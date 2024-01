Tým Albrechtic končil podzim v I. B třídě duelem s Držkovem (3 : 3). Šancí měli Albrechtičtí jako máku. Po dvaceti minutách měli vést 5:0. Byl by klid a zápas by se vyvíjel v jejich prospěch. A klidnější by bylo i přezimování.