Trenér Ruprechtic Pavel Buša: „Nám se tak v prvním kole na malém hřišti nepodařilo reagovat na běhavou a důraznou hru Rapidu, který si v celkovém kontextu zasloužil vyhrát. Pokud by se nám však podařilo proměnit vytvořené šance v prvním poločase, nemuseli jsme soupeře vůbec nechat k vítězství dokráčet. My tak musíme do příštího zápasu zapracovat na efektivitě v koncovce, dorovnat ještě u některých stav fyzické kondice, která i vinou dovolených a absencí není u všech hráčů na stejné úrovni, a v příštím zápase bychom chtěli opět navázat na hru, kterou jsme předváděli v přípravě, což se nám proti Rapidu rozhodně nepovedlo. Příští utkání odehrajeme na domácím hřišti v sobotu 13.8 od 14:00 proti Jablonnému v Podještědí.“

SK Hodkovice n. M. – SK Jilemnice 3:0 (1:0)

Trenér domácích David Novotný: „Výsledek dobrý, herně nic moc. Hosté byli víc na hřišti, oni hráli, ale my jsme dávali góly. Měli jsme čtyři na střídačce, takže jsem to nemusel řešit v jedenácti lidech, dali jsme to dohromady. Ale byla velmi krátká příprava, měli jsme málo tréninků. Nejsme ještě pořádně rozehraní. Taky jsme nevěděli,co od soupeře čekat. V semilském okrese skončili pátí. Pro něj to je výsledek nezasloužený. My tři body bereme rádi. Máme se od čeho odpíchnout. Za týden máme zase doma dalšího nováčka, Nové Město pod Smrkem. V tomto kole vyhrál 5:2. Asi to nebude nic jednoduchého. Chceme doma tyto tři body potvrdit. Musíme domácích zápasů proti nováčkům co nejvíc využít.“

Jablonné v Podještědí – Doksy 2:2 (0:1)

Sedm gólů dal první Vesec i Chrastava, stíhací jízda Bílého Kostela nestačila Trenér Jablonného Jaroslav Hetver musel kvůli nedostatku hráčů strávit devadesát minut na hřišti stejně jako jeho svěřenci a poté řekl: „Jenže bohužel je to skoro standard. I když mám v kádru teď 17 lidí, tak vždycky na zápas někdo chybí. Tak musím hrát, i když bych raději šetřil koleno po operaci,“ říká hrající kouč: „Navíc máme z posledního zápasu v Žandově tři červené, to tomu taky moc nepomohlo.“ Trenér Doks Josef Herčík: „Zaplať pánbůh, že to takhle dopadlo. Na to, že jsme v prvním poločase byli o tolik lepší a oni neměli nic. Měli jsme na to jim nasázet tři góly, jenže to samozřejmě dopadlo tak, že jsme měli desetiminutový výpadek, soupeři se začali mnohem lépe pohybovat po hřišti, dotáhli a skórovali na 2:1 a už jsme tahali za kratší konec. Byli bychom mnohem radši, kdyby sezóna začala až tak za dva týdny. Ale naštěstí máme docela dobrou morálku, takže se většinou sejdeme. A všichni ostatní jsou na tom stejně.“

Vratislavice – Skalice u České Lípy B 6:0 (5:0)

Trenér domácích Daniel Vlk: „Výsledkově v pořádku. V prvním poločase se nám dařil rychlý přechod do útoku a měli jsme i štěstí, že do čeho jsme kopli, to nám vlastně skončilo v bráně. Díky aktivitě i střeleckému štěstí jsme si vypracovali do poločasu pětibrankový náskok. Po přestávce se Skalice zatáha kolem vápna a už nám nenechávala tolik prostoru, my jsme navíc některé akce řešili až moc individuálně. S výkonem jsem spokojen, ale nějaké výhrady k druhé půli by se našly. Jsem rád, že se nám první zápas povedl. Snad naplníme naše předsezónní ambice a budeme se pohybovat v lepší polovině tabulky.“

Hrádek B – Jestřebí-Provodín 3:2 (0:0)

Zajímavý zápas s vítězným koncem sehrála v 1. kole rovněž rezerva Hrádku nad Nisou, která si vypracovala dvoubrankový náskok, avšak hosté dokázali vyrovnat, a tak rozhodnutí padlo až v poslední minutě, kdy se prosadil Radek Fikar a zajistil Slovanu tříbodový zisk. I. B třída Východ Prvním kolem odstartovala I. B třída východ. A přinesla několik překvapení.

FK Přepeře B – Spartak Smržovka 5:0 (2:0)

Za domácí vedoucí týmu Martin Kvapil: „Byli jsme celý zápas jasně lepší. Soupeř zkoušel trochu hrát, ale na začátku prvního dostal gól na 3:0 a pak už s tím byl takový odevzdaný. Už jsme ten zápas jen tak dohrávali. Povedlo se nám to, z A týmu jsme měli jednu posilu, která hrála první poločas. Proto je i super, že jsme to odehráli s našimi „béčkaři“, což se taky vždycky nestane. Pochvalu zaslouží Habr za hattrick a naši noví hráči Hapiak, Kutek a Jeleček. Byli s námi první ostrý zápas a povedlo se jim to.“

Albrechtice/Jiřetín – Sokol Držkov 1:2 (1:1)

Trenér domácích Jan Pipek: „Výsledkově pro nás nula bodů, herně vyrovnaný zápas. Měli jsme i víc šancí. Neměli jsme gólmana, chytal hráč z pole. Góly jsme si dali sami po našich chybách. Minimálně remíza by byla spravedlivá. Kluci z Držkova byli dobří. Diváků bylo hodně, odezva byla dobrá, i když jsme doma prohráli. Pomohlo nám taky, že jim chyběli asi dva klíčoví hráči, zápas byl i tím vyrovnanější. Je to první zápas, chybí nám gólman, musíme to tak brát. Je důležité příští týden doma vyhrát s Jablonečkem.“

Za hosty trenér Evžen Dvořák: „Byli jsme rádi, že jsme se sešli. Chybělo nám sedm hráčů základní sestavy. Dnes hráli tři gólmani. Jsme spokojení s výsledkem, výkon byl bojovný,ale ošizený o to, že jsme nebyli kompletní. Vezeme tři body. Říkali jsme si, že by bylo dobré, abychom neprohráli a vyšlo nám to. Jak vždycky říkáme, jdeme si zahrát fotbal, zakřičet si a dát si po zápase klobásu a pivo. Jsme spokojení. Začátek dobrý, úkol jsme splnili. Příští týden máme doma Desnou. Ta nemá špatný mandant, většinou mladé, běhavé kluky a to je pro nás těžké. Ještě bychom dva hráče brali, ale ono není brát kde. Ti mladí většinou skončí v dorostu. Ti „starý“ kluci, jako jsme my, zkušení, to musejí odehrát.“