V čem rád chodíte, proč se o vás říká, že jste módní ikona týmu?

Už odmala mám módu rád a je to taková moje náplň života. Mám rád oblečení a cítím se v něm dobře. Asi jsem výrazný typ. Prostě módu mám rád.

Co rád nosíte?

Třeba teplákové soupravy, kraťasy, trička, hodně náušnice, nějaký řetízek a tak. Ale takové věci nosí už dnes hodně lidí.

Takže nejste ten typ, který nosí stále jen rifle a bavlněné tričko?

Ne, to ne. Já jsem rád vždycky vynikal.

Jaké máte rád barvy?

Mám rád klasiku, černou a bílou nejvíc. Potrpím si na dražší oblečení, do kterého rád investuji.



Máte nějakou speciální značku, kterou často kupujete?

Často kupuji lokální značky.



Zajdete do New Yorkeru nebo si vybíráte na internetu?

Spíš si vyhledám něco kvalitního na internetu, do New Yorkru určitě ne.



A co říkáte na ponožky v sandálech, typické pro některé Čechy. Měl jste to někdy na sobě?

Ponožky v sandálech nosím, ale ne jako ti někteří Češi. Mám tátu Angličana, takže nejsem ten typický člověk, co by si vzal sandále a ponožky. Většinou mám od Adidasu speciální sandále, do kterých se ponožky hodí.



Prozradíte svůj původ?

Můj táta je Angličan. Já jsem se narodil v Česku a bydlím tady.



Co říkáte na dívčí módu? Líbí se vám dívky oblečené do černého?

Líbí se mi různé styly, třeba šaty, i hodně elegantní, pak taky klasické džíny, nějaká mikina nebo něco takového. Prostě zajímavé věci, ne tuctové rifle. Něco zajímavého, co je trendy.



Co se vám na dnešní módě nelíbí?

Třeba například ty sandály. Nebo některé styly, do kterých se začínají hodně lidé oblékat. Myslím třeba styl Begin, to jsou hodně volné kalhoty, něco jako hodně velké zvonáče. A to určitě každému nesluší.



Měl by člověk koukat na to, jaký je typ nebo nosit to, co se právě nosí?

Určitě obojí. Myslím si, že základ je, aby se v tom člověk cítil dobře. A měl by to umět také nějak zkombinovat, občas se kouknout do zrcadla a prostě nějak vyniknout. Já rád nezapadám úplně do toho, co každý nosí.



Už se někdo v okolí divil tomu, jak se oblékáte a že se zajímáte o módu?

Určitě, hlavně ti starší. Nazývají mě kvůli tomu i různými přezdívkami. Ale někdy, když to pak na mne vidí, tak si to pořídí taky.



Kopírují vás, protože se jim vaše oblečení líbí?

Ano, to už je klasika. Já se taky oblékám většinou podle lidí, na kterých se mi něco líbí, třeba i na nějakých známějších lidech ze světa. Podle mě je normální mít svoji fashion ikonu.



Jaká je vaše profese?

Jsem barber, kadeřník, ale stříhám pánské vlasy.



Takže i vaše profese s módou souvisí.

Určitě, myslím, že tato s módou hodně souvisí, hodně to do sebe zapadá.



Jaké máte zákazníky?

Přijdou takoví, kteří mají jasno, co chtějí. Chodí ke mně i někteří kluci z týmu. A pak přijdou i starší muži, kteří jsou zvyklí na takovou tu svoji klasiku.



Nechají si poradit někdy?

Někdy ano, když mám nějaké nové věci, tak už se ptají, co mám nového. Já to toho jsem opravdu blázen a hodně do mé profese investuju.



Kde máte provozovnu?

Zatím mám provozovnu doma.



Stíháte profesi a fotbal?

Zatím ano. Pro mne jsou moje profese a fotbal to hlavní.



A noví zákazníci mohou přijít?

Ano, ale jedině na telefonickou objednávku. Mám diář plný.