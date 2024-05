Další kolo krajského přeboru Libereckého kraje přineslo výhry i prohry. Na domácím hřišti utrpěla Lomnice porážku 2:4 od béčka Velkých Hamrů. Zvenku si přivezly body i Sedmihorky za vítězství 2:1 v Novém Boru. Košťálov se radoval ze tří bodů v duelu proti Rapidu Liberec za 3:0.

Pěnčín A - Železný Brod A | Video: Josef Březina

Fotbalovou kvalitu přinesl zápas A týmu Pěnčína proti áčku Železného Brodu. Zápas se hrál na hřišti v Zásadě a šťastnější byl Pěnčín za 3:0.

Pěnčín A – Železný Brod A 3:0 (1:0)



„Samozřejmě jsme věděli, že přijede silný soupeř, který má skvělou jarní formu. Navíc tam šel pomáhat Honza Maryško, vynikající fotbalista. Takže jsme věděli, že nás čeká dobrý soupeř. Nechci říkat, že jsme měli obavy, ale byl jsem na to zvědavý. A ukázalo se, že soupeř má oprávněně dobré výsledky na jaře. Ale myslím si, že jsme ho během celého zápasu nepustili ani k jediné šanci nebo brankové příležitosti. Přistoupili jsme k tomu zodpovědně a dostali jsme se do vedení 1:0 z penalty po faulu. Pak jsme se trochu uklidnili a ve druhém poločase jsme prostřídali sestavu, protože ve středu máme pohár. Na začátku druhého poločasu David Skuhravý zvýšil na 2:0 a v následující minutě dostal Honza Černý druhou žlutou kartu, takže jsme hráli v deseti. Byla to pro nás další velká prověrka," hodnotil pěnčínský trenér Emil Šafář.

Celý druhý poločas hrál jeho tým v deseti, ale paradoxně ještě lépe než v prvním poločase. Soupeře Pěnčín do ničeho nepustil, dal další gól a mohl dát ještě další dvě nebo tři branky. Hráči hráli zodpovědně a trenér je právem chválil. Druhý poločas byl, z hlediska jejich zodpovědnosti a nasazení, vynikající. Domácí mohli vstřelit gólů i víc, ale uznali po zápase, že proti tak dobrému soupeři, který na jaře dominuje, si zaslouženě výsledek 3:0 uhráli.

"Hráli jsme samozřejmě takticky zezadu, na brejky, a vycházelo nám to. Nasazení bylo perfektní. Já jsem byl po zápase spokojený. Je to pro nás povzbuzení před středečním pohárovým zápasem ve Velkých Hamrech. A bylo to také místní derby, Pěnčín proti Železnému Brodu, jsou týmy kousek od sebe. Jsme rádi, že jsme derby zvládli a jedeme dál. Máme sice tu červenou kartu pro Honzu Černého, který paradoxně přišel z Hamrů. Ale myslím si, že si s tím poradíme. Už jsme viděli, že jsme si s tím poradili ve druhém poločase, takže doufám, že to zvládneme i tentokrát,“ přeje si trenér Pěnčína Emil Šafář.

"„Přijeli jsme samozřejmě s respektem k tomu, že soupeř byl první. Myslím, že jsme překvapili i podle ohlasu diváků a nás samotných. První poločas byl více než vyrovnaný a kluky jsem pochválil. Před koncem byla penalta, kterou tentokrát okomentuji. Podle mého názoru to penalta zcela jasně nebyla, takže náš brankář šel do souboje s útočníkem, míč vypíchnul, ten přes něj přepadl a rozhodčí nechal hru dohrát ještě kousek a pak písknul. Výhodou bylo vypíchnout pokutový kop. No, názory se různí, každý to vidí jinak, že branka nebyla, ale byla. Samozřejmě, že domácí útočili. Škoda, že poločas nevydržel 0:0. Myslím, že by to bylo zasloužené, protože šancí moc nebylo. Domácí byli samozřejmě lepší na míči, technicky zdatnější, mladí kluci se snažili, bojovali. Snažili jsme se hrát kombinačně, byl to fakt hezký fotbal," řekl trenér Brodu Milan Mayer.

Jeho týmu se naskytla šance v padesáté minutě, kde byl po druhé žluté kartě vyloučen soupeřův hráč, takže Brod hrál čtyřicet minut v přesilovce. Pěnčín výborně bránil i v deseti, byl pohyblivý a technicky zdatný. A Brodu se nedařilo proniknout přes jejich obranu. Vytvořil si jenom nějaké náznaky, vyložené šance tam nebyly, nějaké střely šly na bránu soupeře, ale v síti neskončily. Naopak soupeř z toho měl pár rychlých brejků. Jeden z těch rychlých brejků využil a potvrdil vítězství 3:0.

