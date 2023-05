Kdo tam nebyl, neuvěří. Přes dvě stovky diváků se sešly na vyhlášeném derby Bělá - Košťálov/Libštát. Atmosféru by jim mohly závidět prvoligové kluby. Povzbuzování a emoce hrály hlavní roli, ale za dodržení všech pravidel slušného a sportovního chování. Úžasná atmosféra, lahodné pivo, parkoviště plné. To se hned na úrovni krajské I. A třídy nevidí. I když derby vyhráli hosté 4:2, po zápase si ještě popovídali, poseděli, jako ti správní fotbaloví ne soupeři, ale kamarádi.

Bělá - Košťálov 1 | Video: Josef Březina

Jivan Bělá – Košťálov/Libštát 2:4 (1:3)

Branky: Otmar, Strniska – Piry, Cerman, Houžvička

Za domácí vedoucí týmu Slavomír Beran: „Pro nás derby dobře nedopadlo, prohráli jsme doma 2:4. Přišlo přes dvě stě fanoušků, krásná návštěva. Fotbal byl vyrovnaný, nebyli jsme horší. První gól jsme inkasovali po naší zbytečné chybě. Hosté se v osmé minutě dostali do vedení, my jsme za čtyři minuty vyrovnali. Převzali jsme iniciativu. Ale neproměnili jsme šance. Propadli jsme a dostali zbytečný gól. Doplatili jsme na naše chyby. Poločas 3:1 zkušenému Košťálovu stačil, ale my jsme to nezabalili, kluci bojovali až do konce. Košťálov hrál výborně, vyhrál lepší, dal krásné góly, patří mu blahopřání. My jsme snížili na 2:4, měli jsme dvě krásné šance, ale ty jsme neproměnili. Pro diváky to bylo pěkné, fotbalové utkání. Všichni jsme se navzájem pochválili, fanoušci se nepoprali, vždycky tady máme přátelskou atmosféru a i rozhodčí byli příjemně překvapení. Všichni hodně a hlasitě fandili.“

Za hosty trenér Ivo Jiřiček:

„Byli jsme mírně lepší, rozhodovaly standardní situace, kluci to trefovali hlavami. Ve druhé půli jsme dali na 4:1 a vypadalo to, že ještě budeme přidávat další branky. Ale pak se to vyrovnalo. Bělá, po chybě stopera, snížila, trochu ji to nakoplo, ale my jsme to už taktickou hrou udrželi. Měli jsme při zápase i výbornou kulisu fanoušků, jako ostatně vždycky. Ale tentokrát naše béčko hrálo od 15 hodin v Nové Vsi a pak hned dorazili hráči ještě na toto utkání a bylo je, včetně bubnu za bránou, pořádně slyšet.“