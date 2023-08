„Byl to zápas slabých obran. My i soupeř jsme mohli dát snad deset gólů. Bylo to jedno z nejhorších utkání, jaké jsme sehráli, co dělám v Plavech trenéra. Nejhorší hlavně do obrany. Soupeř měl obranu na stejné úrovni. My jsme měli smůlu, dali jsme o gól míň. Dostali jsme gól v 88. minutě. A to byla chyba, to jsme si už měli pohlídat a uhrát remízu. Možná jsme mohli pomýšlet na vítězství,“ řekl trenér Plavů Jaroslav Pekelský.

„Třikrát jsme vedli, zápas byl vyrovnaný, klidnější než ten minulý s Jilemnicí. Góly dali kluci z Doubravy, se kterou jsme se do nové sezóny spojili. Takže důkaz, že se chytili dobře. Sedli jsme si herně i lidsky. Vypadá to dobře, mohlo by to mezi námi všemi fungovat,“ to byla slova vedoucího domácího týmu Martina Kvapila.

Ovšem ten měl zase hodně omluvených hráčů, ještě svoji roli hrajou dovolené a prázdniny, tak to bylo na výkonu Plavů znát. Příště jedou do Turnova. „Jedeme si vždycky pro tři body, tam taky jedeme vyhrát. Mužstvo na to máme. Fotbalová kvalita a štěstěna není teď ale na naší straně. Potřebujeme vyhrát. Je důležité, abychom v nějakém zápase vedli a ono se to pak zlomí. Ale zatím se nám to od začátku soutěže nepovedlo. U nás hodně záleží na tom, jak se sejdeme. Když máme hráče, nemusíme se v této soutěži bát nikoho. Když bychom měli možnost postavit v každém zápase to nejlepší, co máme, tak jsme schopní porazit kohokoliv. Teď nás stále ještě limitují dovolené a prázdniny,“ dodal trenér.

Jablonec n. Jizerou – Držkov 0:5 (0:3)

trenér domácích Robert Chlup měl k dispozici hráčů dostatek. Z mladých jich proto dostalo šanci šest. Ale i tak už ve třicáté vteřině domácí inkasovali, i přesto, že na kvalitního soupeře trenér hráče upozorňoval. Držkov je tým zkušených hráčů, kteří fotbal umí.

„A na to my budeme ještě chvíli doplácet, než to naše mladé kluky naučíme. My jsme se báli chodit do soubojů. Měl jsem dvacet hráčů, ale to by k ničemu nevedlody, kdybych dal do sestavy ty zkušenější, starší. Tak by to mladé kluky odradilo a vykašlali by se na to. Tak prostě budeme chvíli bití. Ale šance jsme si vytvořili také. Mohli jsme to alespoň trochu zdramatizovat. Ještě musíme teď přežít Pěnčín, který k nám přijede. To je to samé jako Držkov,“ řekl kouč Jablonečku. Ten také počítá s tím, že se z toho pak budou chvíli vzpamatovávat. A věří, že taky přijdou na řadu týmy, které by pro ně mohly být už hratelné.“ Trochu sestavu promícháme, doplníme ji o několik zkušených, ale mladí hrát budou i proti Pěnčínu. Máme zájem na tom, aby mladí kluci u fotbalu zůstali. I kdybychom měli sestoupit, chceme, aby se fotbal naučili hrát. Za rok, za dva už můžou hrát jinak. Jak se na to vykašlou, začne týmů ubývat. Už teď se děje, že se oddíly rozpouštějí,“ uvědomuje si Robert Chlup.

Čížek: Desná nás potrápila. Asi budu často chybět, program FK je bohatý

„Za dva, tři roky, když mladí kluci v Jablonečku u fotbalu vydrží, tak na tom budou dobře. Na hřišti to není jen o lítání, jsou důležité i zkušenosti,“ předpověděl Jablonečku za hosty hrající trenér Evžen Dvořák.

