„Byl to náročný zápas s remízou. Mysleli jsme si, že nás možná porazí, ale nakonec jsme se prali. Navíc jsme měli zranění. Nejdřív hrající trenér, stoper, měl problém s achilovkou a pak další klíčový hráč, Novotný, také. Nedali jsme gól, který jsme mohli dát. Oni také měli šance, takže to bylo opravdu vyrovnané utkání. Výsledek je objektivní, mělo to tak být. V sobotu jedeme do Albrechtic a uvidíme, jak na tom budou zranění hráči. Velikostně mají Harrachov a Albrechtice stejné hřiště. Oni mají trávník, my máme umělý povrch. Jedeme tam vyhrát, snad to vyjde,“ řekl vedoucí týmu Pavel Dolenský.

„Musím říct, že jsme tentokrát nastoupili v lepší sestavě, takže jsme si trochu i slibovali vítězství. Ale samozřejmě si uvědomujeme, že Harrachov se na jaře zlepšil a my jsme měli nějaké problémy, takže jsme byli nakonec rádi i za ten jeden bod. Vedli jsme, byli jsme aktivnější, ale zranili se nám dva hráči, takže jsme pak už neměli dost síly na to, abychom zápas otočili. Většinou se ale naši hráči zranili sami, nebylo to v důsledku zákeřných zákroků. S věkem už to tak bývá, že si na umělém trávníku spíše ublížíme. Příště hrajeme doma s Desnou, to bude těžký soupeř. Teď se jim daří. Každý týden se scházíme v jiné sestavě, tak doufám, že se to stabilizuje a že zase začneme vyhrávat zápasy,“ okomentoval zápas hrající kapitán Zásady Martin Kotyza.

Smržovka - Držkov 1:3 (0:1)

„Jeli jsme na Smržovku v takové napůl rozebrané sestavě. Ale myslím, že jsme to nahradili bojovností. Musím říct, že jsme opravdu hráli zodpovědně a bojovně. V poločase jsme vedli jedna nula, mohli jsme ale ještě dát dva góly. Bylo by to spravedlivé. Ve druhém poločase jsme přidali dva góly a pak jsme trochu zaspali na jednom centru a dostali jsme gól v devadesáté minutě na 3:1, ale už se s tím nedalo nic dělat. Jsou to zasloužené vybojované tři body a bylo to v klidu. Musím pochválit úžasný tým, že jsme opravdu hráli slušný fotbal. Neviděl jsem tam jediný zákeřný faul, ani jeden zákeřný moment. Smutné na Smržovce bylo jen to, že někteří fanoušci, dva nějací opilí, tam křičeli na rozhodčího i na nás. Musím ale tentokrát říct, že to byl naprosto čistý zápas ze strany rozhodčího i ze strany Smržovky. A z naší strany také. A to mě překvapilo. V dalším kole máme doma Lučany, ty bychom měli a chtěli porazit,“ plánuje za Držkov trenér a hráč Evžen Dvořák.



Jilemnice – Jablonec n. Jizerou 6:0 (2:0)

„Vítězství bylo naprosto zasloužené. Během celého zápasu náš brankář nebyl vůbec ohrožen, a to jsme dokonce nechali sedět naši jedničku. Nakonec se ukázalo, že, když chytá mladý brankář, je to mnohem lepší. Ale jak říkám, toto mužstvo nás vůbec neohrozilo. A co se týče výsledku, mohu říci, že hosté byli dostatečně silní, ale kdybychom proměnili všechny naše šance, byl by výsledek jiný, dvouciferný. Nevyužili jsme všechny šance, které se nám naskytly. Ale hlavně kluci přistoupili k zápasu velmi zodpovědně a proměnili jsme šance, které jsme měli, za což jsme rádi. V týdnu se opět připravíme na dalšího soupeře, kterým bude Pěnčín. To už bude něco jiného a budeme chtít zápas zvládnout. A hlavně to bude motivace pro některé naše kluky, protože někteří z nich hráli za Pěnčín. Budou tedy velmi motivovaní a budou chtít zápas vyhrát. Jak říkám, jsme rádi, že máme po třech zápasech 9 bodů a uvidíme, co se vyvine v dalším týdnu. Tabulka se vyrovná. My teď hrajeme tři zápasy doma. Uvidíme, jak to půjde,“ uvedl trenér Jilemnice Aleš Skalický.

