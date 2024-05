Mšeno - Doubí 0:0

„První poločas byl vyrovnaný. Pak Kuba Obršlík šel sám na brankáře, jejich hráč fauloval a dostal červenou kartu, což bylo zcela zasloužené. Hráli jsme tedy v početní převaze. Druhý poločas jsme očekávali, že se situace obrátí v náš prospěch. Měli jsme několik šancí, ale, bohužel, jsme v současné krizi a góly nám nepadají. Soupeř také měl několik šancí, ale Míra Braniš v brance chytal skvěle. Musím ho pochválit, že s námi chodí a drží nás. Je to škoda, že jsme v početní převaze nedokázali skórovat. Měli jsme několik pološancí, ale vždy to bylo vedle branky. Hra sama o sobě není špatná. Zkoušíme různé rozestavení, ale góly nám prostě nepadají. Musíme dál tvrdě pracovat. Ve středu 8. května v 10,30 máme zápas doma s Bělou. Na to se teď musíme připravit. V pondělí máme lehký trénink. Bude to těžký soupeř, musíme začít dávat góly, aby se naše situace zlepšila. Naše hra není špatná, ale chybí nám zakončení, které jsme dříve měli,“ dodal trenér Mšena David Ryšavý.

Mšeno je páté, ale chce šplhat výš. Rychnov málo trénuje

Žibřidice – Rychnov 6:3 (3:0)

„Byla to mizérie. Prohráli jsme o dost. Jeli jsme tam opět jen v deseti. Pak jsme přemluvili jednoho, který byl nemocný, tak přišel na poslední chvíli. Chybělo nám šest hráčů ze základní sestavy. To je pořád dokola, ten úbytek hráčů. Ale je to logické, nejsou dorostenci, není odkud brát a hrají starší hráči, kteří už na to nemají. Prohrávali jsme do poločasu 3:0. Pak jsme dali na 3:2 a asi v 70. minutě jsme se otevřeli, abychom se pokusili vyrovnat, ale hráli jsme od třicáté minuty o deseti, protože vyloučili Havlíčka. Otevřeli jsme hru, oni dali rychlé góly na 6:2, 6:3 a tady není co hodnotit. Kdyby hráli ti zdraví nebo ti, co nemohli kvůli práci, bylo by to jiné. Ale jsem rád, že jsme to odehráli. Budeme se snažit do podzimu sehnat posily. Areál v Rychnově si zaslouží kvalitní fotbal, na jaký tam byli fanoušci zvyklí. Byli jsme na špici, vždycky kolem druhého, třetího, čtvrtého místa. Teď jsme v prostředku tabulky a musíme soutěž dohrát a připravit hráče na novou sezonu,“ má jasno trenér Miroslav Procházka.

Kanonýr Filip Skalický: Smržovka chce postoupit

Sokol Pěnčín – Bělá 1:2 (1:1)

„Bylo to těžké, to je jasné, že to bylo vyhrocené utkání, docela tvrdé, ale co se týče fotbalu, všechno bylo v pořádku. My jsme vlastně jediní, kdo je porazil. Bylo to tvrdší utkání, ale fotbalově dobré, z naší strany výborné, řekl bych. Zase jsme museli udělat nějaké změny, protože máme někoho v práci a zraněné, takže jsme hráli trochu v jiné sestavě. Ale musím kluky pochválit, výkon byl dobrý. Byly tam asi tři stovky fanoušků. Přijelo hodně lidí z Turnova, takže atmosféra byla dobrá. Naši fanoušci tam byli zase i s trumpetami. Teď hrajeme ještě i ve středu. Jedeme do Mšena. Tam mají psanou umělku, ale bylo by fajn, kdybychom mohli hrát na trávě, protože vím, že tam mají hezké hřiště,“ přeje si trenér Bělé David Grebeníček.



Bílý Kostel – Semily 0:3 (0:1)

"S Bílým Kostelem jsme už na podzim odehráli kvalitní zápas, tehdy jsme ale nedávali góly a nakonec jsme jeden dostali. Tentokrát se nám podařilo soupeře na začátku zápasu zaskočit aktivitou a odměnou nám byla brzká změna skóre. Ještě v prvním poločase jsme si vytvořili další šance, což Kostel skoro nedokázal. Ve druhém poločase se hra spíš otočila. Hned v prvních minutách, po změně stran, jsme několikrát trnuli. Tlak se nám ale podařilo ustát. I dál jsme se soustředili na obranu a cením si toho, že jsme tentokrát udrželi čisté konto. V závěru jsme se několikrát dostali před branku domácích a nakonec jsme klidně mohli přidat gólů i víc," řekl po zápase spokojený semilský trenér Miroslav Hejduk.