„Naši hráči si mysleli, že to s předposledním Bozkovem půjde asi samo. Opak byl pravdou. Domácí víc běhali, vyhrávali souboje. Prostě jsme byli všude druzí,“ řekl k prohranému zápasu trenér Rychnova Miroslav Procházka.

V první půli měli hosté dvě šance, které ale nedokázali využít. Naopak gól se podařilo vstřelit domácím. Ve druhé půli Rychnov vystřídal a trenér udělal změny v rozestavení. „Ani to nám ale nepomohlo. Bozkov dal na 2:0, my na 2:1, ale výsledek pak pečetili domácí. Na nic jsme se nezmohli. Byl to zatím náš nejhorší výkon sezony. Prohráli jsme zaslouženě,“ zdůraznil zklamaný kouč Rychnova.

Bez kvality a pohybu se vyhrát nedá. I když hřiště mají v Bozkově menší, pro všechny je tam stejné.

Bozkov - Rychnov 3:1 (1:0)