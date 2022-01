Pane trenére, přezimujete v horní polovině tabulky. Jste s podzimní části spokojený?

Vlastně jsem spokojený. Začátek podzimu nás nezastihl v oslnivé formě. Přišlo hodně nových hráčů, mančaft si musel sednout, postupně se to zlepšovalo. Jako, určitě to mohlo být lepší, ale taky klidně i horší. Na mé gusto máme v týmu až moc mladíků. Na druhou stranu se ale musí v dospělém fotbalově vykopat. Jenže byly tam chvíle, kdy se neměli od koho učit, starší kluci byli na marodce. Celkově jsem ale spokojený.

Když si probereme jednotlivé zápasy, vzpomenete, kdy jste byl nejvíce spokojený a kdy nejvíce zklamaný?

Nejhorší zápas byl asi doma s Lomnicí. Měli jsme tam snad osm tutovek a přesto prohráli 0:1. Hodně se nám povedl domácí duel s Turnovem, kdy jsme vyhráli 2:0. Turnov byl lepší, techničtější. Nám to ale sedlo po taktické stránce, kluci plnili to, co jsem po nich chtěl. Kvalitní zápas jsme odehráli ve Skalici nebo proti Desné.

Překvapila vás nějak tabulka krajského přeboru?

Ani moc ne. Nahoře hrají týmy, které jsem tam očekával. Nemile mě překvapil hejnický nováček. Čekal jsem, že bude mít tedy větší elán. Obávám se, že se nevyhne sestupu.

Jsou nějací hráči, kteří byli na podzim tahouny vašeho týmu?

Vyloženě mě nikdo nezklamal. Máme mraky mladých hráčů. Věděl jsem, co od nich můžu čekat. Ve finále příjemně překvapili. Zajímavé je to z pohledu střílení branek. Šest hráčů dalo čtyři a více branek. Asi to svědčí o tom, že hrajeme kolektivně. Na druhou stranu by to možná chtělo v útoku nějakého bijce, na kterého se spolehnete a dá vám za sezonu patnáct gólů.

Kdy zahajujete zimní přípravu na jarní část?

Začali jsme v pondělí 17. ledna. Máme domluveno sedm přátelských zápasů. Čeká nás Neugersdorf, Junior Děčín, Jílové, Lovosice, Brozany, Dobrovice, Doubí a pak také pohár s Mimoní. Chtěli bychom trénovat třikrát týdně, uvidíme, jaká bude tréninková docházka.

Druhá polovina ročníku začíná až v dubnu. To bude pěkně dlouhá pauza, viďte?

To máte pravdu. Taky do klasického tréninku zapojíme třeba bowling, squash nebo bazén. Je potřeba to klukům malinko zpříjemnit a třeba si užít i nějakou tu srandu. Otázkou je, co všechno nám dovolí covidová situace.

Registrujete nějaké změny v hráčském kádru?

Tým je pohromadě. Už v průběhu podzimu odešel Novák. Asi pracovní vytížení, já mám jiný názor. Vrátit by se měl Zdeněk Krpatů z Prahy, pár dalších hráčů máme v hledáčku. V zimě je to těžké, ostatní kluby hráče pouštět nechtějí, navíc to stojí více peněz.

Často zmiňujete, že máte v týmu hodně mladých hráčů, kteří nabírají zkušenosti. Na jaře byste tak mohli být odolnější, nemyslíte?

Je to možné. Uvidíme. Sám víte, jak to u těch mladých je. Chytne je jiná záliba a fotbal už bude na vedlejší koleji.

Jaké cíle si dává Nový Bor do druhé polovině soutěže?

Zůstat v tabulce minimálně tam, kde jsme. Být do toho šestého místa je pro mě ideální. Pokud by se povedlo něco lepšího, jedině dobře. Záležet bude na prvních zápasech, které můžou ledacos napovědět.

Jak je to vás v týmu s očkováním?

Někdo je očkovaný, někdo zase ne. Vím, že většina kluků ale není. Já taky nejsem očkovaný. Prostě tomu nevěřím, mám na to jiný názor. Podle mě by se to mělo dělat jinak.

Povídejte…

Nejdřív by se měly zjistit obranné látky. Ten, kdo jich má hodně, by na očkování nemusel. A zase naopak. Já sám do očkování nikoho nemůžu nutit. Horší bude, když nám to někdo nařídí. Mraky hráčů a klubů by určitě skončilo.

Jak jste si užil Vánoce a konec roku?

Ale jo, od fotbalu je potřeba si odpočinout. Na druhou stranu se chce člověk pořád učit. Navštívil jsem známého v Drážďanech a shlédl tamní fotbalový trénink. To jsou věci, které se vám neztratí. Rozhodně jsem celé Vánoce neležel na gauči (smích).