Na brodský tým čekalo poslední mužstvo tabulky a získat tři body bylo skoro povinností. Do kabin se šlo za stavu 1:3. V 65. ale domácí snížili a Brod se tak začal bát o výsledek. Výhru pojistil v 93. Šefr 2:4. Brod tak tři povinné body získal. Trenér hostů Milan Mayer: „Výkon nebyl zrovna nejlepší, naopak horší než minulý týden proti Skalici, takový upracovaný, ubojovaný. Soupeř neměl co ztratit, bohužel nás potrápil. O to je to pro nás cennější vítězství, dokázali jsme dát čtyři body venku a za to jsme vděční. Jsem spokojený. Fotbal je v tomhle krásný a paradoxní. Minulý týden krásný fotbal a nula bodů dnes naopak. Tři body přibudou do tabulky pravdy. Příští týden hrajeme s Desnou, to jsme také favority zápasu. Zatím se podle plánu posouváme kupředu, některé činnosti musíme ještě zlepšit. Kluci už se přesvědčili, že je důležité předvádět konzistentní výkon.“

Sedmihorky – Nový Bor 3:1 (1:0)

Vedoucí domácího A týmu Miroslav Kobrle: „Musím tým pochválit, hrál dobře i bez pěti hráčů základní sestavy. Podali jsme docela dobrý výkon. Bor si téměř nevytvořil žádnou šanci, kromě toho jednoho gólů. My jsme vedli od 19. minuty 1:0. Pak soupeř vyrovnal z takového náhodného útoku. Ještě pak měl jednu nebezpečnou hlavičku asi půl metru nad bránu, na rozdíl od nás. My jsme ještě asi tři šance neproměnili. A mohli jsme i remizovat, když deset minut před koncem to bylo 1:1. V 80. minutě jsme dali rozhodující gól. Bor už rezignoval a na zvrat neměl sílu. Jako třešničku na dortu jsme přidali tvrdou ranou přesně k tyči ještě třetí gól. Příště nás čeká derby s Turnovem na jeho hřišti. Budeme mít ještě nějaké zraněné hráče, tak uvidíme. Turnov z nás má respekt, ale zároveň má teď dobrou formu. Pokud prohrajeme po boji, budeme spokojení.“

Stráž p. R. – Velké Hamry B 1:5 (0:1)

Sérii vyhraných zápasů si prodloužili hosté i na hřišti soupeře. Body si zase odvezli.

Trenér hamrovské rezervy Zdeněk Bryscejn: „Ve Stráži nás překvapil krásný trávník a také přišlo dost diváků. Byl to pěkný fotbal. Zase jsme si zbytečně zkomplikovali život, když jsme dovolili domácím vyrovnat. Ale pak už jsme dominovali, byli jsme silní na míči, hráli jsme hodně kombinovaně. A mně se ten projev dopředu od našich mladých kluků moc líbil. Chceme být v tabulce co nejvýš a to se nám zatím daří. Hráči mají před sebou vedle zápasů krajského přeboru ještě finále poháru Libereckého kraje, které hrají prvního června. To pro ně bude prestižní utkání.“

Skalice u České Lípy – Rovensko p. T. 3:1 (1:1)

Předseda FK Rovensko Marek Náhlovský: „Měli jsme několik zraněných, tak jsme využili kluky z dorostu, které už takhle zapracováváme do A týmu. Jsou šikovní. Do Skalice jsme jeli uhrát slušný výsledek, ne bojovat o vítězství. Trochu nás „zašmikl“ rozhodčí, když pískl penaltu pro domácí. My jsme hodně hráče prostřídávali. Padlo hodně žlutých karet, asi se dost mluvilo. Ale rozhodčí zápas vůbec nezvládl. S výsledkem jsme spokojení. Teď to doma musí odnést Hejnice. Jsme snad zachránění, ale nevím, jestli nás do krajského přeboru zase přihlásí. Máme osm set padesát obyvatel a nejsme vůbec schopní dát dohromady mládežnický mančaft. Nechceme se s nikým spojovat, rodiče ani nechtějí už své děti někam vozit. A abychom ještě zajišťovali dopravu a platili, to vůbec není možné. Uvidíme, jak to dopadne.“

Jiskra Višňová – Lomnice n. Popelkou 4:1 (2:0)

Vedoucí týmu hostů Zdeněk Baudyš: „Věděli jsme, že to ve Višňové nebude jednoduché. Navíc jsme dávali tentokrát velmi těžko dohromady sestavu. Měli jsme opravdu problém, jelo jedenáct lidí s jedním náhradníkem, kterému bylo padesát tři roků. Teď se nám povedly zápasy s Desnou a Hejnicemi. A tentokrát jsme odehráli utkání se ctí, i když jsme prohráli. Domácí byli v první půli lepší, u nás naopak první půlka velice průměrná. V druhém poločase za stavu 2:1 jsme se dostali do zápasu. Měli jsme čtyři velké šance, jednou Drahoňovský dorážka z malého vápna, ale trefil gólmana. A další následovaly. Tady se asi zápas lámal. Pak jsme dostali červenou kartu a od té doby to už bylo rozhodnuté. Ale my jsme i v desíti pološance ještě měly. Dva góly jsme inkasovali až v závěru zápasu. Ve druhé půli byl náš výkon hodně dobrý. Výsledek je horší, než předvedená hra.

TJ Desná - Slovan Frýdlant 1 : 5 (1:4)

Vedoucí týmu Desné Petr Kopal: „Frýdlant byl nad naše síly. Domácí utkání jsme zahájili s odhodláním poprat se o body, dokonce jsme vstřelili úvodní branku.

Ale z vedení jsme se dlouho neradovali a kupením našich chyb jsme nedokázali odolat tlaku

hostů, kteří do poločasu rozhodli o osudu utkání. Druhá půle byla i díky tomu, že se již hosté

do útočení moc netlačili, vyrovnanější, ale snížit se nám i přes veškerou snahu nepodařilo.“