Držkov dal gól z první akce, z prvního útoku. Pak si to hlídal a po poločase už to byla jen otázka, kolik jich dá. Bylo velké dusno, špatně se běhalo, trochu domácí v druhé půli polevili. Byl to ale jednoznačný zápas. „Nám se dařilo, do čeho jsme kopli, to nám tam spadlo. Jabloneček byl trochu slabší, ale, když mladí vydrží, určitě se budou jejich výkony zlepšovat. My jdeme zápas od zápasu, zatím jsme neprohráli a máme i po dvou zápasech nejlepší skóre, takže jsme asi první. Ale to je zatím jen začátek a tak mnoho to neznamená. Patnáct kvalitních hráčů máme, vždycky se nějak dáme dohromady,“ je si jistý hrající trenér.

Ale postoupit Držkov nechce, jak kouč uvedl, neměl by to kdo hrát. „Teď postoupily Zásada a Turnov B, takže každý zápas tady v okolí bude derby. Všichni se známe a to je pro nás lepší motivace, než jezdit někde na Liberecko a v poslední minutě z penalty prohrát 1:0. U nás je to o tom, jak se sejdeme, podle toho bude vypadat fotbal. Hrajeme ho pro zábavu, proto, abychom si udělali žízeň, po zápase poseděli a dali si klobásu,“ jsou jasné plány držkovských fotbalistů.

Jilemnice – Turnov B 1:4 (1:2)

I když na Turnovské soupeř hned vlítl a v 9. minutě už vedl, tak se domácím zápas nevydařil. Hráli dobře. „Náš Linhart je potrestal za chybu v rozehrávce a dal na 1:1. Spoluhráč připravil Hvizdovi palebnou pozici a ten prostřelil všechno, co viděl,“ řekl trenér Turnova Karel Vodrážka.

Ve druhém poločase se soupeř pokusil ještě o zvrat, ale nic mu nevycházelo. Došlo i na červenou kartu a střídající Havel utkání dvěma krásnými střelami uzavřel.

„Byl jsem velmi spokojený. Po dlouhé době jsem se bez emocí odreagoval. Musím před hráči smeknout, jak to v tom úmorném vedru odmakali. Já jsem vsadil na mládí, na předloňský dorost. Teď už se zlepšují. Měli mezi s sebou tři zkušené hráče. V dalším kole hrajeme doma proti Plavům. Ty jsou zatím bez bodů. Každý zápas je v této třídě jiný, každý může překvapit,“ dodal trenér.

Lučany – Zásada 1:5 (0:0)

A tým v domácím prostředí neudržel nadějné vedení a opět vysoko prohrál. První šanci v utkání si připsali hosté, když ve 2. minutě využili chybu Lučan ve středu hřiště, kterou naštěstí zlikvidoval Sobotík. Poté se domácí o výrazné slovo přihlásili taky, ale přesný centr Tomana nedokázali zužitkovat v branku Vojtíšek i dorážející Kočí. Na druhé straně hrozili také hosté, ale lučanská obrana byla pozorná. V rozmezí 22. a 28. minuty Lučany měly obrovské šance ke skórování, avšak jejich zakončení bylo žalostné. „Nedokázali jsme trefit ani odkrytou branku. Do konce poločasu jsme ještě jednou zahrozili, ale Tomanovi chyběli centimetry. Ve 38. minutě Zásada poslala na hřiště špílmachra Kotyzu a hra se začala výrazně měnit,“ řekl k zápasu asistent trenéra Libor Řezníček.

Ve druhém poločase hosté drželi míč většinu času, nicméně do vedení šli domácí. Prudký centr do vlastní sítě srazil Matěj Kochánek - 1:0. Za malou chvilku zahrávali hosté rohový kop, který zužitkoval úplně osamocený Hruška - 1:1. Stav 1:1 byl velice slibný. Do 76. domácí drželi s hostujícím družstvem krok. V 77. minutě rozhodl o osudu utkání Kotyza. Volný přímý kop poslal přímo do šibenice lučanské branky. „Tato branka náš mladý tým srazila a místo závěrečného tlaku jsme ještě třikrát inkasovali. ,Kdybychom v prvním poločase z pěti šancí proměnili dvě, tři, utkání by vypadalo naprosto jinak. Bohužel, ale platilo pravidlo nedáš-dostaneš a je z toho pro nás další facka. Věkově máme jeden z nejmladších týmů v soutěži, což bylo vidět v závěru utkání. Nemůžeme se ale na nic vymlouvat a je potřeba vydržet hrát celých devadesát minut. Utkání je zrcadlem tréninku a právě v utkání se ukáže jak trénuješ, tak hraješ. Do dalšího zápasu půjdeme s vidinou lepšího výsledku, jelikož skóre 2:12 ze dvou utkání je žalostné,“ zdůraznil Řezníček.

V dalším utkání čeká lučanský tým derby v Albrechticích. Utkání se hraje v sobotu 26.8. od 16 hodin.

„Utkání pro některé z nás bylo trochu těžší, protože byli po svatbě našeho kamaráda. Chvilku nám trvalo, než jsme se rozběhali. V 55. minutě jsme prohrávali 1:0. Prolomili jsme to až na konci zápasu a nasázeli jsme góly do soupeřovy brány. Do 75. to bylo napínavé, pak už jsme to ale zvládli. Lučany byly poctivý, dobře nás bránily, nemohli jsme se tam dostat. Hrozily z brejků, bylo štěstí, že je neproměnily. Měly tři situace, které musel náš gólman zachránit. Ty jsme přežili. Ale dali jsme si v 55. vlastní gól. Ale pak už jsme to otočili,“ dodal asistent Řezníček. Po zápase se ještě někteří hráči vraceli do Zásady na festival ZasTenRock, kde pomáhali jako pořadatelé," dodal za Zásadu kapitán Martin Kotyza.

Desná – Železný Brod B 7:0 (5:0)

„Po debaklu v Držkově jsme dnes utkání ovládli. Od úvodu jsme vnutili soupeři rychlou kombinační hru, na kterou nedovedli hráči Brodu reagovat. Ve 2. minutě náš Pfeifer otevřel skóre utkání. V 8. minutě přidal další gól Quiersfield. Za pět minut přidal třetí zase Pfeifer,“ popsal začátek utkání vedoucí týmu Desné Petr Kopal.

Na 4:0 zvyšoval domácí jmenovec Kopal, na jeho střelu nedokázal železnobrodský gólman zareagovat. Trestný kop Posselta hostující brankář vyrazil před sebe. Dorážka pro Ježka do prázdné brány nebyla problém. Po této brance hosté vystřídali, přeskupili řady a více se věnovali bránění. Naše akce už nebyly tak přímočaré, utápěly jsme se v nepřesnostech a kličkách. „Nebyli jsme už tak hladoví po gólech, ale v závěru jsme ještě dvakrát udeřili. V 86. Kopal si narazil balón s Rimským a dloubáčkem překonal vyběhnuvšího gólmana. A hned za minutu, po uvolnění Rimským, završil hattrick Pfeifer,“ k zápasu dodal ještě Petr Kopal.

Držkov v plné sestavě, Harrachov ještě nekompletní. Přepeře přišly o gólmana

Pro soupeře to byl těžký zápas a s neúspěchem tak trochu Brodští počítali. „Trochu jsme s tím počítali, že, když se nám kryjí zápasy A a B týmu a nebudeme mít nějakou posilu, tak asi v Desné neuspějeme. V základě jsme měli čtyři dorostence, šikovné kluky. V šestnácti letech je to ale pro ně křest ohněm, někteří hráli za chlapy první zápas. Tak to trochu neunesli. Během třiceti minut jsme dostali pět gólů a bylo po zápase. Už jsme to pak jen chtěli dohrát, aby z toho nebyl úplný debakl. Hra se pak vyrovnala, ale asi proto, že Desná zvolnila,“ popsal situaci na hřišti trenér brodského béčka Oldřich Aubrecht.

