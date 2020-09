Po šesti měsících se konečně hrálo v Desné domácí utkání krajského přeboru. „Všichni jsme si ho užili, ale nepodařilo se nám bodovat, a to jsme utkání proti favoritovi měli velmi dobře rozehrané,“ uvedl vedoucí týmu Petr Kopal.



Desná – SK Skalice 1: 2 (0:0)

Již ve 3. minutě měli hosté tutovku, naštěstí mířil Kaňkovský z otočky vedle. Domácí bojovali a byli Skalici důstojným soupeřem. Do první šance se dostali ve 24. minutě. O minutu později vysunul V. Kořínek Ježka, ten rovněž z levé strany odcentroval, ve vápně si v souboji našel balon Hloušek, ale s jeho hlavičkou do vinglu si hostující brankář bravurně poradil. Ve 39. minutě se dostal do šance Pfeifer, ale mířil vedle.



„Vyšel nám úvod druhé půle, v 51. minutě prostrčil balon V. Kořínek mezi obránce, kam si zaběhl Pfeifer, ten se nenechal od balonu odstavit a poradil si i s vyběhnuvším gólmanem a dostal domácí do vedení 1:0,“ popsal důležitý moment P. Kopal. Pak domácí přežili několik nebezpečných šancí.



„Bohužel v 67. minutě si po centru z levé strany dal vlastní gól P. Kořínek, nepodařený odkop skončil v desenské síti 1:1. O dvě minuty později zlikvidoval Bača rychlý protiútok hostů,“ uvedl Kopal a dodal: „Hosté dali vítězný gól v 79. minutě, po trmě vrmě v našem vápně se dostal balon na hranici vápna. Tam byl osamocený Demke, který mířil přesně k tyči 1:2. Poté jsme již vrhli všechny síly do útoku s cílem srovnat skóre. Ale to se nám už nepodařilo.“



Sestava Desné: Mucska, Kovář, Kořínek J., Kořínek P., Ježek, Veselouš, Kořínek V., Šindelář, Kopal, Pfeifer, Hloušek. Střídání: 73. Mladonický (Veselouš) 72. Sekanina (Kopal), 80. Schmied (Kovář). Diváků: 130