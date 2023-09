„Za hosty nastoupili důrazní, vysocí chlapi. My jsme hráli zatím asi nejlepší fotbal. Našim mladým klukům ta kila chybí. Celkově jsme byli lepší, podrželi jsme balón. První gól jsme dostali v prvním poločase, kdy se naši nedomluvili. Vyrovnali jsme, čekal jsem, že to ještě zvrátíme na 2:1. Nám ještě chybí pro tuto soutěž víc bojovnosti a nasazení. Na to si naši kluci ještě nezvykli, v této soutěži je všechno o soubojích, o důraznosti. To se nedá naučit, to si musí kluci srovnat sami v hlavě, že je potřeba být víc agresivní a chodit víc do soubojů. Po fotbalové stránce už to bylo lepší. Je to další remíza. Teď zajíždíme do Krásné Studánky, tam mají malé hřiště. Půjde spíš o nakopávané balóny. Potřebujeme body, budeme se snažit zvládnout to tentokrát venku.“

Semily – Studenec 0:4 (0:3)

„Rád bych vyzvedl fanoušky ze Studence. Ti zařídili, že jsme sice neměli stadion v zádech, ale zase jsme mohli zažít skvělou, v Semilech nevídanou, atmosféru. Přece jen ale podpora svědčila více hostům a my jsme podruhé v řadě prohráli 0:4. Přesto se stále snažím hledat pozitiva a i v zápase se Studencem se mi to daří,“ řekl po utkání trenér Semil Miroslav Hejduk.

Do druhého poločasu sice šel jeho tým už se ztrátou tří branek, ale i tak se dál o výsledek prali až do konce. Předvedli herně nejlepší poločas v sezóně, alespoň směrem do ofenzivy. Stačilo trochu víc štěstí a Semilským se podařilo zápas zdramatizovat, třeba i otočit. Během několika málo minut za brankářem hostů dvakrát zazvonilo břevno a po další střele do tyče se dokonce rozvlnila síť, ale dorážejícího hráče přistihl rozhodčí v offsidu.

„Ke gólu nám nepomohla ani penalta. Také je dobré zmínit, že se nám smůla lepí na paty i mimo hřiště. Kvůli velké absenci, především zkušenějších opor, tentokrát vyběhlo na hřiště od první minuty osm chlapců v dorosteneckém věku. Dva členové základní sestavy celý týden netrénovali kvůli nemoci. Proto musím minimálně za druhý poločas být na tým hrdý. Věřím, že když dokážeme zlepšit obranou hru a zklidnit se v prostoru před brankou soupeře, body brzy sbírat začneme,“ Miroslav Hejduk.

Z Bělé si Rychnov přivezl bod a čtyři zraněné. Mšeno sází na domácí hřiště

Rychnov – Pěnčín (LK) 1:2 (1:0)

Po minulém zápase v Bělé přišel Rychnov vlivem zranění na půl sezóny o hráče Pleštila a zranění kotníku si také odnesl i hráč Filip. Do zápasu s Pěnčínem tedy nastupoval v oslabení o tyto hráče za základní sestavy.

„O kvalitách Pěnčína jsme věděli dost, snažili jsme se eliminovat jejich stěžejní hráče a nutno říci, že se nám to v prvním poločase jistě dařilo. Odměnou nám byl gól ve 44. minutě na 1:0. V prvním poločase jsme byli nebezpečnějším týmem jasně my,“ řekl k úvodu utkání trenér Ondřej Králíček.

Se stejnými úkoly vstupoval jeho tým i do druhého poločasu, kde se mu i značnou chvíli dařilo. Později ale otěže zápasu převzali hráči Pěnčína a dostávali soupeře pod tlak. V 75. minutě vyrovnal Škréta po nedůrazu v malém vápně.

„V úplném závěru zápasu a velkým trestem pro nás byl gól v poslední minutě utkání, kde se prosadil Schmeiler a ukončil zápas brankou na 2:1. Ohlas fanoušků obou táborů byl pozitivní, neboť se jednalo o kvalitní utkání,“ dodal kouč Rychnova.

Mimoň – Bělá 2:0 (1:0)

Že Bělá taky umí prohrávat, o tom není pochyb. Ale, že to potvrdí zrovna v Mimoni, tak to určitě hráči Bělé nečekali. Věděli dobře, že je soupeř předposlední v tabulce. A trenér jim jasně připomínal, hlavně soupeře nepodcenit. Bělá byla ve všech směrech lepší, hrála dobrý fotbal a měla možná dvanáct gólových příležitostí už ve třetí, páté, sedmé a dalších minutách. Ale, jak říkali její hráči po zápase, fotbal nemá logiku," řekl za Bělou vedoucí týmu Slavomír Beran.

Vrátili jsme se z Mimoně s porážkou. A ve 43. minutě jsme nedali ani penaltu. Všichni jsme se divili, jasná převaha, tolik šancí. Čas se krátil, přišla deka…. Hrdinou zápasu byl domácí gólman, šikovný, který pro výhru svého týmu udělal obrovský kus práce. A chytil i tu naši penaltu. Byl to gólman na svém místě, dnešní zápas mu vyšel, jak se patří. Pomohl svému mančaftu, pro kterého jsou ty tři body zlaté,“ řekl vedoucí Bělé.

V Mimoni se hostům moc líbilo jak prostředí, areál a kvalitní hřiště. Prohrát se tam nikomu nechtělo. Vedoucí Beran potvrdil, že je výsledek bude určitě motivovat do další práce.

„Udělali jsme chyby, které bychom neměli opakovat. A nedat tolik šancí, ze tří kroků netrefit do prázdné brány a nedat penaltu, tomu jsme se museli i zasmát. Je to facka, která přijít musela. Kluci pocítili, že to tentokrát opravdu nebylo ono. Musíme to tak vzít a rychle se polepšit, proměňovat šance. Kluci mají fotbal rádi, takže jedeme dál.“