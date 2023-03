Liberecký tým si dal po konci soutěží 14denní pauzu od fotbalu, ale poté se hráči začali scházet na pravidelné čtvrteční fotbálky. Zimní příprava pak odstartovala 23. ledna, kdy se trénuje 2x týdně. Ruprechtice mají v plánu odehrát celkem sedm přátelských utkání. "Skoro vše se soupeři z vyšších soutěží. Dva budou z Krajského přeboru (Višňová a Sedmihorky), čtyři z A. třídy (Doubí, Vesec a Rozstání s Chrastavou v rámci poháru). Jediným soupeřem z B. třídy bude zápas s Rapidem," pověděl Deníku předseda mužstva Michal Viktora. Generálku před startem soutěží pak odehrají v Sedmihorkách na tamním hřišti.

Do přípravy se zapojilo pět dorostenců, kteří zasahují také do přípravných zápasů. Není to však jediné oživení mužstva. "Přišel také Zdeněk Suchomel z Krásné Studánky na půl roku a po dlouhé pauze se vrátil Mikuláš Borkovec," je spokojený Viktora s posílením mužstva. A s jakým cílem půjdou Ruprechtice do jarní části: "Cíle jsou dva a jsou velmi podobné jako pro podzimní část. Prvním je, abychom chodili trénovat v hojném počtu a vytvořila se dobrá parta, což se daří. Tím druhým pak, abychom hráli nahoře v tabulce a bojovali o postup," dodal předseda závěrem.

Vratislavice nad Nisou:

Druhý celek z krajského města začal svou přípravu už 10. ledna. I zde se trénuje 2x týdně. "A-tým se připravuje společně s B-týmem. Účast je v průměru 16-20 lidí. Kluci sice remcají, ale tréninky zvládají v pohodě," chválí své svěřence Daniel Vlk. Za to s přípravnými zápasy už taková spokojenost nepanuje. "Dokázali jsme hrát vyrovnaně s Vescem a Doubím, ale od té doby jako bychom z toho žili. V zápasech je to herně i výsledkově bída," zlobí se trenér. Genreálku naplánoval svým svěřencům na umělém povrchu v Českém Dubu proti celku Soběhrdy, hrající III. třídu Středočeského kraje.

Největší ztrátou bude pro žluto-černé odchod zkušeného Lukáše Žabky do Mníšku. Naopak se ale vrátil Martin Házi z Krásné Studánky. Ani zde se nejedná o jedinou posilu. "Přestoupil k nám také Ondřej Šimůnek z Jívanu Bělá. Ten u nás už rok a půl trénuje starší žáky, tak jsme to skloubili dohromady. Dále je u nás na zkoušku Patrik Šálek, ročník 2002, který se jeví dobře. Naposledy hrál v Desné, prošel také jabloneckým dorostem," pověděl Vlk na adresu mladého hráče, od kterého si v klubu hodně slibují.

Také trenéra Vratislavic jsme se zeptali, s čím budou vstupovat do jara. "Chtěli bychom být více konzistentní, co se týče výkonnosti. Na podzim se nám často stávalo, že jsme jeden zápas sehráli skvěle a další dva hrozně," prozradil nám Daniel Vlk, na čem chtějí na jaře pracovat.

Jablonné v Podještědí:

Také v sedmém celku po podzimní části se začalo s přípravou 23. ledna a snaží se trénovat dvakrát týdně. Potýkají se však s absencemi ze zdravotních či pracovních důvodů. Hráči za sebou mají dvě přípravná utkání. "Jelikož tréninková morálka není taková, jakou bychom si představovali, vypadaly zápasy podle toho. První utkáni jsme prohráli 0:4 s Lokomotivou Česká Lípa, která hraje A. třídu. Poté jsme se utkali s rezervou Arsenalu Česká Lípa a prohráli jsme 1:5," není spokojen trenér Jaromír Hetver. Generálku odehraje tým z Jablonného proti Doksům.

