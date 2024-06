„Máme bilanci osm vítězství, tři remízy, dvě prohry, nádherných dvacet sedm bodů. Prohráli jenom s prvními dvěma týmy, což je Hrádek a Pěnčín. S ostatními jsme bodovali. Porazili jsme velkého favorita doma, Velké Hamry B. Vyhráli jsme v Chrastavě, ve Skalici,“ vyjmenoval úspěšné duely trenér Milan Mayer.

Za podzim a jaro byly výkony jako na houpačce. Na podzim získalo áčko Brodu pouze jedenáct bodů a dvanácté místo. Na jaře si připsali dvacet sedm bodů. Za posun v celkové sezóně z dvanáctého na šesté místo se právem mohou nazývat skokani jara.

„Zaslouží si poděkování všichni hráči, kteří buď naskočili na celé zápasy nebo na minuty a kteří se na takovém výsledku podíleli. Naši fanoušci snad budou spokojení,“ věří kouč.

Áčko Brodu předvedlo na jaře skvělou jízdu. Sedmihorky zkoušely mladé

„Musím připravit letní přípravu, ale určitě do konce června bude od fotbalu trochu klid. Budu sledovat EURO. Na dovolenou odjedu sedmadvacátého, doufám, že bude k dispozici kolega Brožek. Trénovat začneme zkraje července,“ Mayer.

Aktuálně si hráči jeho týmu užívají zasloužené volno. Ale trenér si takový luxus dovolit nemůže. Přestávka mezi jarem a podzimem je tentokrát krátká.

„Budu se už věnovat přípravě. Uvidíme, jak bude zorganizovaný krajský přebor. Proslýchá se, že by mělo být šestnáct týmů, takže o to to bude pak náročnější. Na dovolenou jedu 27. července. To už budeme vědět, kdo konkrétně naše mužstvo posílí. Pracujeme na několika hráčích,“ dodal Milan Mayer.