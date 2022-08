Džimis Bekakis – FK Jablonec B:

„Byl to pro nás tréninkový zápas. Bylo dobře, že jsme si zastříleli. Ale vadí mi, že jsme dvě dostali. Ve hře je ještě plno věcí, které se mi nelíbí, ty musíme odbourat a zlepšit se. Soupeři z třetí ligy budou úplně o něčem jiném. Jsem ale rád, že jsme si mohli se Sedmihorkami zahrát. Bohužel jsme měli takové přípravné zápasy, ve kterých nás nikdo neprověřil. Většinou soupeři bránili na vlastní polovině, čekali, co předvedeme a my jsme se tam nemohli dostat, udělali tam dva bloky, těžko jsme se prosazovali. To bylo třeba v Pěnčíně. Ale Sedmihorky chtěly hrát otevřený fotbal. Sice na to doplatily, ale pro nás to bylo lepší, my jsme alespoň mohli proměňovat šance. V těch přátelských utkáních jsme nehráli s takovým mužstvem, které by nás prověřilo tak, jak bychom potřebovali. Uvidíme, jak to bude proto vypadat v prvním mistrovském zápase v sobotu (6.8.), když hrajeme s Ústím. To sestoupilo z druhé ligy a kvalita bude určitě o něčem jiném. Musíme se na ně dobře připravit. Zraněné žádné nemáme, to vypadá zatím dobře. Musíme si ještě pár věcí říct. Trénujeme dnes (úterý) dvakrát, ve středu mají hráči volno a pak ještě ve čtvrtek a v pátek. V Sedmihorkách hrála většina kluků jen polovinu utkání, chtěl jsem, aby se prostřídali. Potřebovali jsme ještě některé hráče vidět ve hře.“

Nenechte si ujít. Vyjde fotbalová příloha

Pavel Šafář, trenér domácích:

„Pro nás to byla generálka, zajímavé srovnání, Jablonec byl jednoznačně rychlejší a lepší ve všech směrech. Pro nás to byla zkušenost a ukázka toho, jak se má fotbal hrát. Chtěli jsme, abychom jen nebránili v jedenácti lidech na velkém vápně a nezakopávali míče, abychom se nevzdávali. To by neprospělo nikomu. Oni byli jednoznačně lepší. My jsme jim víc jak třetinu gólů věnovali díky vlastním hloupým chybám. Měli jsme pět šest vyložených brankových příležitostí, které jsme ale neproměnili díky vlastnímu „neumění“. Výsledek je sice hrozivý, ale pro nás je to srovnání, jak se hraje fotbal na vyšší úrovni. Říkal jsem klukům, ať na výsledek nekoukají, ať se porovnávají, když jde jeden na jednoho, jak se na tom postu srovnal s protihráčem. Vzhledem k tomu, že jsme ještě neměli tři lidí, kteří zřejmě budou v sestavě v sobotu, beru výkon tak, že jsme hráli se špičkovým soupeřem ze třetí ligy. A my jsme průměrný celek krajského přeboru. Zápas proto splnil svůj účel, pro nás byl hodně poučný. Byly tam věci, které pořád řešíme, ale byly dané i soupeřem. Když je rychlejší i individuálně zdatnější, tak můžete říkat, co chcete. Mohli jsme stát v jedenácti na velkém vápně a odkopávat na jedné straně do pole a na druhé straně na umělku. Ale takový fotbal hrát nechceme. Snažili jsme se hrát s Jabloncem otevřenou partii. Vždycky se říká: soutěž tři góly. Kdyby to bylo 6:2 nebo 7:2, tak výsledek beru, tohle už bylo moc. Spoustu gólů jsme si zavinili vlastní naivitou. Ve druhé půli už jsme kondičně nestíhali. Jablonec vyměnil hodně osm lidí, my jsme střídali dva, takže byl výsledek zapřičiněn i tím. Rozdíl gólů byl markantní a výsledek odpovídá průběhu. Kluci z toho byli špatní, někteří prošli v mládeží vyšší soutěží, nikomu se takový výsledek dobře nekouše. Ale zdůraznil jsem jim i po zápase, ať nekoukají na výsledek. Viděli, jak se hraje fotbal na vyšší úrovni. Mně neštve výsledek, ale spíš to, že jsme dělali triviální chyby, které právě hodily výsledek to takového vysokého skóre. A jsou to chyby, které opakujeme, nevyhodíme balón z velkého vápna, hodíme z malého na velký. To jsou věci, které nemůžeme dělat. Kdybychom je nedělali v tomto zápase, tak mohl být výsledek třeba 6:2. Šance měl soupeř, ale i my. Ale my proměňujeme strašně málo, naopak z každé soupeřovy šance dostaneme gól. V bráně jsme neměli naši jedničku Martina Špínu. Ten by v organizaci hry byl výrazně lepší, působili bychom kompaktněji v obranné fázi. Ale máme tři gólmany. Náš mladý brankář odchytal vše, jak odchytal. To jsou taky věci, které by mohly výsledek zlepšit. Ale nechci říct, že bychom se Jablonci vyrovnali, to v žádném případě. Chtěl jsem hlavně, aby kluci měli srovnání a viděli, jak se hraje ve třetí lize. Budeme ještě mít dva tréninky a v sobotu (6.8.) hrajeme doma od 17 hodin s Mimoní.“