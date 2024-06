„Jen těžko jsme dávali dohromady sestavu. Chyběli nám někteří hráči. Byl to zápas, ve kterém nám už o nic nešlo. Když jeden mančaft nechce hrát, tak pak je z toho špatný fotbal. Nechápu, že vychováváme hráče k tomu, aby hráli takhle vesnicky vysoký fotbal. Soupeř byl v početní převaze zalezlý, stejně jako byl spokojený s bodem. A tomu odpovídala špatná kvalita utkání,“ řekl k zápasu trenér B týmu Hamrů Zdeněk Bryscejn.



Pěnčín – Stráž p. Ralskem 7:1 (4:0)

„Byl to z obou stran slušný, nekonfliktní a férový zápas. Oba týmy také poskytly příležitost ostatním hráčům, což mělo dobrý vliv na výsledek. Byl to prostě zápas bez zranění, férový. Zahráli si kluci, kteří nedostávali tolik příležitostí, a my jsme se dobře připravili na střední část hřiště. Zkoušeli jsme některé kluky šetřit před utkáním poháru, které nás čeká ve středu na jablonecké Střelnici proti České Lípě. Úmyslně jsme je nechali stát na středu, aby si zahráli ti méně vytížení a bylo to dobře. Podali velmi dobrý výkon, takže nás to trochu zamotalo. Ve středu to, podle mne, bude oslava fotbalu na krajské úrovni,“ dodal trenér Pěnčína Emil Šafář.



Frýdlant – Lomnice n. P. 3:1 (2:0)

„Hráli jsme ve spíše horší sestavě, chyběli nám tři důležití hráči z pěti nejlepších. Někteří pánové dali přednost Otvíráku. To je pro ně zajímavější než fotbal. Věděli jsme, že to nebude žádná hitparáda, ale podle mě to byl nejhorší výkon na jaře. Ale říkám, chyběli nám tři. Takoví skoro jediní z pěti nejlepších. Samozřejmě nám chyběla obrana a v podstatě dopředu jsme neměli skoro nic. Výsledek je spravedlivý, zasloužený. Čeká nás ještě poslední zápas doma proti Pěnčínu, to by asi mohlo být o trochu lepší,“ uvažuje vedoucí týmu Lomnice Zdeněk Baudyš.

Rychnov rozstřílel Mšeno. Bělá začínala v devíti



Sedmihorky – Košťálov 2:0 (1:0)

„Soupeř vynikal skvělou rychlostí . Odehráli jsme to, na co jsme měli. V prvním poločase jsme byli výrazně lepší a měli jsme vést po poločase 4:0. Bohužel, druhou půli jsme nezvládli a měli jsme štěstí. Ve středu máme poslední Skalici a pak ještě utkání v Železném Brodě, ale to už hrajeme v pátek od 18 hodin,“ řekl trenér Sedmihorek Pavel Šafář.

„Sedmihorky měly výborné držení balónu, my jsme hráli jenom na brejky. Měli jsme taky dvě dobré příležitosti po prvním poločase. Ve druhém oni dostali červenou. My jsme potřebovali dát gól, tlačili jsme se dopředu. Měli jsme obrovskou šanci, tu gólman chytil. Pak jsme dostali na 2:0. Ale zahráli jsme si dobrý fotbal na krásném, kvalitním, rovném hřišti. V dalším kole máme doma Frýdlant. Chceme se v posledním zápase rozloučit doma výhrou a získat tři body, poděkovat tak fanouškům za přízeň,“ řekl trenér Košťálova Karel Janata.

SK Skalice – Železný Brod A 0:2 (0:1)

„Domácí působili na míči technicky zdatně, byli rychlí. Dařilo se nám narušovat občasný protiútok. Měli několik šancí, které zlikvidoval náš gólman Zdeněk Tkacz . Vítězství 2:0 si vážíme, bylo to na půdě těžkého soupeře ze severu. Máme další tři body a zase čisté konto venku. Máme devět bodů ze tří kol, takže velká spokojenost. V pátek hrajeme doma proti Sedmihorkám. V Brodě je o víkendu jarmark, takže jsme si to domluvili hned na pátek, v sobotu nebo v neděli bychom se dávali těžko dohromady. Doufáme, že se připravíme zodpovědně, doma chceme zvítězit,“ má jasno trenér A týmu Brodu Milan Mayer.

Semily - Rozstání 1:5 (0:3)