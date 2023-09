Brod podal vcelku zodpovědný výkon. Bylo mu jasné, že soupeř je zdatný a má vpředu dva vysoké borce. "Ty jsme ubránili. V první půli jsme měli víc vyložených šancí, škoda, že jsme nedali branku. To se nám povedlo v 62. minutě na 1:0, ale za minutu bylo vyrovnáno a to nás trochu srazilo," řekl k zápasu trenér domácích Milan Mayer.

Soupeř se dostal do vedení až osm minut před koncem zápasu díky lajdáctví Brodu při bránění. Ten má ale v týmu kanonýra Pepu Balzara. Naskočil do hry tři minuty před koncem a hlavičkou vyrovnal na 2:2. Stejný kousek se mu povedl i v Košťálově, kde rozhodl na 3:1.

"S jedním bodem nejsme spokojení. Hráli jsme doma a chtěli jsme získat body tři. Teď nám ty tři body chybí. Ale to musíme akceptovat. Zabojovali jsme ještě v posledních deseti minutách a mohli jsme v poslední minutě utkání rozhodnout," dodal kouč Brodu.

Hra byla vyrovnaná, domácí měli víc šancí. Fotbal se ale hraje na góly. A na tom byla obě mužstva stejně. "Taky jsme ale třeba nemuseli mít ani jeden bod," konstatoval Mayer.

Příště hraje jeho tým proti béčku Velké Hamry. A za týden později ho čeká ještě Hrádek, takže dva kvalitní a těžcí soupeři za sebou. Proto si chtěli vytvořit „polštář“ sedmi bodů.

"Kdybychom měli z každého toho utkání jeden bod, tak jsou zlaté. Uvidíme, míč je kulatý, může se stát cokoli. Třeba se nám to povede," plánuje trenér Brodu.

Hamry šlapaly soupeři na paty. Od domácích to byl fantastický výkon, řekl Nikl

Chrastava – Lomnice 6:1 (3:0)

Po třech bodech z minulého týdne byli hosté natěšení. Jejich výkon v obranné fázi byl ale od začátku strašidelný. Tak ho také označil vedoucí týmu Zdeněk Baudyš. Za patnáct minut bylo po zápase, Lomnice nezachytila úvod. "Nestačili jsme zachytávat Beneše a taky brejky domácích. Nás to dozadu trápí od jara, od té doby, co skončil náš bývalý kapitán. Problémy v obraně jsou dlouhodobéhu rázu. Drahoňovský, kterého jsme z útočníka přeškolili na obránce, je zraněný. Obrana nás trápí, to bylo vidět. V držení míče jsme možná měli víc šancí my. Když dostanete v prvním poločase tři góly a ve druhém další tři, tak to už pak moc chuti nezbývá. To je špatné," dodal Baudyš.

Za stavu 3:0 v první půli kopali hosté také penaltu. Střelcem byl kvalitní Lábek, ale gólman jeho střelu chytil. Hosté dali kontaktní gól i ve druhé půli na 3:1. Dopředu byla jejich hra dobrá, ale dozadu nestihli zachytávat soupeřovy protiútoky. "Náš výkon byl špatný, soupeř vyhrál zaslouženě. My jsme mohli dát tři góly, ale soupeř třeba deset. Máme hodně nových hráčů, musí si zvykat vzájemně na sebe i na, někteří, vyšší soutěž. V příštím kole máme doma Rapid Liberec, ten má nulu. Snad to bude z naší strany lepší," přeje si vedoucí Lomnice.



Pěnčín (JN) – Košťálov 4:0 (2:0)

Hosté věděli, že to bude těžké utkání, a to se potvrdilo. Soupeř je přehrával ve všem, bylo jasné, že hráči Pěnčína svoje zkušenosti a kvalitu mají. Košťálov dlouho vzdoroval.

"Pak jsme dostali gól z rohu, který, podle mne, neměl být. Síla soupeře byla veliká, vždycky nám balón do brány dorazil. Měli jsme utkání dobře rozběhnuté, ale závěr bylo pro nás špatný. Za Pěnčín hrál hodně kvalitní tým. V příštím kole máme doma Višňovou. To je také těžký soupeř, ale už ne tak jako Pěnčín," vyhodnotil trenér Janata.



Domácí se na utkání celý týden připravovali. Také proto, že v předchozích zápasech se jim nedařilo využít všechny gólové příležitosti, které si vytvořili. Ale duel s Košťálovem potvrdil, že to byla jen otázka času, kdy se mu vrátí jeho správná střelecká muška.

"Soupeř nám tři body zadarmo nedal. V zápase jsme dominovali. Do poločasu jsme dali dvě branky a tím jsme se uklidnili. Košťálov jsme do ničeho nepustili, hrálo se na jednu branku. Ve druhém poločase jsme dvě branky přidali a mohli jsme jich dát i víc, když bychom využili všechny šance, které jsme si vytvořili," řekl kouč domácích Emil Šafář.

Výsledek pro svůj tým vyhodnotil jako uspokojivý. Po dlouhodobém zranění už do zápasu nastoupil od začátku Honza Díl, významná pěnčínská posila. A hned se gólově prosadil.

"Příště hrajeme ještě doma, přijede Nový Bor. Tomu se zatím moc nedaří. Budeme chtít naši formu určitě potvrd," má jasno trenér Šafář.

Sedmihorky – Železný Brod

utkání se nehrálo kvůli nezpůsobilému terénu