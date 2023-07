Původním soupeřem měl být tým Dvora Králové, který padl v divizi. Ale ten na poslední chvíli účast odřekl. „Naštěstí jsme rychle domluvili náhradního soupeře. Chabry byly v Rovensku na soustředění, tak naši nabídku přijaly. Byly druhé v krajském přeboru a docela s námi zacvičily. Zatím je to ale jen příprava. Zrovna jednoduché období neprožíváme. Několik hráčů nám odešlo, například do Jilemnice, kde budou mít asi lepší podmínky,“ řekl Zdeněk Baudyš.

Situace na fotbalovém trhu není vůbec jednoduchá. „Celý týden telefonuju a sháním. Některé týmy to vzdaly vůbec, třeba Bozkov. Mírová se přihlásila do okresního přeboru, v Roztokách taky není situace růžová a i Rovensko z krajského přeboru odchází. Ani Přepeře B nevěděly, co bude, pak to spojily s Doubravou. Není to jednoduché v téhle době hrát fotbal. Vůbec tady ten konec, (zeměpisný) to má, co se hráčů týká, těžké. Kousek dál, Sedmihorky, Turnov a další mančafty už jsou na tom možná trochu líp,“ postěžoval si Baudyš.

Ale Lomnice to určitě nevzdává, příprava pokračuje, trénuje se dál. V sobotu 29. července v 10,30 hodin ji čeká přátelák doma proti Pečkám. A o týden později už to bude generálka, ve které nastoupí v domácím prostředí proti Semilům.

Odchody mají v Lomnici už jasné, příchody, jak potvrdil Baudyš, ještě ladí a shání. Posily jsou stále v jednání.