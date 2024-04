FK Sedmihorky : FC Lomnice nad Popelkou 0 : 2 (0 : 1)

Změna skóre přišla ve 28. minutě. Jenže úplně ji nak, než si domácí fandové přáli. Brankář domácích daleko před svojí brankou chybně rozehrál, balon šel přímo na kopačky hostujícího Fedorka a ten střelou téměř z poloviny hřiště do prázdné branky poslal Lomnici do vedení. Pro domácí to byla ledová sprcha, ale i nadále to byli oni, kdo měl více ze hry. To platilo i v úvodu druhého poločasu. V 54. minutě ale přišla další rána - ze skrumáže před domácí brankou pálil opět Fedorko a hosté vedli o dvě branky. Snaha hráčů Sedmihorek o změnu stavu pak až do konce zápasu k ničemu nevedla, v koncovce jim chyběla přesnost i více důrazu a hosté si tak odvezli do Lomnice cenné tři body. Byly to body z utkání, v němž Sedmihorky diktovaly hru, ale hosté dali góly a vyhráli.

„My jsme hráli dobře. Herně jsme zápas zvládli, ale ve vápně jsme selhali. Udělali jsme dvě hrubé chyby, z nichž Lomnice vstřelila branky. Měli jsme spoustu příležitostí, ale, bohužel, jsme je nevyužili. Kdybychom hráli až do půlnoci, tak bychom tentokrát gól nedali. Nedokázali jsme skórovat v poslední fázi zakončení a prohráli jsme zápas tím, že jsme nebyli produktivní. Jinak si myslím, že herně jsme byli jednoznačně lepší a hráče za to chválím. Ale dvě hrubé chyby, které vedly ke dvěma gólům pro Lomnici, samozřejmě nejsou dobré. Ještě horší je, že jsme nevyužili mnoho šancí. To byla naše největší chyba. Nebylo to špatné, ale chyběla nám produktivita ve vápně. Myslím, že zápas nepřekročil žádné meze, nebylo tam žádné zákeřné chování. Lomničtí hráči si vítězství vybojovali a gratuluji jim. Hřiště bylo dobré. Mělo špatný podklad, takže se dělaly díry. Ale nakonec to všechny překvapilo, že to bylo v pořádku. Myslím, že plocha byla dobrá. Teď máme dohrávku ve středu (24.4.) s Hrádkem. Věřím, že ve středu bude plocha v pořádku. O víkendu jedeme do Frýdlantu,“ řekl k zápasu a dalším plánům trenér Sedmihorek Pavel Šafář.

„Na Sedmihorky moc neumíme. Byl těžký terén. První půle byla taková nic moc, oni také letos nemají takovou formu jako loni, to musím říct. V první půli jsme měli šance a ve druhé půli to bylo už solidní. Zvládli jsme ji úplně v pohodě. První půle byla trochu horší, tam by to bylo složitější, kdyby dali gól, bylo by to možná jinak. Za námi je pět kol, máme dvanáct bodů. Myslím si, že už nespadneme. To asi z nás nikdo nečekal. Příště máme doma Železný Brod,“ okomentoval utkání v Sedmihorkách vedoucí týmu Lomnice Zdeněk Baudyš.

Za postupem Pěnčín nejde. Nemá stadion a chce se věnovat mládeži



Železný Brod A – Stráž pod Ralskem 4:4 (2:1)

„K vítězství nám chyběly góly a chytrost. Když dostanete gól v devadesáté a v devadesáté třetí minutě, tak chybělo trochu chytrosti. Jako by si kluci dělali, co chtěli. Když to zhodnotím, jak jsem před čtrnácti dny psal, že jsem v sedmém nebi. Tak tentokrát ten závěr nám hrubě nevyšel. Nevím, proč jsme chtěli dát pátý gól, když jsme ho nepotřebovali. Neplnili jsme to, co se mělo. Byli jsme dost hlídaní a jim stačily dva povedené útoky a jeden povedený nákop. V devadesáté třetí minutě byla penalta, kterou raději nebudu komentovat. Rozhodčí tvrdil, že penalta byla, a my tvrdíme, že nebyla. Pískl to, ale dopustili jsme se toho sami svou nedisciplinovaností. Takže jsem byl na kluky naštvaný a nebyl jsem včera úplně v pohodě. Dneska už jsem to trochu vstřebal a zhodnotil. Po pěti zápasech na jaře máme deset bodů, takže s tím musíme být spokojení. Někde jsme získali navíc, včera jsme ale dva body ztratili svojí hloupostí. Jinak zápas nebyl úplně krásný pro nezaujatého diváka, skončil 4:4. Pro nás to bylo utkání se špatným koncem. Vedli jsme 2:0, 3:1 a 4:2. V dalším kole hrajeme derby s Lomnicí na jejím hřišti. To bude asi trochu vyhecované, známe se. Mají teď dvanáct bodů, my deset. Rozdáme si to tam na tom velkém hřišti fér a uvidíme,“ plánuje trenér železnobrodského áčka Milan Mayer.

odloženo:

Rapid Liberec – Pěnčín A 2. května

Velké Hamry B – Košťálov 1. května