Lomnice, jak zdůraznil, staví mužstvo tak trochu za pochodu. „Pět roků nepamatuji tolik odchodů. Odešli nám čtyři hráči ze základního kádru. Dlouhý a Horáček přešli do Jilemnice, Matěj Janata do Dvora Králové, bývalý kapitán Aleš Gaubman do Jičína a Michal Lábek bude hostovat v Turnově. Nějaké nové příchody za ně už ale máme. Budeme ještě další posily hledat a jednat, čas na to zatím je,“ uvedl vedoucí týmu.