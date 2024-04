Rapid Liberec – Lomnice n. P. 4:6 (2:2)

„Zní to jako ohraná písnička. Naše obranná fáze je… Nevím, jak to říct, už se to ani nedá moc nazvat. A to ještě říkám, že máme dva velmi dobré brankáře. Ofenzíva je skvělá, klobouk dolů. Ano, famózní Lábek, který se včera probudil střelecky a dal čtyři góly. Kluci vítězství trochu oslavili. K tomu bývalý reprezentant v severské kombinaci Tomáš Portyk také včera slavil narozeniny, takže bylo co slavit. Ale opět jsme hráče upozorňovali, že začátek zápasu byl zase špatný, uběhlo osmnáct minut a už jsme prohrávali 2:0. Do nekonečna to nemůžeme takhle stále dohánět. Ale kdyby mi někdo před třemi týdny řekl, že získáme ve třech kolech devět bodů, tak bych mu klepal na čelo. Příště máme doma Skalici.

Trochu mě mrzí ti domácí. Dlouho jsem se nesetkal s tak přátelským prostředím včetně realizačního týmu a všech lidí kolem. Dal bych jim cenu fair play. Žádná nevraživost, všechno proběhlo standardně před zápasem i po zápase, prostředí bylo opravdu velmi příjemné, až je mi jich trochu líto. Za nás velká spokojenost,“ kladně hodnotil zápas vedoucí týmu Lomnice Zdeněk Baudyš.

Sedmihorky hlásí: Nehrajeme pro nezpůsobilý terén

A tým Pěnčína jel do Nového Boru s respektem. Věřil ve výhru a přání se splnilo. I když si hosté připsali tři body, trenér se až tak zase z výkonu neradoval. Nebyl totiž podle jeho představ.

Nový Bor – Pěnčín A 0:3 (0:2)

„Musím přiznat, že jsme jeli za třemi body a to se nám podařilo splnit. Zápas se vyvíjel velmi dobře. Hned na začátku jsme měli pěknou akci, kdy Honza Díl nahrál, utekl a poslal krásnou přihrávku do středu, kde Adam Pelta z úrovně penalty vstřelil gól. Takže jsme brzy vedli 1:0. Poté jsme se trochu uklidnili a povolili, i když jsme měli hru pod kontrolou. Nebylo to ale úplně podle mých představ. Postupně jsme přidali druhý a třetí gól a zápas se dohrával. Krásné počasí tomu také pomohlo. Takže jsem spokojený, že jsme si odvezli tři body, výsledek 3:0 je skvělý. Co si víc přát? Ale vím o kvalitě kluků a vím, co všechno ještě mohou ukázat. Mají určité rezervy. Když vedete 3:0, je přirozené trochu polevit. Těším se na konfrontaci s lepším soupeřem, jako je Chrastava, která hraje důrazný fotbal. To bude opravdu zajímavé a ukáže se, jak na tom jsme. Musíme se snažit udržet hráče motivované a zabránit tomu, aby usnuli na vavřínech. Zatím jsme hráli spíše se slabšími soupeři ze spodní části tabulky. Uvidíme, jak si povedeme proti silnějším týmům. V přípravě jsme s nimi odehráli velmi dobré utkání, takže jsem zvědavý, jak to v sobotu dopadne,“ zamýšlí se trenér A týmu Pěnčína Emil Šafář.

Brodské áčko se na jaře zatím nese na vítězné vlně. Hráči makali na víc jak sto procent a bylo to vidět na výkonu i výsledku. Vyhráli 1:0 a po zasloužené radosti se už chystají do Hrádku. Chtějí zase uspět.

Železný Brod A – Velké Hamry B 1:0 (0:0)

„Bylo to náročné. Ale teď budu až do zítřejší půlnoci v sedmém nebi. Musím pochválit celé mužstvo, opravdu od prvního do posledního hráče, protože podali kompaktní taktický výkon. Samozřejmě, Hamry na míči byly silným soupeřem, držely míč a my jsme je nechali dostat se maximálně do dvou nebo tří šancí. Jinak jsme výborně bránili. Byli jsme kompaktní ve všech řadách, podali jsme zodpovědný výkon. A dočkali jsme se gólů, hned po přestávce, po jejich špatné rozehrávce ve čtyřicáté sedmé minutě. Musím říct, že mužstvo se opravdu vydalo. Máme devět bodů ze tří zápasů, což je po podzimu, kdy jsme měli jedenáct celkem, neuvěřitelné. Teď pojedeme s pokorou do Hrádku. S jeho trenérem se velmi dobře znám. Tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Je to další soupeř z první trojky, ale máme na čem stavět. Kluci přesvědčili, že když mají v hlavě všechno srovnané, tak o sobě nemusí pochybovat. Musí využít situací, které mohou přispět k útočným akcím. A když obě řady hrají dobře v obraně, můžeme se měřit s každým,“ hodnotil trenér Brodu Milan Mayer.

„K béčku řeknu jediné, jsem naštvaný. Sestava, která do Brodu jela, měla podle mě na vítězství,“ stručně zhodnotil trenér Zdeněk Bryscejn.

Sedmihorky – Hrádek ODLOŽENO na 23. 4.