Neporazitelný! Takové označení si stále ještě drží hamrovský B tým. Také v dalším utkání I. A třídy si body nenechal vzít. Diváci na domácím hřišti viděli sedm gólů, z toho do sítě hamrovského gólmana pouze jeden.



Velké Hamry B – Tatran Bílý Kostel 6:1 (6:0)



Trenér Hamrů Petr Javůrek k průběhu řekl: „Na soupeře jsme nastoupili dobře, už ve dvacáté vteřině se nám podařilo sebrat obráncům balón a Syrovátka bez problémů zakončil na 1:0. Během dalších dvou minut jsme dali druhý. Góly šly dost rychle za sebou. Dařilo se nám zakončovat a napadat soupeře. Kluky jsem nabádal, ať v tomto tempu vydrží a dál tlačí soupeře na jeho půlku.“



BÍLÝ KOSTEL ŠETŘILI

A z toho právě domácí těžili. Měli více šancí než těch šest, které využili. A konečný výsledek mohl být zcela jiný. Diváci vytvořili výbornou atmosféru, doufali, že se dočkají deseti gólů v síti hostů.

„První poločas byl super. V kabině jsme si řekli, že budeme v tomto stylu pokračovat dál. Fotbal se určitě divákům, kteří přišli, líbil. Bohužel, kluci ale druhou půlku trochu vypustili. Zřejmě je vysoké vedení uchlácholilo. Ale není se co divit. Od úterý jsme trénovali, hráli přesunutý zápas, hráči chodí do zaměstnání a mají další své povinnosti. Je to pro ně také náročné. Druhá půle byla slabší, za první poločas je musím pochválit, i když mě ta druhá mrzí. Díky tomu, že jsme nevydrželi hrát jako na začátku, se soupeři podařilo utéct a dát nám alespoň jeden gól a neodjet s nulou,“ zdůraznil Petr Javůrek.



HRÁLA I LIGOVÁ POSILA

Za domácí také po nemoci hrál i Jiří Váňa. Nastoupil a pomohl v prvním poločase. „Jeho platnost na hřišti byla obrovská. Má za sebou i ligový zápas na Spartě a pro Hamry je to velká posila,“ uvedl kouč Hamrů.

V tabulce I. A třídy je hamrovský B tým na prvním místě a stále bez ztráty bodů. Na kontě jich má dvaadvacet a skóre 36:6. Na paty mu šlape druhá Lomnice nad Popelkou s osmnácti body a třetí jsou Hejnice, které mají bodů třináct.



BUDE DERBY S PĚNČÍNEM

Náskok mají Hamry dostatečný, aby mohly do dalšího utkání nastoupit v klidu. Hráče ale v dalším kole čeká zajímavé derby.

Zajíždí na hřiště soupeře, kterým je tentokrát FC Pěnčín u Jablonce. Začátek duelu je už v 15 hodin.

„To bude velice zajímavé a těžké utkání bez ohledu na to, na kterém místě v tabulce jsme my nebo Pěnčín. Určitě to bude vyhecovaný zápas, protože za Pěnčín hrají hráči, kteří působili u nás v Hamrech. Uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet. Doufám, že se nám podaří bodovat,“ přeje si Petr Javůrek.