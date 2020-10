Přeložené utkání I. A třídy, které se nehrálo o víkendu kvůli silnému dešti, odehrál B tým Velkých Hamrů ve středu 1. října na hřišti soupeře v Krásné Studánce. A pro hosty dopadlo dobře.

FK Krásná Studánka – FK Velké Hamry 1:4 (0:0)

Po těžkém začátku hostujícího celku se podařilo týmu trenéra Javůrka v Krásné Studánce vyhrát a prodloužit dál neporazitelnost mužstva v I. A třídě.

O utkání se zatím neporaženým týmem byl velký zájem,dorazili i zástupci jiných týmů, které teprve duel s Hamrovskými.

Trenér po zápasu už v klidu uvedl: „Vyhráli jsme, ale hodně to bolelo. Vstup do utkání jsme měli opravdu strašný. Soupeř nás k ničemu nepustil, hrál se silový fotbal, hodně to bolelo. I někteří naši hráči nedokázali ustát to, že fotbal bolí. Domácí byli na koni, měli víc ze hry a nám se nic nedařilo. Byli jsme všude pozdě a šanci jsme měli v prvním poločase jen jednu, když Vencbauer trefil tyčku,“ popsal nevydařený začátek utkání Petr Javůrek.

O přestávce bylo určitě v kabině Hamrů co řešit. Trenér hráčům právem vyčítal, že neplnili to, co si před začátkem řekli. Byli slabí v soubojích, jako by se báli hrát. Navíc, když začal druhý poločas, inkasovaly Hamry v 67. minutě a Studánka vedla gólem Devátého 1:0. A pak se konečně poštěstilo. V 76. minutě napálil hamrovský Patrik Javůrek balón a ten spadl do brány. „To nás nakoplo a začali jsme hrát, kluci se navzájem povzbuzovali. Začali jsme domácí tlačit a konečně se nám podařilo hrát po zemi. V 82. dal Syrovátka na 2:1. Konečně se mi ulevilo. Stále jsme ze střídačky naše hráče nabádali, že nesmí polevit. Domácí fanoušci hnali samozřejmě svůj tým a nabádali ho, aby se pokusil vyrovnat,“ popsal kouč situaci na hřišti kouč.

V té době už ale hosté měli hru pod kontrolou. A v 88. minutě se napodruhé povedlo Syrovátkovi skórovat na 3:1, když obešel gólmana po chybě jejich obrany.

„Nepříjemní byli nejen místní fanoušci, kterých mohlo být tak dvě stě, ale i někteří domácí hráči. Ale říkal jsem klukům, že musíme zápas v klidu dohrát. A když v 90. minutě střelou ze strany pojistil naše vítězství Jarda Rudolf, konečně jsme domácí pokořili. Stres a nervozita z nás spadla a vydrželi jsme v klidu i nepříjemnou atmosféru, která v Krásné Studánce chvílemi vládla,“ dodal Petr Javůrek.

Hamrovské béčko zvládlo další důležité utkání a přivezlo další tři body. „Z mé strany byl náš první poločas strašidelný. Na závěr mě ale zase potěšilo, že někteří místní diváci i hráči po zápase přišli a pochválili výkon našeho mužstva. Hodně nás podržel náš gólman Masařík hlavně skvělými zákroky v prvním poločase. A nad vodou nás držel i v druhé půli utkání,“ zdůraznil trenér Javůrek.

Fanoušky hamrovského fotbalu pozval na další utkání I. A třídy tentokrát na domácí půdě. V neděli 4. října se mužstvo utká v 16 hodin s Bílým Kostelem. „Možná to bude poslední, na které nás mohou přijít diváci podpořit, když nevíme, jak dlouho bude tato situace zase trvat. Nějaké překvapení pro ně klub nachystá,“ zdůraznil trenér dosud neporaženého mančaftu.

Sestava Hamrů: Masařík, Brožek, Javůrek Matěj, Hrušovký, Javůrek Patrik, Syrovátka, Rudolf, Miček, Vencbauer, Jeřábek, Petržilka, Pekelský, Dědek, Mihálik, Šourek.