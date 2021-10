Magnet kola Turnov – Velké Hamry B sledovaly dvě stovky fanoušků. „V poslední době nehrajeme úplně dobře, ale tentokrát to byl dobrý zápas, bojovný a nám pomohlo vyloučení hostujícího hráče za nedisciplinovanost,“ uvedl Petr Koubus, sportovní manažer lídra tabulky, jehož tým otáčel stav z 0:1. Utkání po dvou rychlých kartách v rychlém sledu (38. a 40. minutě) nedohrál Albert Kozák.Turnov tak soutěži dál s 31 body vládne. „Ne vše je podle představ, ale spokojení jsme,“ dodal Koubus.

Asistent trenéra hamrovského týmu, který je v tabulce čtvrtý, Rudolf Říha rovněž našel na výkonu nedostatky. „Z naší strany nebyla hra v prvním poločase úplně ideální. Za stavu 2:1, jsme se nechali ještě ve 40. minutě zbytečně vyloučit. Kozák po dvou žlutých, při faulu na něho, strčil do protihráče. První půle se dohrála s výsledkem 2:1. Ve druhém poločase se naši kluci semkli. Hráli jsme i v deseti dobrý, bojovný fotbal. Domácím se z jedné šance ale podařilo dát na 3:1 a tím zápas skončil. V deseti už jsme neměli sílu to otočit. Je to pro nás zklamání. Ale jde o náš B tým, jsme na čtvrtém místě, až tak nejde o výsledek, ale o to, že si kluci s Turnovem zahráli důležitý zápas, navíc se soupeřem, který je první v tabulce. Zase až tak špatně to nedopadlo a výsledek není opravdu žádná tragedie.“ V sobotu se Hamry B utkají s Lomnicí nad Popelkou.

TJ Sokol Rovensko pod Troskami – TJ Desná 2 : 2 (0:0)

V prvním poločase měli více ze hry domácí, ve 14. minutě Desnou po rozehraném rohovém kopu a centrudo vápna 2x zachránila tyč po střelách Šimka a Banghy, ve 32. minutě vypálil Štěpnička jen do středubranky (gólman bez problémů kryl). Poté hosty dvakrát podržel Žanta, který likvidoval šance domácích.

Druhý poločas byl již vyrovnanější, přesto ši větší příležitosti vytvářeli domácí, v 55. minutě se po trestnémkopu na vzdálenější tyči dostal k hlaviččce Šimek, z odkryté branky vykopával balon z brankové čáryV. Kořínek, v 59. minutě šli domácí do vedení, střet P. Kořínka s Glodem posoudil rozhodčí jakopenaltový a ŠIMEK ji s přehledem proměnil 1:0. Desná vyrovnala v 64. minutě, P. Kořínek vymetl z trestného kopu z levé strany blížší šibenici domácíbranky 1:1.

Domácí mohli jít do vedení v 68. minutě, když se po odkopu dostal za naší obranu Glod, Žanta mu zmenšilstřelecký úhel a tak šla jeho střela vedle, za dvě minuty jsme zahrozili, když Kopal našel přihrávkou ve vápně Sekaninu, jeho slabou střelu z hranice penalty brankář kryl.Do vedení se hosté dostali v 77. minutě, Štěpnička vybídl přihrávkou do vápna V. Kořínka, ten bylve vápně faulován gólmanem, nařízenou penaltu P. Kořínek s přehledem proměnil 1:2.

Vedoucí týmu Desné Petr Kopal: "Domácí se snažili vyrovnat, my zodpovědně bránili, nakonec jsme tlaku neodolali, nejprve nás v 87. minutěpo střele Mazánka zachránila tyč. Inkasovali jsme až ve druhé minutě nastavení, když jsme po rohu nedokázali na bližší tyči odvrátit balon a do branky ho dopravil pravděpodobně gólman domácích Hyka 2:2."

Železný Brod - Višňová 1:3 (0:2)

Po třech výhrách chtěl brodský tým potrápit i dalšího soupeře. Ale Brod hrál v prvním poločase špatně. Hned ve 3.min. Chyboval Šimek a následně na brankové čáře zasahoval Kotlár M. V 8.min. chyboval Kotlár M. a tentokrát hasil situaci brankář Čapek. V 9.min. přímý kop Mazánka opět vyřešil brankář Čapek. V 16.min. chyboval Rozkovec a brankář Čapek následně fauloval a kopala se penalta proti domácím. Tu se štěstím proměnil Michálek a bylo to 0:1. V 28.min. přišla další chyba tentokráte Makuly. Brankář Čapek opět předvedl pěkný zákrok. V 31.min. se do tutovky dostal i Brod. Makula nejprve trefil břevno a dorážku bohužel nezvládl Kotlár T. V 45.min. naštval domácí příznivce rozhodčí Bohuš, který vymyslel neuvěřitelnou penaltu. Tu opět proměnil Michálek a bylo to 0:2. Naštvaní domácí při odchodu do kabiny spílali hlavnímu rozhodčímu, který svým zásahem ovlivnil průběh zápasu. Ve druhém poločase byl Brod lepší. V 51.min. Byl po průniku Habra v nadějné pozici Šefr. Ale branku netrefil. V dalším průběhu sie domácí snažili, ale hosté byli v obraně pevní. Až v 72.min. Našel recept Kotlár T. a snížil na 1:2. V závěrečném tlaku měl tutovku na hlavě Šefr, ale v 87.min. bohužel přestřelil. V 89.min. se zákrok na Plhala nepískal a následně po velké hrubce Kotlára M. Se dostal do úniku Michálek, který prostřelil Čapka a uzavřel účet zápasu na 1:3.

Za Železnobrodské Jaroslav Kletečka: "Brod je nespokojený s výkonem hlavního rozhodčího, který byl nejslabšímmužem na hrací ploše. Druhá penalta byla vyloženě směšná a pod tíhou tohoto rozhodnutí dělal další chyby na obou stranách."