom nedělali chyby, tak by to mohla remíza být. Teď k nám přijedou Přepeře B, to je takové derby. Přepeře B vlastně vznikly z hráčů Mírové, jsou to kluci, kteří začínali u nás. Uvidíme, koho pošlou. Jejich áčko hraje až v neděli dopoledne o záchranu v Teplicích. Je otázka, jestli trenér Jarolím v sobotu někoho pustí hrát za nás. Jsme na zápas natěšení a doufám, že tři body zůstanou u nás.“

Držkov A – Roztoky 7:0 (3:0)

Branky: 2x Štolba, 4x Brož, Just

Hrající trenér Držkova Evžen Dvořák: „Jednoznačně jsme vyhráli, Roztoky měly jednu, dvě střely, žádnou další nebezpečnou. My jsme dali v šesté minutě rychlý gól a hned jsme mohli přidat dva další, ale to se nám povedlo až do konce poločasu. Vedli jsme 3:0. Pak jsme dali ještě čtyři, možná to mohlo být ještě o tři, čtyři góly víc. Rozstřílel se Lukáš Brož, tak to tam začalo padat. Roztoky neměly šanci, ničím nás nezaskočily. Byl to jednoznačný zápas.“

Za hosty hrající trenér Jakub Illner: „Držkov je velice kvalitní, hodně zkušený tým. Drželi jsme s ním krok tak asi dvacet minut. Pak měli domácí asi deset střel na branku a z nich jsme dostali sedm gólů. Měli jsme den blbec. Soupeř byl kombinačně vyspělý, v klidu na míči, věděli o sobě, byly vidět velké fotbalové zkušenosti z předešlých let. Za mne se sluší jim gratulovat k super výkonu, kterého jsme se zúčastnili. Příště jedeme do Plavů, pořádně se na ně připravíme.“