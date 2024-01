V posledním utkání podzimu I. B třídy východ, proti B týmu Pěnčína, inkasovalo béčko Přepeř devět gólů. Zápas mu vůbec nevyšel. Zimní přestávka přišla právě včas. Přes vánoční svátky se mohl každý zamyslet, jak jarní výsledky vylepšit.

Jablonec B - Přepeře A | Foto: Josef Březina

„Pěnčín byl jednoznačně lepší, v rychlosti, v centrech, technice, ve všem. Navíc terén byl velmi nekvalitní, louže, voda, bahno. Měli jsme hrát na umělce, s tím jsme počítali. Nakonec se hrálo na Pěnčíně. Asi na to byli zvyklí,“ řekl k poslednímu duelu podzimu vedoucí týmu Martin Kvapil.

Trénovat začalo béčko 16. ledna. Od února se zapojí do pohárových utkání. Bylo na každém, jak si přes zimní přestávku udržoval fyzičku. V plánu mají třeba taky i posilovnu. Přáteláky neplánují, těší se na soupeře v pohárových utkáních.

„Podzim se nám úplně nepovedl. Jsme rádi, že je za námi. Chtěli jsme mít víc bodů, než máme. Nejvíc nás asi mrzí dvě prohry, s Albrechticemi a v Lučanech. Povedlo se nám ale zase derby s Turnovem,“ řekl Martin Kvapil.

Ten pochválil i sloučení týmů před začátkem podzimní části soutěže.

„Navzájem jsme si sedli, skamarádili jsme se víc, než jsme se znali před sloučením. To určitě smysl mělo. Některé věci se musely porovnat, vyřešit. A teď už chceme na jaře získat více bodů než máme po podzimu. Desáté místo je, podle mne, hodně dole, to není nic výrazného, chceme být v tabulce výš. Strach z toho, že bychom měli sestoupit, myslím, mít nemusíme. Nebo uděláme všechno pro to, aby se tak nestalo. Až takhle to nechceme nechat dojít.“

Před posledními dvěma zápasy trenér Josef Šorejs motivoval hráče k výhře čtyřmi tisíci korunami a sudem piva. Bohužel, body se nepodařilo získat. Trenér nemohl svůj slib dodržet. A hodně ho to mrzelo.

„Bohužel, neměl za co zaplatit, to byla škoda. Myslel, že nám to všechny vyhecuje, ale nestalo se. Bylo nás málo a to také sehrálo svoje. To je těžké, je nás skoro třicet a na trénink i na zápasy se scházíme špatně. Asi musíme sehnat nové posily, což vůbec není jednoduché. Jsme B třída, většinou každý chce už hrát za peníze. Já hraju fotbal dvacet let a takhle to nebylo, peníze jsem za fotbal nebral," zdůraznil vedoucí mužstva.