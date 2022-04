Hosté začali lépe a měli mírný tlak. V 15.minutě závar před domácím brankou nakonec se štěstím vyřešil brankář Tkacz. To byla ale na dlouho poslední akce hostí. V 18.minutě se dostal k dorážce Kotlár Tomáš, ale prázdnou branku hostí hlavou přestřelil. V 28.minutě se dostal k odraženému míči za hranicí velkého vápna Picek a pěknou ranou otevřel skóre zápasu 1:0.

Za dvě minuty byl v pěkné pozici Kysela, ale branku hodně minul. Pak se do tutovek začal dostávat Šefr. Ve 33.minutě ho vychytal brankář Zajíček. Minutu poté trefil Šefr tyč. A ani do třetice Šefr samostatný únik v 45.minutě nedal. Brod tak zaslouženě v poločase vedl.

Pozor na Mšeno. Nastřílelo soupeři v prvním jarním zápase deset gólů

Druhý poločas začal opět šancí Šefra, ale gól mu v sobotu nebyl přán. V 70.minutě nakopl dlouhý míč do vápna Musílek, kde si ho na zadní tyči našel Kysela, který hlavou krásně zvýšil na 2:0. V 73.minutě chyboval brankář Tkacz a hostující Borkovec snížil na 2:1. A za tři minuty na to měl tutovku Štastný, ale brankáře nepřeloboval a poslal mu míč do náruče.

Proto se Brod strachoval až do konce. Ale hosté se k vážnější šanci nedostali. Domácí tak zaslouženě získal první tři jarní body.

FK Železný Brod – Slovan Frýdlant 2:1 (1:0)

Sestava: Tkacz Hyška Kotlár M. Musílek Podzimek Picek Makula (90.min. Jelínek) Kotlár T. Picek Vepřek (63.min. Plhal)

Šefr (63.min.Štastný) Kysela (85.min. Holeček)

Rozhodčí – Bohuš. ŽK: 5:3. ČK: 0:1 87.min. Šindelář. Diváci : 69