Plavy – Albrechtice 5:1 (1:0)

„Byl to pěkný zápas, který jsme měli pod kontrolou od začátku až do konce. Hosté nám hodně usnadnili cestu za výhrou svou nedisciplinovaností. Nechali se v prvním poločase vyloučit za protesty po dvou žlutých kartách, takže jsme v poločase hráli proti deseti. Druhý poločas byl plně pod naší kontrolou a my jsme jen přidávali další góly,“ popsal zápas trenér domácích Jaroslav Pekelský.

„Dostali jsme dvě žluté karty kvůli řečem. Dvě žluté a pak červená. Prohrávali jsme 1:0. V prvním poločase to nebylo tak špatné. Ale pak jsme dostali gól na 2:0 a pak už jsme hráli otevřeně a oni byli lepší. A my v deseti, takže nebylo moc co řešit. To je jasné. Takže disciplína jeden na jednoho hráče. Neříkám, že, kdyby ho nevyloučili, tak bychom vyhráli, ale mohlo to být jiné, samozřejmě. Ale náš prostě neudržel pusu. Něco řekl rozhodčímu, ale ten rozhodčí to asi také nevzal dobře. V sobotu k nám přijede Harrachov,“ dodal za Albrechtice Jan Pipek.



Železný Brod B – Přepeře B 1:4 (1:3)

„Bude to těžké hodnocení, protože se nechci pořád nějak vymlouvat. S veškerou úctou k soupeři, byl to určitě nejslabší soupeř, na kterého jsme v soutěži narazili. Zápas začal dobře. Hned v první minutě jsme šli sami na branku, ale neproměnili jsme. A tam to byla jasná šance. Během prvního poločasu jsme si vypracovali sedm opravdu gólových situací. Ale nic jsme neproměnili a soupeř ze dvou střel dal tři góly, protože ten třetí ani nepočítám. To byla obrovská chyba našeho brankáře, který se nedomluvil s obráncem. Do druhého poločasu jsme provedli změny v rozestavení. Zápas ztratil tempo. Opět jsme šli sami na brankáře, neproměnili jsme a z protiútoku jsme dostali gól. A posledních třicet minut naši kluci v podstatě vzdali. Už nevěřili, že bychom mohli vyrovnat, a i přes převahu si vytvořili nějaké šance. Ale zápas už se jen dohrával,“ řekl trenér železnobrodského béčka Oldřich Aubrecht.

„Musím vyzdvihnout našeho brankáře Dana Válka, jak chytal, bylo to úžasné. Ze začátku to mohlo být třeba v páté minutě 2:0 pro ně, ale on to dvakrát vytáhl. Krásně se to povedlo. Průběh byl takový, že kdyby hráli jenom dopředu, asi by nás porazili. Ale jejich obrana není úplně pevná. V poločase jsem čekal, že na tom budou lépe, že jejich obrana bude silnější. Každopádně mi to přišlo, že spíše oni hráli a my jsme dávali góly. Jejich kapitán, ten Podstavek, je dobrý. Podle mě nechodí jenom za béčko. Hlavně on byl dobrý, ale sám toho moc nezmohl. V podstatě začínal v útoku, pak chvíli hrál obránce, pak záložníka, poslali ho tam, kde byl potřeba. My konečně máme tři body. Jak jsem říkal včera klukům, pojďte vyhrát, protože naposledy jsme vyhráli někde v dorostu, tak by to už chtělo. Příště máme doma Smržovku. To bude těžké. Samozřejmě věřím ve výhru, ale nejsem si úplně jistý, že to dobře dopadne. Uvidíme, budeme se snažit,“ řekl vedoucí béčka Přepeří Martin Kvapil.



Desná – Turnov B 6:0 (1:0)

„V dnešním utkání jsme navázali na tři body z utkání v Doubravě s Přepeři B. Kluci měli od úvodu utkání pod kontrolou, napadali soupeře již v rozehrávce a ti jen bránili. Do poločasu jsme dokázali skórovat jen jednou, ale v druhé půli jsme soupeře "přejeli" a na skálu jim nedali šanci, prolomili jsme také desenské "prokletí".

