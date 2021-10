Šlágr 10. kola krajského fotbalové přeboru v libereckém regionu vítěze neměl. Lídr tabulky z Turnova na vlastním hřišti před 280 diváky remizoval z Hrádkem nad Nisou 1:1, Slovan je tak v tabulce o skóre na pátém místě. Dostal se před něj Frýdlant, který porazil Desnou 4:0, třetí je po venkovní výhře Skalice, a tak nejvážnějším pronásledovatelem vedoucího mužstva tabulky zůstává rezerva Velkých Hamrů. Ta porazila Stráž pod Ralskem 3:1 a na první místo ztrácí dva body. Na opačném pólu na první bod čekají Hejnice.

KP: Žel. Brod - Hejnice | Foto: Josef Březina

FK TURNOV- HRÁDEK N. N.. 1:1 (1:1)

„Tentokrát jsem nespokojený. Zápas jsme měli herně pod kontrolou, ale soupeř nám dal z brejku branku. Stihli jsme do poločasu vyrovnat, ale ve druhém poločasu, tlaku a hře skoro na jednu branku jsme se prosadit nedokázali. Byli jsme v koncovce zbrklí a korunu jsme tomu dali v závěru, kdy jsme neproměnili penaltu. Mohli jsme to dohrát do tří bodů, ale nedohráli. My jsme dva body ztratili, soupeř jeden vybojoval,“ řekl Emil Šafář, trenér FK Turnov a pochvaloval si atmosféru: „Ohlasy fanoušků byly pozitivní, tlačili jsme na jednu bránu, ale výsledku je škoda.“