Nový Bor – Velké Hamry B 0:3 (0:0)

Trenér Bryscejn: „Výsledek vypadá sice jasně, ale zase až tak jednoduché to nebylo. Zklidnili jsme se až po druhém gólu. Od začátku jsme byli jednoznačně lepší na balónu. Hráli jsme jenom my. Ale v prvním poločase jsme zahodili takové čtyři polo šance a to jsem byl hodně naštvaný, protože to z naší strany mělo být lepší. Ve druhé půlce jsme už ale kralovali. Domácím docházely síly. Ale, dokud žili, byli důrazní a nepříjemní. Bylo to pro nás zasloužené vítězství a každého takového úspěchu si vážíme. Pro nás, jako nováčka soutěže, to je určitě úspěch. A když ho ještě podtrhneme druhým místem v krajském přeboru, tak budeme moc rádi.“

Prezident FK Velké Hamry Josef Hnídek: „Žádnému B týmu v historii Poháru LK se nepodařilo tuto soutěž vyhrát. Vážíme si toho. A pro naši druhou skupinu hráčů, jak mi říkáme béčku, to je velký vrchol. My jsme před třemi roky vyhráli Pohár LK s A týmem a teď se nám to podařilo s béčkem. Chceme sezónu dotáhnout do úspěšného konce, musíme zvládnout zbývající zápasy. Pak to bude pro nás sezóna, jakou v Hamrech ještě fotbal nezažil. Když to takhle vyjde, tak určitě připravíme nějakou oslavu. Pohár jsme do Jablonce přivezli a s ním taky výhru padesát tisíc korun.“