Ve 29. minutě jsme šli do vedení 1:0 – po vyhraném souboji nahrál Pfeifer do šance Hlouškovi, který nedal gólmanovi šanci. Ve 48. minutě jsme navýšili vedení na 2:0, po neurovnané kombinace na velkém válně se dostal k balonu Hloušek, který se tváří v tvář brankáři nemýlil. V 64. minutě poslal přesnou přihrávku Pfeifer Sekaninovi, který našel sprintujícího Quirsfelda, který akci zakončil gólem na 3:0. V 69. minutě přihrál Kopal do šance Hlouškovi, ten dovršil hattrick na 4:0. V 75.minutě uvolnil Pfeifer Kubáta, který skóroval poprvé v desenském dresu 5:0. V 83. minutě zakončil kanonádu Rimský po uvolnění do tutovky Quirsfeld,“ okomentoval průběh a vstřelené góly vedoucí týmu Desné Petr Kopal.

„Hráli jsme bez čtyř hráčů základní sestavy. Takže jsme odehráli slušný první poločas a ve druhém nás druhým gólem otevřeli. A pak už to tam prostě padalo. Jasně, neměli jsme sílu v improvizované sestavě. Desná přece jenom hrála i vyšší soutěž kdysi, asi před dvěma lety, takže nějakou zkušenost má, ale má také nějaké mladé hráče. Právě tam se projevují ty zkušenosti. Máme stále mladý tým, který si teprve zvyká na dospělý fotbal. Ale vydržíme, tak snad se z toho něco vyklube. Měli jsme i šance v prvním poločase, trápili jsme soupeře, kluci hráli dobře, musím je pochválit. Poločas skončil 1:0, ale jak říkám, brzký druhý gól ve druhé půli vlastně uklidnil domácí a pak si už jen užívali hru. A příště hrajeme doma, máme derby se Železným Brodem. Tak potřebujeme už zabrat. Doufám, že k tomu kluci přistoupí zodpovědně,“ řekl trenér B tým Turnova Karel Vodrážka.

Lučany A – Pěnčín B 1:3 (0:1)

„ K vidění byl slušný fotbal. Minimálně prvních 25 minut jsme byli lepším týmem, ale, bohužel, nejsme produktivní. Opět platilo pravidlo nedáš-dostaneš a soupeř nám po krásné akci udělil lekci z produktivity. 0 : 1. Začátek druhého poločasu jsme byli ještě asi “ na hruškách”, soupeř ve 47. minutě zahrál velmi chytře standardní situaci a my jen koukali jak hráč Pěnčína skóruje 0-2. Fotbal je o chybách. Pár minut nám trvalo, než jsme se oklepali a opět se snažili více do ofenzivy. Odměnou za bojovnost a snahu jsme se konečně dočkali branky v 61. minutě po krásné akci, když Polák, snížil na 1 : 2. Hráči Pěnčína přidali na tempu, ovládli střed hřiště a nás musel dvakrát podržet Pepa Jón. Snažili jsme se vše vrhnout do ofenzivy s cílem buď a nebo. Toho soupeř využil v 73. minutě zvýšil svoje vedení na konečných 1 : 3. Co dodat? Opět jsme ztratili body úplně zbytečně. Pokud budeme takto málo produktivní, tak body sbírat nebudeme,“ řekl za Lučany trenér Vojtěch Svozil.



„I když by postavení v tabulce svádělo k lehčími průběhu , věděli jsme, že můžeme očekávat tuhý boj. A hned úvod nám dal za pravdu, když hned v první minutě podržel nás gólman Uhlíř. Postupem času jsme získali jistotu na míči a začali jsme si vytvářet šance. Bohužel, chybělo více klidu. Dorničák spolu s posilou z A týmu, Rymlem, vytvořili na pravé straně sestavy opravdu úderné duo a jejich spolupráce vedla ve 29. minutě ke změně skóre – Ryml 0:1.

Tento gól nás uklidnil. Bohužel, skóre se již nezměnilo. Kaňkou na prvním poločase bylo zranění našeho klíčového záložníka Bendy. Druhý poločas jsme zahájili ukázkově a přidali gólovou pojistku. Soupeř zjednodušil hru a začal nakopávat míče a při ojedinělé akci snížil na 1:2. Po hluché mezihře jednoduše a přitom chytře zahraný signál vedl k nekompromisnímu zakončení Chropůvky a vedení 3:1. Poté se hra uklidnila. Výsledek 1:3 bereme a těšíme se příští kolo, na ambiciózní Jilemnici s mnoha hráči s historií v našem klubu,“ řekl za pěnčínské béčko trenér Tomáš Tokár.