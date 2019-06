TJ Albrechtice - FK Přepeře 5:2 (2:2)

Trenér Jakub Chroustovský: „ Jsme spokojení. Přijel těžký soupeř z Přepeř. První poločas nebyl úplně podle našich představ. Ale otočili jsme to,“ řekl k vyhranému duelu trenér albrechtického mužstva.

NAPRAVILI DEBAKL

Do poločasové přestávky ale ještě situaci na hřišti otočili a druhá půle se už odehrávala v režii domácích. Na otázku jak to, že se situace tak změnila, a jestli kouč zvýšil v kabině hlas, odpověděl Jakub Chroustovský jasně: „ Minulý týden jsme ve Smržovce ostudně inkasovali pět gólů. A dnes nám bylo jasné, že se taková situace nesmí opakovat. Kluci to chtěli napravit a vyhrát.“

Soutěž se pomalu blíží ke konci. Albrechtice mají před sebou ještě dvě utkání. Vyjedou do nedalekých Velkých Hamrů, kde se utkají s místním béčkem. A doma je čeká soused „přes kopec“, Lučany.

KOUČ CHTĚL VYHRÁT

„Chceme určitě zase oba zápasy vyhrát. Hlavně derby se soupeřem z Lučan. Jsme na krásném místě v tabulce, jsme spokojení. Samozřejmě jsem chtěl soutěž vyhrát. To chci s každým týmem vždycky každý rok. To už se teď ale nepovede. Ale spokojení jsme, protože jsme se ještě před pár týdny pohybovali na sestupových pozicích,“ rekapituloval výkon svých svěřenců v jarní části I. B třídy Jakub Chroustovský.

DO HAMRŮ NA DERBY

Zápasy této soutěže ještě pokračují. Definitivní tečku za fotbalovou jarní sezonou udělá až poslední kolo o víkendu 15. 16. června. V neděli 9. června zajíždí tým Albrechtic do nedalekých Velkých Hamrů B, kde hrají od 17 hodin. A fanoušci obou jedenáctek očekávají pořádné sousedské derby. A poslední fotbalový týden v I. B třídě bude 15. června. Do Albrechtic přijedou Lučany. I toto utkání přinese určitě mnoho fotbalových okamžiků, které rozhodnou o vítězi.

Albrechtice: Žanta, Bělina, Kořínek, Koldovský, Pipek, Hradecký, Purm, Bělohrádek, J. Sedlák, Vondra, M. Sedlák, Hozák, Zelinka, Berndt.