Jaká pro vás byla uplynulá brankářská sezóna?

Sezóna byla těžká, ale dopadla pro áčko Mšena dobře. Postoupilo do I. A třídy. A já jsem rád, že jsem mohl mladým klukům pomoct. Chytal jsem od druhého kola, protože si brankář zlomil malíček. V prvním kole dostal na 2:2, tak si pěstí trefil tyčku a zlomil si záprstní kůstku. A pak se dával dohromady. A v závěru už jsem ho do brány nepustil. Chytal jsem za áčko až do konce. Několik zápasů jsem odchytal i za béčko. Se sezónou jsem spokojený. Snad jsem nic moc nezkazil, i jsem něco chytil.

Co na ten zápřah fyzička?

Ta je úplně v klidu. Jsem domluvený s trenérem. Chodím si zachytat jednou týdně ve čtvrtek – střelbu a na dvě. Jinak pořád chodím pravidelně do fitka. Zdraví vydrželo. A pokračuji tak dál. Ještě nekončím.

V jakém zápase jste se v bráně nejvíc zapotil?

Třeba, když jsme hráli s Pěnčínem. Vedli jsme 4:0 a pak jsme během dvaceti minut dostali na 4:3. Udrželi jsme to. V poslední minutě šel pěnčínský Zapadlo sám na bránu a nedal. Bylo to těžké také v Plavech. A extrémně těžké to bylo v Přepeřích. Tam na nás nastoupilo pět hráčů z áčka. A já jsem chytil i penaltu. I když jsem dostal čtyři góly, tak jsem chytal dobře. Soupeř měl pět hráčů áčka a to jsou hráči, kteří nemají v této soutěži co dělat.

A jak pro vás bude vypadat sezóna nadcházející?

Budu pokračovat s áčkem, chytat za áčko i za béčko, jak to bude potřeba. Uvidí se. Hrál jste ligu v Jablonci.

Jak vidíte ligový fotbal na Střelnici?

Bude se zase dařit?Doufám, že to bude jenom k lepšímu. Přišla spousta hráčů, nejen na hostování, ale i kmenoví. Trenér by snad měl být také dobrý. I když to jsem si myslel u Horejše taky. Je vidět, že se Mirek Pelta snaží s tím něco dělat. Tak snad to dopadne líp. Příprava jim vyšla. Uvidíme v sobotu (22.7.), to hrají první ligový zápas v Mladé Boleslavi.

A jak se bude dařit áčku Mšena ve vyšší soutěži?

Tým máme mladý, dobrý. Podařilo se nám i posílit. Vidím to na střed tabulky. A můj skrytý sen je, abych oslavil pětapadesátku postupem do kraje. Ale teď věřím, že budeme hrát klidný střed tabulky. Vedou si gólmani statistiku?Já si nic takového nevedu. Mimo asi dvou soutěží už mám na kontě postupy od té nejnižší až do ligy, už asi sto dvacátý šestý postup. Postoupil jsem i v Německu. Nikdy jsem nespadl, kromě toho, když se v Jablonci hrála první národní liga. V té době jsem chytal. Bylo to poprvé, co se spadlo administrativně.

Takže Mšeno má zkušeného „pana gólmana“….

Kluci to vědí a já jsem hlavně rád, že jim můžu pomoct. Je to vtipný, když hraju vedle sedmnáctiletých kluků. Ale chytají i starší gólmani.

Jste brankář, který diriguje tým přes celé hřiště?

Ano. Na mne musí řvát, abych řval míň a tolik jim nenadával. Někdo řvu až moc. To je ale vždycky v dobrém, v zápalu boje. Gólman má být magor a musí mluvit. Když nemluví, tak je to špatně. Vidí zezadu úplně všechno, vidí, kdo je kde volný. Je to taková nápověda pro ostatní. Trochu jsem si kluky ořval, oddirigoval, protože na konci to bylo trochu nervózní. Mladí, když o něco jde, tak jsou nervózní zbytečně nebo se někteří bojí, aby neudělali chybu. Když je na ně tlak, tak se trochu schovávají. Ale jinak je to mladý, zdravý mančaft, který, myslím, má dobrou perspektivu.