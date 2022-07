Trenér Emil Šafář: „ Od předchozího přípravného utkání už byly zase vidět další změny, v tom, na čem jsme pracovali. Dva góly padly po akcích, které jsme cvičili. Možná mohl být výsledek výraznější, když bychom byli více trpěliví. Ale určitě tým předvedl pozitivní výkon. Těžké utkání to bylo kvůli počasí, zpočátku dusno a pak velké teplo, bylo „jako v prádelně“. Pro kluky to bylo náročné, ale s pozitivním výsledkem, vyhráli jsme 3:0. Na míči jsme byli lepší, ještě bychom měli být hladovější po gólu. Zápas splnil to, co jsme od něj čekali.“

Na Pěnčín čeká další prověřovací utkání ještě ve středu 27. července od 18 hodin. Doma přivítají jabloneckou rezervu.

Po půlce přípravného období kouč chválí docházku. Několik hráčů bude v duelu s béčkem Jablonce chybět z důvodu dovolené, ale jinak může být trenér s docházkou na tréninky spokojený. „Omluvenek bylo minimálně, máme skoro stoprocentní docházku.“



A v sobotu 30. července zajíždějí do Žitavy. Tam s nimi mohou jet také fanoušci, klub vypravuje autobus.

„Svoje posty už hráči znají a záleží jen na nich, jak se budou snažit. „Kdyby ještě někdo přišel, tak bych se tomu ale nebránil. Máme mezi hráči například tři trenéry mládeže, tak se může stát, že občas budou chybět, protože mají povinnosti vůči svým svěřencům.“