V tomto celku k žádným výrazným změnám během zimy nedošlo. "Do jara vstoupíme nejspíše s kádrem beze změn. Po asi čtyřech letech se nám povedlo, že nikdo neodešel. Do tréninku se po dlouhém zranění zapojil brankář. Jinak jsme byli vesměs bez zranění. V jednání je příchod jednoho až dvou hráčů. Uvidíme, jak to dopadne," nechává trenér napnuté soupeře i fanoušky a dodává, že je potřeba dívat se v tabulce hlavně pod sebe. "Nechceme mít problémy se záchranou. Sice se to nezdá, jsme v polovině tabulky s 20 body, ale Skalice B soutěž odhlásila a zbytek mužstev je velmi vyrovnaný," připomíná Hetver fakt, že jarní část B. třídy-západ se bude dohrávat pouze se 13 celky.

Hrádek nad Nisou B:

Ani v rezervě mužstva z města ležícího na česko-polsko-německých hranicích nepanuje se zimním přípravou spokojenost. "Začali jsme poslední týden v lednu, ale příprava nestojí za nic. Takovou jsem snad ještě nezažil. Když to přeženu, scházelo se nás 7-8. Posledních 14 dní se to ale zlepšuje. Štěstím bylo, že jsme trénovali ve stejné časy a na stejném hřišti jako Bílý Kostel. Vycházeli nám vstříc a spojovali jsme se s nimi," byl vděčný trenér Petr Mikenda za společné tréninky.

Také druhý tým Hrádku odehrál dvě přátelská utkání. "Na začátku února proti týmu LOKO Česká Lípa, které jsme vyhráli 4:1, ale byli nám pomoct hráči z A-tým, takže výsledek nepřeceňujeme. Druhý zápas jsme prohráli 3:5 proti Rapidu," prozradil Mikenda. Generálka je na programu v sobotu 18. března proti Polevsku.

Osmý celek tabulky se bude muset na jaře obejít bez svého kapitána. "Citelnou ztrátou bude odchod dosavadního kapitána Luboše Blažeje, který začal pracovat v Německu a z časových důvodů to nevidí příliš dobře," řekl smířlivě trenér rezervy s dodatkem, že další změny směrem dovnitř či ven neproběhly.

I zde se dívají směrem k jaru hlavně pod sebe. "Vzhledem k tomu, jak to vypadá, je určitě cílem záchrana. Dále se bavíme, jestli to po sezoně nerozpustíme nebo nepřihlásíme Okresní přebor. Jaro ale chceme určitě dohrát," nastínil Mikenda blízkou budoucnost hrádecké rezervy.

Nové Město pod Smrkem:

Celek z frýdlantského výběžku začal s přípravou 23. ledna a trénuje 2x týdně. "Dle podmínek buď běháme venku nebo jsme v tělocvičně. Starší borci k tomu přistupují zodpovědně, mladší trochu méně. Celkově je tréninková morálka dobrá," pochvaluje si trenér David Jalovičár. Nové Město má za sebou shodně dvě přátelská utkání. S Višňovou prohrálo 1:3 a s rezervou jabloneckého Pěnčína uhrálo remízu 3:3.

Právě z tohoto celku dorazil hráč, od kterého se v klubu hodně očekává. "Největší posilou je určitě návrat Dušana Nulíčka právě z jabloneckého Pěnčína, který hraje Krajský přebor. Slibujeme si od něho pomoc se záchranou v soutěži. Už v přípravném zápase ukázal, v čem je jeho síla, když vstřelil dva góly svému bývalému klubu. Jedná se o odchovance, který prošel Libercem, Jabloncem a dokonce nakoukl do ligy (27 zápasů, 3 góly)," řek na adresu zkušeného borce šéf novoměstské lavičky. Jediným odchodem je pak návrat z hostování Pavla Bureše do Horní Řasnice.

Cíl je v Novém Městě jednoznačný, po odhlášení rezervy Skalice se ocitl celek Davida Jalovičára na posledním místě tabulky, tudíž se chce na jaře zachránit a udržet v soutěži.

