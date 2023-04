Jiskra Mimoň - Železný Brod 1:2 (0:1)

Trenér hostů Milan Mayer: "Dopadlo to pro nás dobře, úvod patřil nám, dali jsme gól a měli ještě další šance, ale ty se nám, bohužel, nepodařilo proměnit. Celý zápas nám zkomplikovali vyloučení po dvou faulech a dvou žlutých kartách Tomáše Kysely. Od té doby jsme hráli o deseti. Hoši bojovali i za něj, drželi jsme do 70. minuty 1:0. Měli i jednu obrovskou šanci, ale domácí, ale bez koncovky. Domácí naším vyloučením získali převahu, drželi míč, ale my jsme dobře bránili. Nepouštěli jsme je do šancí. Vyšlo jim to až asi v 70. minutě, tečovanou střelou vyrovnali na 1:1. Ale my jsme neklesli na mysli a Tomáš Kotlár, toho musím zmínit, i když dobře hráli všichni, měl tentokrát svůj zápas, jeho druhý poločas. Ten, po skvělých průnicích, připravoval jednu za druhou šance pro svoje spoluhráče. My jsme ale, bohužel, ještě některé neproměnili. Nečekaná odměna ale přišla v 92. minutě, kdy po Kotlárově přihrávce a krásné akci zakončil Plhal. Přežili jsme pak i poslední standardní situaci a přivezli jsme tři body. Byl to pro nás klíčový zápas, v tabulce jsme nebyli daleko od sebe, čtyři body rozdíl. Nám se za dva zápasy ve hře podařily získat dvě třetiny bodů. Máme jich po dvou kolech šest a jsme strašně spokojení. Od dna tabulky jsme bodově odskočili. Na Mimoň máme sedm bodů náskok a na Studenec třináct. Je to pro nás vzpruha a do dalšího zápasu větší jistota a klid. Příští zápas hrajeme doma a bude to oříšek! Máme Hrádek, který vede tabulku a navíc to bude pikantní utkání tím, že trenér Hrádku je můj dlouholetý kamarád Miroslav Jeník. Bude to souboj kamarádů na trenérské lavičce, souboj trenérů. Teď už víme, že něco umíme a nejen do dalšího, ale i všech zápasů půjdeme s tím, že chceme vyhrát a bodovat naplno. Každé utkání má ale svoji budoucnost a těžko se předvídá."

Lomnice n. P. - Nový Bor 5:2 (3:2)

Vedoucí týmu Lomnice Zdeněk Baudyš: "Od 24. minuty jsme hráli s červenou kartou, o jednoho míň, dostal ji náš brankář a ještě k tomu ho z hřiště odnesli se zraněním a skončil v nemocnici. To bylo pro nás složité, ale zvládli jsme to. Snad to bude s gólmanem brzy dobrý. Do zápasu jsme ale vstoupili hodně dobře, brzy jsme dali gól, dostali jsme na 1:1 a pak jsme zase zvýšili na 2:1. Kluky musím pochválit, hráli bojovně a tak, jak jsme si řekli a jak to mělo být. Trochu nás ještě trápí zranění, v zápase s Košťálovem se nám zranil náš nejlepší stoper Aleš Žalman. Naše obrana byla, díky tomu, dost improvizovaná. Soupeř mě trochu zklamal, čekal jsem od něj lepší výkon. Pochválit chci celý tým, i gólmana Jezdínského, který zaskočil po dlouhé době za zraněného brankáře. Tři góly dal náš střelec Vojta Horáček, který se na utkání určitě dobře vyspal a podal hodně dobrý výkon. Příště máme hrát ve Stráži, ale uvidíme, jak to bude s počasím a s terénem. Domluvíme se v půlce týdne. Zatím mají terén na hraně."

Studenec - Pěnčín A (JN) 0:7 (0:3)

Trenér Pěnčína Emil Šafář: "Soupeře chválím, podal sympatický výkon, je to mladý tým. My jsme byli jednoznačně lepší, hrálo se na jednu polovinu na umělce ve Vrchlabí. Terén dobrý, ale bylo hodně větrno. Hráli jsme v klidu, mohli jsme střídat. Výsledek hovoří za vše. Jdeme zápas od zápasu. Důležité je, že se nám nikdo nezranil. Za mne samá pozitiva, do konce jsme hráli zodpovědně a soustředěně, neměli jsme žádný výpadek. Kondice dobrá. Ve fotbalu se může ale stát cokoli, i slabší soupeř může zápas odehrát líp. My jsme ale dnes náš výkon potvrdili od první minuty, dohráli jsme to s nulou, Studenec jsme do ničeho nepustili. Příště hrajeme s kvalitním soupeřem, se Sedmihorkami, u nich. Ale ještě se v týdnu domluvíme, jestli utkání neodehrajeme v Turnově na umělce. Uvidíme, co počasí. My se přizpůsobíme."