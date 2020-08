Domácí sice snížili na rozdíl jediné branky , jenže hosté dokázali ještě před poločasem své vedení opět zvýšit. Statečně bojující Pěnčín pak již ve druhé části dokázal pouze snížit, na vyrovnání nebo případný obrat již síly nebyly. Před slušnou diváckou kulisou tak vstup do nové sezóny hráčům Pěnčína nevyšel podle představ.



FC Pěnčín – TJ Sokol Doubí 2:3 (1:3)

„Nepodali jsme vůbec dobrý výkon. Nedostali jsme se do našeho tempa. Nezopakovali jsme to, co jsme předvedli v utkáních proti Chrastavě nebo Mšenu. Neplnili jsme pokyny, které jsme si řekli před zápasem, “ řekl k utkání trenér Pěnčína Jan Řezáč.



JEDEN GÓL ZA DRUHÝM

Hned úvod zápasu domácím nevyšel. Rozhodčí už ve 30. vteřině odpískal proti Pěnčínu pokutový kop. Hosté ho využili a dostali se do jednobrankového vedení.

Další gól na sebe nenechal dlouho čekat, už za sedm minut se balón třepetal v síti Pěnčína.

„Dvacet minut jsme se z toho dostávali, ale oklepali jsme se a hráli dál. Podařilo se nám dát kontaktní gól na 2:1. Místo, abychom na Doubí ještě víc zatlačili, tak jsme po naší chybě dostali třetí branku,“ uvedl kouč Pěnčína. Tím skončil první poločas a v domácí kabině vypukla bouřka. „Bohužel jsme se ale do ničeho vážnějšího už nedostali. Až v poslední minutě měl ještě jednu šanci Dušan Nulíček,“ dodal kouč. Zápas ale označil za nepovedený.



SESTAVU MUSÍ ZMĚNIT

Soutěž teprve začíná, takže se Pěnčín chystá o víkendu na další domácí utkání. Na pěnčínské hřiště dorazí Lomnice nad Popelkou. „Bude do těžké utkání. Lomnice je favoritem soutěže. Musíme získat doma body. Změním sestavu, několik hráčů bude chybět.“



Za Pěnčín: Pivrnec, Scholz, Heinrich, Hlubuček, Dorničák, Vobejda, Barcuch, Paldus, Mätzelt, Nulíček, Tokár, Blahna, Záveský, Pumrle, Ondrejčík.

Góly za Pěnčín: Vobejda a Tokár