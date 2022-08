Za domácí vedoucí týmu Petr Kopal: „V prvním poločase jsme měli převahu, ale gólu jsme se nedočkali. Ve druhé půli se hra vyrovnala, ve 47. zneškodnil Žanta tutovku na přední tyči. Po zbytečném vyloučení Kováře v 62. minutě jsme úplně vypadli z tempa a nabídli soupeři nespočet šancí ke skórování. A Harrachov šance využil.“

Harrachovský trenér Lukáš Halama: „Ukázala se kvalita na hřišti. V prvním poločase se Desná byla herně lepší, vytvořila si pár šancí, ale většinou hráči vystřelili vedli nebo to náš gólman chytil. Měli víc ze hry. Ale ve druhém poločase už jsme je k ničemu nepustili, byl to poločas diametrálně odlišný. A bylo vidět, že Desná má mladý tým a ten pomalu upadal a navíc si nechal ještě vyloučit jednoho hráče, který udělal dva fauly zezadu, tak dostal dvě žluté karty. To zlomilo celé utkání. Do té doby to bylo vyrovnané, hrálo se 0:0. do už se Desná sesypala. No a my jsme ještě pak tři góly přidali. Pohodový zápas to ale pro nás nebyl, v první půli jsme drželi za kratší provaz. Byl to první domácí zápas Desné, tak na nás vlítli, lítali po hřišti, byli hodně nepříjemní, asi se chtěli doma ukázat. Na šance byl první poločas vyrovnaný, ve druhém už jsme měli převahu, hráli jsme v naši režii. Odjeli jsme maximálně spokojení. Hrát budeme další kolo s Držkovem, ale až ve středu 31. srpna od 17 hodin v Držkově. My jsme teď na vítězné vlně, oni na tom taky nejsou špatně, tak si to ve čtvrtém kole rozdáme. Většinou se jako tým sejdou v nadstandardním složení. Takže každý bod s nimi je vždycky zázrak pro každý tým, který ho s nimi udělá. Tak doufejme, že se nám to povede.“



Přepeře B – Bozkov 3:0 (2:0)

Vedoucí domácího týmu Martin Kvapil: „Hosté ve 42. minutě dostali dvě červené karty, takže druhý poločas hráli o devíti lidech. Tak jsme to dohráli, dali jsme ještě jeden gól. Body jsou naše, jsme spokojení. Předvedli jsme spolehlivý výkon. Ale, když se hraje proti devíti, tak se to těžko hodnotí. My jsme se snažili tlačit, ale nemohli jsme se dostat do vápna. Ale chtěl bych vyzvednout hattrick Petra Martínka. Je to historicky nejlepší střelec Přepeř, kterému je kolem čtyřicítky. Dal dnes všechny góly, první „nůžkama“, druhý po standardce, třetí po centru. Dal první dva pak se prostě rozhodl, že chce dát hattrick. Tak přešel ze stopera na hrot. A tam mu „nějaký Kvapil“ centrem nahrál a dal třetí. Často hrát nechodí, teď s námi dlouho nebyl. Ale když přijde a hraje, tak je to znát. Je to výborný fotbalista!“ Do týmové ho to bude stát pětistovku, stovku za první start, stovku za první gól a tři stovky za hattrick. Petra ale fotbal baví, určitě mu to nebude vadit.“



Mírová p. Kozákovem - Jiskra Mšeno/Jablonec 3:5 (1:5)

Petr Dědeček, vedoucí domácího týmu: „Zaspali jsme první poločas a inkasovali v něm pět gólů. Tři z nich byly po našich velkých individuálních chybách, kdy obránci nahráli přímo jejich útočníkům a ti to pak už měli jednoduché. Ve druhém poločase jsme se zvedli, zlepšili jsme se, vytvořili jsme si šance a ještě jsme mohli dát alespoň na 3:5, ale už jsme to nestihli dohnat. Báli jsme se, že to bude debakl a byl. Soupeř sice taky trochu polevil, když vysoko vyhrával, trochu nás do hry pustil, ale nám ještě nějaký čas chyběl. Ze tří zápasů jeden bod je pro nás málo. Soupeř přijel s mladým týmem, víc jsme měli prověřit jejich brankáře. Příště jedeme do Smržovky. Potřebujeme zabodovat, teď je nás kvůli marodce málo, měli jsme jen tři na střídání. Začínají nám hrát i dorostenci sezónu, potřebujeme to nějak prostřídat.“

Trenér Mšena David Ryšavý: „První poločas jsme domácí přehrávali, ve druhém se domácí semkli, pozlobili nás a po našich chybách jsme dostali dva hloupé góly. Využili jsme zase dva mladé hráče, další se nám mají vrátit z dovolené. Tak věřím, že proti Desné v dalším domácím zápase to zvládneme a odpíchneme se do vyšších pater tabulky. Máme stále zraněného brankáře, takže nám zase pomohl Mirek Braniš. Už bychom potřebovali mít zase k dispozici dva gólmany. Ale jsem spokojený. Výhru 5:3 bereme, je pro nás důležitá. Když posbíráme víc bodů, můžeme zase víc zkoušet mladé kluky.“

