Branky: Eiman, Kadeřábek – Otmar Za domácí vedoucí týmu Slavomír Beran: „Měli jsme mnoho brankových příležitostí, ale nedávali jsme góly a nezvládli jsme konec zápasu. Hrály dva zachráněné týmy, takže si souboj chtěly užít. K vidění byl pěkný, vyrovnaný, útočný fotbal. Byli jsme lepší, ale zmařili jsme hodně šancí. Poločas byl bez gólů, pak jsme se do vedení dostali, ale dlouho jsme se z něj neradovali. Hosté nám utekli a z pěkné akce vyrovnali. Vypadalo to na pěknou remízu. V 80. minutě domácí z penalty dali na 2:1 a tím to zpečetili. Klukům jsem za sezónu poděkoval, nebyla jednoduchá. Za odměnu dostali pobyt v maďarských lázních, kam všichni společně jedeme.“

Sokol Pěnčín (LI) – Košťálov/Libštát 3:0 (2:0)

Branky: Škréta, Bárta – Stoklasa

Trenér hostů Ivo Jiřiček: „Už o nic nešlo. Nám chyběla osa týmu Cerman, Piry, Holovič. Jeli jsme ve volné sestavě. Ve třetí minutě jsme hned dostali branku a to posadilo domácí na koně. Pak šel náš Houžvička sám na bránu, ale nedal. Kdybychom vyrovnali, tak by se utkání vyvíjelo jinak. Když ale domácí dali druhou branku, tak bylo rozhodnuto. Třetí gól jsme dostali v 55. minutě, byla to pěkná střela, pro nás nešťastný gól. Nehráli jsme dnes špatně, ale naše hra neměla šmrnc a důraz. Hráli jsme tak, jak nám to počet hráčů dovolil.“

Doubí – Semily 2:3 (0:1)

Branky: Doropei, Koťátko – 3x Frolík, Kohout

Rychnov – Chrastava 3:2 (1:0)

Branky: 2x Pleštil, Hušek – Beneš, Kratochvíl