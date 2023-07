trenér Pěnčína Emil Šafář:

„Vyhráli jsme 7:2, s výsledkem a s předvedenou hrou jsme spokojení. Byla to pro nás kvalitní, finální příprava na soutěž. Někteří hráči nám chyběli z důvodu virózy. Chyběl nám Pour, Maryško, Šedý, jinak jsme už byli kompletní. Ve 25. minutě jsme už vedli 5:0. Utkání splnilo svůj účel. Soupeř hraje středočeskou A třídu. Byl to kvalitní soupeř, nám se utkání podařilo. Měli jsme ještě další gólové. Do ničeho jsme Bousov nepouštěli.“

Áčko Pěnčína hraje krajský přebor a soutěž pro něj začíná 12. srpna. Víkend před startem mistrovských utkání využijí hráči na doléčení šrámů, odpočinek a relax. V týdnu je ale čekají ještě tři tréninkové jednotky.

„Potřebujeme, aby se kluci uzdravili a abychom se co nejlépe připravili na 12. srpna. To je pro nás hodně důležité. Soutěž začíná pro každého od nuly,“ zdůraznil kouč. Emil Šafář.

Pěnčín (u Turnova) – Sedmihorky 1:4

trenér Sedmihorek Pavel Šafář:

„Soupeř byl organizovaný, kvalitní, bránil, prověřilo nás to. Hráli jsme celý zápas do plných. Prosazovali jsme se do zatažené obrany soupeře. Zápas splnil účel. Většina hráčů odehrála šedesát, pětašedesát minut a protočili jsme to tak, aby šli do hry i dva šestnáctiletí kluci, dorostenci. Jeden z nich, Tomáš Bakeš, dal krásný gól.“

Poslední přípravný zápas hrají Sedmihorští v pátek 3. srpna na domácím hřišti proti B týmu Turnova. Začátek zápasu je v 18,30 hodin. „To už chceme hrát tak, jak budeme hrát v prvním mistráku v Košťálově,“ má jasno trenér turnovského áčka Pavel Šafář.