"První poločas z naší strany byl výborný, hodnotím to velice dobře. Trochu tam chyběla rozvaha v koncovce, abychom se dostali do nějaké vyložené šance. Ale jinak v poli jsme byli vyrovnaní a výsledek 3:0 si myslím, že je trochu krutý. Možná gól jsme si zasloužili dát nebo nedostat, ale jsem spokojený. Držíme standard hry a říkám znovu, soupeř byl na prvním místě, měl jednu porážku v soutěži, byl výborný, takže z toho tragédii neděláme a prostě budeme hrát dál. Připravíme se na další soupeře. Čeká nás ještě pět kol, kde si myslíme, že můžeme zabodovat a s tímto přístupem k zápasům máme šanci. Tady soupeř byl nad naše síly, ale proti Hrádku jsme se zlepšili o dva góly proti silnému soupeři, takže můžeme z toho hledat pozitiva. Teď k nám přijede Nový Bor,“ zhodnotil utkání Mayer.

Lomnice - Velké Hamry B 2:4 (1:0)

„Hráli jsme třetí zápas během ani ne týdne. Do konce prvního poločasu jsme vedli 1:0. Pak to bylo 1:1, dokonce 2:1. Pak se asi trochu na nás ta únava z předchozích zápasů podepsala. Takže jsme v závěru dostali tři góly. Ale jinak náš výkon byl solidní. Sedmdesát minut bylo hodně dobrých. Pak nám trochu odešly síly. Teď jedeme do Hrádku. Máme za s sebou tři utkání venku a jednou doma, před s sebou čtyři kola. Jaro nám tentokrát vyšlo, jsme spokojení. A to jsme po podzimu byli na 9. místě,“ trochu rekapituloval vedoucí týmu Zdeněk Baudyš.

„My jsme v Lomnici nepodali dobrý výkon, to v žádném případě. Ale nakonec jsme soupeře nějakým způsobem udolali, i když jsme prohrávali. Výkon ale nebyl podle našich představ. Ale musím ocenit, že jsme dvakrát prohrávali a zápas jsme otočili, výsledkově ano, ale co se týče spokojenosti, tak jsme byli daleko. Teď nás ve středu čeká pohárové utkání. Hrajeme s největším favoritem, s Pěnčínem. Kdyby Pěnčín nepostoupil, bylo by to překvapení, protože mají nejlepší tým a my máme hodně zraněných. Ale béčko samo o sobě dokáže postavit solidní mančaft a když k tomu přistoupí, jak by měli, můžeme Pěnčín potrápit.,“ řekl k pohárovému utkání trenér Zdeněk Bryscejn.

Nový Bor - Sedmihorky 1:2 (1:0)

„Bylo to utrápené vítězství. Herně to nebylo dobré, ale výsledkově, díky bohu, ano, i když hra nebyla dobrá. Dostali se do vedení vlastně díky našim chybám. V prvním poločase jsme trefili tři nebo čtyři tyče a prakticky nic jsme neproměnili a nabídli jsme soupeři dvě šance našimi chybami. Chybami se dostali do vedení a v poločase se to trochu zlepšilo, ale nebylo to nic výrazného. Nakonec jsme zatlačili a během asi čtyř minut jsme to otočili dvěma góly. Musím pochválit Radka Poledne, který dal gól a měl asistenci u druhého gólu, takže on to vzal na sebe a zápas překlopil na naši stranu. Ale místo toho, abychom dali uklidňující třetí gól, tak jsme udělali asi tři hrozné chyby v obraně. Soupeř šel sám na bránu a musíme poděkovat Martinu Špínovi, který nám zachránil body. Místo toho, abychom zápas dohráli v klidu a zvýšili skóre, tak jsme se trápili a bojovali do poslední vteřiny. Musím říct, že v obraně jsme dělali chybu za chybou. Herně to nebylo dobré, takže to bylo pěkné nervy. Nechci tím podceňovat Nový Bor, který hrál to nejlepší, co mohl, ale my jsme jim vlastně darovali samostatné úniky šílenými chybami.Ty body jsou samozřejmě důležité, ale výsledek by měl být podpořený výkonem. Minulý týden jsme vyhráli 0:1. Bylo to dobré herně i výsledkově. Tentokrát to herně nebylo úplně dobré, ani v útoku, ani v obraně, takže to bylo špatné. Spokojenost je jen s body a s produktivitou Radka Poledneho. Příští týden hrajeme doma s Chrastavou o páté místo," řekl k zápasu trenér Sedmihorek.

Tam se Sedmihorkách na podzim zápas vydařil, vyhrály 5:0. Pokud budou chtít výsledek zopakovat, musí hrát kvalitně. Tým dobře ví, že to bude těžký zápas, protože Chrastava má dobrý tým. V zápase proti Novému Boru jim chybělo šest, sedm hráčů. Trenér tuší, že to bude v dalším kole podobné.

"Musíme se spolehnout na ty, co jsou stále schopní a musí to odehrát za ostatní. Jinak s tím nic nenaděláme. Hrajeme ještě třikrát doma a dvakrát venku. Máme Chrastavu jedeme na Rapid , máme Skalici a Košťálov doma a jedeme do Brodu. Takže máme dva soupeře, kteří jsou v tabulce nad námi a tři pod sebou. Rádi bychom, kdyby se to podařilo a zůstali jsme v první pětce, to by bylo fajn. Uvidíme, jak to bude s tou Chrastavou.

"O pátý flek si to rozdáme a uvidíme. Kdyby se nám podařilo vyhrát tenhle zápas, tak to by bylo hezké,“ vyslovil přání trenér Sedmihorek Šafář.