„Hráli jsme na malé umělce v Hrádku nad Nisou a vyšlo i počasí. Utkání jsme otevřeli my, dali jsme gól. Soupeř ale tlačil a dal na 1:1. Až do poslední chvíle to bylo napínavé utkání, podařilo se nám utéct na 2:1, 3:1. Ze zdravotních důvodů jsme museli střídat několik hráčů. Měli jsme tři střídání. Domácí ještě snížili, do konce zbývalo osm minut a nějaké nastavení, takže drama až do úplného konce. Závěr byl dost ostrý. Nám se povedlo výsledek udržet. Soupeř byl fotbalovější, byl víc na míči. My jsme byli dravější a měli jsme dnes víc štěstí v zakončení. Vítězstvím před zimou jsme se dostali na druhé místo v tabulce a budeme přezimovat v klidu," za Bělou vedoucí týmu Slavomír Beran: