„Nikdo neví, kdy nastane reorganizace soutěží, o které se mluví. Trochu se toho my, kluby, bojíme. Naše vyjádření směrem ke svazu bylo jednoznačné. Nepřejeme si, aby se B třídy úplně zrušily. Degradovalo by to polovinu mančaftů, která by sestupovala do okresních soutěží. A to by dobré nebylo. Ti hráči, kteří zvažují, jestli ještě fotbal hrát nebo ne, by se na to určitě vykašlali proto, že nechtějí nižší soutěž hrát. Všude je hráčů málo. Posily se nedají skoro nikde sehnat. Podobný obrázek už je i ve městech. Český fotbal je tím ovlivněný a je škoda, že zrušili stanovisko, kdy se hráči mohli vzít na hostování. Není totiž možné doplnit mančafty z jiných nebo i z nižších soutěží. To by současné situaci ale prospělo. Stačí jeden, dva hráči, aby se šlo do zápasu v klidu. Jít do něj s jedenácti, dvanácti hráči, to je pro tým strašně únavné,“ řekl asisten trenéra Slavomír Beran.