Plavy – Smržovka 4:0 (1:0)

Trenér domácích Jaroslav Pekelský: „Smržovka má nového trenéra, přijela plná sebevědomí, do zápasu nastoupila odhodlaně a dala nám i první gól, ale nebyl uznaný pro offside. Postupně jsme převzali otěže zápasu my a jednoznačně jsme soupeře přehráli. V poločase jsme vedli 1:0, ale mohlo to být i větším rozdílem. V nástupu do druhého poločasu jsme v sestavě udělali dvě změny, čímž jsme v utkání dominovali úplně a přidali pak ještě další góly. Bylo to naše zasloužené vítězství. Výsledkově to byl pohodový zápas, ale jinak to se Smržovkou vždycky bolí, je nepříjemná, soubojová, silová.



Pěnčín B – Albrechtice/Jiřetín 5:0 (3:0)

Za hosty hrající Jan Pipek: „Soupeř má mladý tým. Byli jednoznačně lepší, šikovní, běhaví, zvyklí na velké hřiště. Na tom našem malém by to bylo zase asi jiné. Neměli jsme ale absolutně žádnou šanci. Další zápas hrajeme proti Přepeřím. Už musíme bodovat, tak snad příští týden budu hovořit o výhře. Máme tři kluky zraněné, jeden dnes nemohl. Ale jinak mančaft, co se počtu týká, je v pohodě.“

Za domácí trenér Jan Řezáč: "Celý zápas jsme kontrolovali, předvedli jsme dobrý výkon, navázali jsme na ty předchozí zápasy, dařilo se nám. Pomohl nám gól hned ve čtvrté minutě, ten nás uklidnil. Myslím, že jsme tento zápas odehráli celkově dobře. První poločas byl ještě daleko lepší, než ten druhý, v něm jsme trochu polevili. Ale po první půli jsme 3:0 vedli a pak jsme ještě dva góly přidali. Teď jedeme do Jablonce nad Jizerou, ten v tomto kole porazil Držkov, takže nás čeká těžký soupeř. Musíme se na to připravit."

Jablonec n. Jizerou – Držkov A 2:0 (1:0)

Hrající trenér a brankář Držkova Evžen Dvořák: „Každý zápas je těžký, ale tento byl o to těžší, že nám chybělo asi sedm hráčů, někteří zranění, na dovolené, pracovní povinnosti. Hráli jsme tam v poskládané sestavě a museli jsme si vzít i dva tři kluky z béčka. Jeli jsme tak, abychom neudělali ostudu a neprohráli. Výhra se nám nepovedla, dostali jsme brzo gól. Měli jsme několik šancí na vyrovnání, ale neproměnili jsme je. Chyběl nám Lukáš Brož, který by určitě několik gólů dal a výsledek by mohl být jiný. Do poločasu jsme nevyrovnali, ve druhém jsme měli jen dvě pološance, ale ty jsme nevyužili. Pak už to z naší strany byla taková křeč. A když jsme to trochu otevřeli, dostali jsme druhý gól. Jabloneček nehrál špatně, je to bojovný tým. My jsme nedokázali proměňovat šance. Šli jsme několikrát sami na bránu a nedali jsme, proto jsme neudělali žádný bodík. Okusili jsme, jak chutná porážka po dvaceti osmi vyhraných zápasech. Neprohráli jsme celou loňskou sezónu a teď jsme to ještě o dva natáhli. Soupeř vůbec nehrál špatně. U nás byli na hřišti zase tři gólmani, naše hlavní posily, tahouni, góloví hráči Brož, Čížek, Petrtýl. A zranil se nám Pepa Just, snad bude na další zápas už v pořádku. Hrajeme doma s Harrachovem, ale až ve středu 30. srpna od 17 hodin. Je to zápas odložený ze soboty 27. srpna.“



Roztoky – Lučany n. N. 1:0 (1:0)

Za hosty předseda FK Oldřich Churý: „Bylo to remízové utkání, nezasloužili jsme si v žádném případě prohrát. Bohužel jsme byli jaloví v koncovce, tak jsme si nezasloužili ani vyhrát. Remíza by odpovídala průběhu hry. Územní převahu jsme měli, ale jen k vápnu. Do vápna nám už domácí nepustili. Hráli důrazně, dávali dlouhé auty. Gól jsme dostali, ale takový „negól“ z rohového kopu dotlačili balón do sítě. Ale počítá se, tak jsme prohráli. Příště hrajeme doma proti Plavům.“