Byl to pro jeho tým nepodařený zápas, ale v sezóně vždycky nějaký takový přijde, uvažuje trenér. A přijdou i soupeři, kteří pro Brod budou hratelnější. Ale to asi neplatí o příštím týdnu, kdy jede Brod do Držkova. Ten jen na tom dobře výsledkově i herně, mohl by hrát možná o soutěž výš. „Kluky tam znám, jsou to kvalitní, šikovní fotbalisté. A v okamžiku, kdy se sejdou, to bude pro nás těžké. A navíc jablonecké áčko hraje v neděli, takže zřejmě nastoupí i střelec gólů Čížek. Jsou to starší kluci, ale výborní fotbalisté, nehoní se, vědí, kam kopnout. V Držkově to bude těžké,“ přemýšlí o soupeři kouč Brodu.

Pěnčín B – Albrechtice 4:4 (2:2)

„Začátek jsme měli dobrý, kvalitní. Vedli jsme 2:0. Pak jsme nedali šance na 3 nebo 4:0. Kdybychom přidali třetí gól, tak bychom to zvládli. Ale po našich chybách soupeř vstřelil dvě branky,“ popsal duel trenér Pěnčína Jan Řezáč:

Druhý poločas začali domácí jako první půli, dali na 3:2. Za dvě minuty měli výhodu pokutového kopu, ale nedali gól a za pět minut, díky svojí chybě, Albrechtice daly na 3:3. Pěnčín se vrátil ke své hře, zvýšil na 4:3, ale pak ještě inkasoval a skóre se vyrovnalo.

„Hráli jsme ale už lépe, než minulý týden v Zásadě. Porážíme se sami našimi individuálními chybami. A tak se hrát nedá, čtyři góly doma dáte a čtyři dostanete, to se stát nesmí. Jsme zklamaní. Abrechtice byly kvalitní soupeř. Pro nás je bod málo, pro ně dostačující. Měli jsme víc balón na kopačkách, hráli jsme dopředu. Po takovém výkonu bychom měli mít tři body. Soupeř trestal naše chyby. Příští týden jedeme do Jablonečku nad Jizerou, snad po tři body,“ doufá Jan Řezáč.

„Hrálo se za velkého vedra. Soupeř měl mladý tým. Do desáté minuty vedl 2:0 a vypadalo to na debakl. Pak jsme ale vyrovnali. Ve druhé půli stejný průběh. Domácí byli lepší, při nás stálo štěstí. Pro nás je bod výhra, pro ně ztráta. Za bod jsme rádi, fotbal to byl pěkný,“ chválil Albrechtice Jan Pipek

Harrachov – Smržovka 1:3 (0:0)

„Nemáme natrénováno, byli jsme vyšťavení. Soupeř byl hratelný. V tom horku to byl ale náročný zápas pro všechny,“ okomentoval utkání trenér Harrachova Pavel Dolenský.

Harrachovští hráli v Rokytnici a tam to, po dešti, bylo jako v prádelně. Smržovce trenér předpovídá, že to bude asi jeden z kandidátů na postup. „My jsme udělali dvě hrubky a z nich padly dva góly. My se nescházíme na tréninky, je to složité, část mančaftu není z Harrachova. Máme domluvu s Jablonečkem, že, kdo má čas, může si jít zatrénovat tam. Trenér je Harrachovák, vyšel nám vstříc. My máme ještě hřiště v rekonstrukci, takže ani nemůžeme trénovat doma. Příště jedeme do Přepeř, urveme tam tři body,“ má v plánu trenér Harrachova.

za Smržovku vedoucí týmu Veronika Veseloušová: „V první minutě šel Harrachov na naši bránu, gólman Burianek jeho tutovku zastavil. První poločas byl vyrovnaný z obou stran. V druhém se nám hned v úvodu podařilo dát na 1:0. Šance jsme konečně dokázaly proměnit. Domácí lehce zdramatizovali zápas, když dali na 1:3, ale tak utkání skončilo. A my jsme si odvezli tři body. Opět musíme pochválit soupeře, který bojoval a v teplém letním počasí oba týmy odehrály náročné utkání.“



