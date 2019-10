Trenér Jakub Chroustovský chválil: „Hráli jsme od první do poslední minuty velmi dobře. Kluci jezdili po zadku a předváděli nádherné fotbalové akce. Každý zápas chceme vyhrát a potěšit hrou i naše fanoušky. A zatím se nám to daří.“

Trenér Hamrů Jaroslav Pekelský důvod k radosti neměl. „Domácí byli důraznější, bojovnější, silnější na míči. Nedali nám metr prostoru, byli namotivovanější. Byla to naše první porážka. Věděli jsme, že to bude těžké. V Albrechticích je malé hřiště, my jsme zvyklí na prostor pro hru. Naše fotbalovost se tam neuplatnila. Ale domácí jsou taky fotbalově dobří, dovedou se o míč poprat. Vyhráli zaslouženě. Na malém hřišti my máme problém všude.“

Albrechtice - Velké Hamry B 4-1 (2-0)