Kanonýr prvního fotbalového víkendu v jarní části I. B třídy východ obléká dres harrachovského týmu. Ten jaro hraje na novém hřišti a je vidět, že domácím hodně svědčí. Dohrávku s Držkovem a první mistrák s Jablonečkem vyhráli a připsali si dvakrát tři body.

Roman Bergmann FK Harrachov | Foto: Dagmar Březinová

Roman Bergmann obléká dres Harrachova s krátkými přestávkami už od pěti let. Na kontě několik hattricků má. Přeje si, aby o víkendu z Turnova přivezl jeho tým alespoň bod. Soupeř má mladé, běhavé hráče.

Hattrick v prvním jarním mistráku. Jste „střelec týmu“ nebo to bylo štěstí?

Hattrick za sedm minut se nepodaří každou sezonu. Za kariéru už jsem jich pár dal, ale takhle rychle ještě ne. Poslední sezony jsem hrával na hrotu, takže jsem pravidelně vyhrával střelce týmu. Teď mě staronový trenér Lukáš Halama přesunul na kraj zálohy, ale střelecká forma se mě drží i nadále.

Jaké to byly góly, sóla nebo po přihrávce?

Nejsem střelec z dálky, takže prakticky všechny moje góly jsou vně pokutového území. A platilo to i proti rezervě Přepeř. První gól dorážka, druhý gól po standardní situaci, kdy mi to spoluhráč krásně připravil a já dával k tyči a třetí gól byl sólový nájezd na golmana, kterého jsem si obešel a dával do prázdné branky.



Harrachov dva zápasy za sebou vyhrál, čím to je, že se mu teď taky daří?

Především se zlepšila tréninková morálka zásluhou Lukáš Halamy, který dbá na disciplínu. Po podzimní části jsme byli předposlední a muselo se něco změnit a jsem rád, že si spousta spoluhráčů uvědomila, že takhle by to dál nešlo.

V krajském přeboru chybělo proměňování šancí. Další kolo se hraje ve svátek

Jaká byla zimní příprava?

Zimní příprava byla dobrá, trénink jednou týdně a celkem pět přípravných utkání s bilancí čtyři výhry a jedna cenná remíza ve Mšeně.



Jak dlouho hrajete za Harrachov? Jaký je váš fotbalový životopis, kdy jste začal hrát fotbal, kde všude, kde nejdýl a proč teď právě Harrachov?

Za Harrachov hraju od 5 let, kdy mě k fotbalu přivedl táta. Dorost v Harrachově nebyl, a tak jsem šel do Rokytnice nad Jizerou. Poté znovu Harrachov. Absolvoval jsem i dvě hostování v Jablonci nad Jizerou. Od roku 2008 jsem ale v Harrachově a vzhledem k mému věku už tu i ukončím kariéru.



Na jakém postu hrajete?

Ted hraju pravého záložníka, ale zaskakuji kde se dá. Občas útočník a jedno utkání jsem dohrával i na středním záložníkovi. Ale nejlépe se cítím na křídle.

Hamry splatily dluh fanouškům. Změny v sestavě se ve druhé půli vyplatily

Co má harrachovský tým za cíl pro jarní část soutěže?

Cílem byla určitě záchrana a jsem rád, že jsme vyhráli první dvě jarní utkání a máme trochu více klidu. Doufám, že celé jaro budeme bodovat minimálně v domácím prostředí.



Jaký tým vás čeká o víkendu a jaký předpokládáte výsledek?

V neděli zajíždíme do Turnova, kde nás čeká B tým. Tento velmi mladý tým na jejich velkém hřišti bude určitě výzva a byli bychom rádi, kdybychom urvali bodík do tabulky.

Váš oblíbený tým a fotbalista?

Můj oblíbený tým je jedině Slavia Praha,hráče vyloženě nějakého v oblibě nemám, ale dříve jsem miloval Patrika Bergera.