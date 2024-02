Bělá v klidu přezimovala na druhém místě tabulky I. A třídy Libereckého kraje. Od prvního FC Pěnčín A ji dělí devět bodů. Má v soutěži dobře našlápnuto. Za silné podpory svých fanoušků, kteří s ní jezdí i na venkovní zápasy, chce určitě sbírat body dál.

Bělá - Rychnov 1 | Video: Josef Březina

První trénink pod vedením trenéra Ivana Grebeníčka absolvoval tým na umělé trávě v Lomnici nad Popelkou. Od třetího února se zúčastní Zimního turnaje Libereckého kraje.

„Turnaj bereme jako součást přípravy, která jinak pokračuje podle plánu. Budeme také zkoušet dva hráče, je povoleno, že nemusí být registrovaní. Máme jeden odchod do Turnova. Letos oslavíme výročí osmdesáti let fotbalového klubu v Bělé. A tomu chceme podřídit také naše výsledky, abychom měli co slavit. Zatím jsme měli první půlrok fantastický, jedna porážka, čtyři remízy a ostatní byly výhry. To bylo nadstandardní a máme na čem stavět. Bylo by hloupé to pustit mezi prsty. I když je jasné, že to všechno může dopadnout i jinak. Velká oslava se bude konat patnáctého června, to budeme mít Den fotbalu. Jeho součástí bude bohatý program počínaje předzápasy mládeže a konče utkáním proti Slovanu Liberec, za který by nastoupí ti, kteří hráli Pohár mistrů evropských zemí. Dolaďujeme podrobnoosti, už máme ale soupeře z Liberce předjednaného," prozradil plány vedoucí týmu Bělé Slavomír Beran.