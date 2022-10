Trenér domácích Emil Šafář: „Bylo to derby. My jsme splnili všechno, co jsme si řekli, zápas jsme ovládli, po zásluze jsme od první minuty ve všem dominovali. Do třetí minuty jsme měli dvě, tři gólovky. Brzy jsme se dostali do vedení. Musím ale ocenit výkon železnobrodského brankáře, který zneškodnil dalších našich minimálně osm stoprocentních gólových příležitostí. Předvedl na hřišti výborný výkon. Nám ty čtyři góly k vítězství stačily. A ty další, které jsme nedali, si necháme a využijeme je v dalších zápasech. Dnes jsme podali dobrý výkon a potvrdili jsme naši stoupající formu, máme šňůru vítězství, ale ještě nám do konce podzimu něco chybí. Věřím, že šňůra bude pokračovat dál. Teď o víkendu jedeme do Frýdlantu. Trochu jsme si na sebe ušili bič. Chceme samozřejmě dnešní výhru na hřišti soupeře potvrdit. Já jsem se hrou spokojený, kluci makají, trénujou, chtějí vyhrávat. O dnešní výhru se u nás podělili všichni hráči. Taky jsme poprvé kopali doma penaltu a proměnili jsme ji, takže spokojenost. A pochvalu si zaslouží také náš správce hřiště, za dobře připravenou hrací plochu. Dlouho se nevědělo, jestli po těch deštích, bude možné na ni hrát.“

Za hosty Milan Mayer: „Jeli jsme tam jako outsider a to se, bohužel, potvrdilo. Dostali jsme gól už ve druhé minutě. My jsme pak také nějaké šance měli, ale neproměnili jsme je. Pěnčín je kvalitou někde jinde, než momentálně Brod. Měl čtyři, možná pět dalších vyložených šancí. Myslím, že bychom si zasloužili dát alespoň jeden gól. Máme mladé mužstvo a každý takový zápas je pro kluky zkušenost a škola. Musíme být trpěliví. Špatné věci v naší hře nebyly, ale, bohužel, naše hra nestačila na soupeře, který má na soupisce jména mnoha zkušených hráčů, kteří jsou i rychlostně někde jinde. Teď hrajeme doma, přijedou Sedmihorky, jsou v tabulce třetí. Pěnčín byl druhý, máme teď samé těžké soupeře. Ale chceme využít domácího prostředí a získat alespoň bod, ale bojovat budeme o tři.“



Sedmihorky – Skalice 1:1 (1:0)

Trenér domácích Pavel Šafář: „Nechali jsme soupeře hrát. Z naší strany to bylo málo běhané utkání. Soupeř se na nás dobře připravil, remíza byla zasloužená. Měli jsme také několik příležitostí, ale hrubou chybou jsme soupeři darovali gól. Naše šance jsme nevyužili ani v prvním, ani ve druhém poločasu. Dnešní naše sestava nebyla optimální, máme několik zraněných hráčů. I když jsme získali bod, pro mne zklamání, protože jsme podali špatný výkon a nesplnili jsme to, na čem jsme se domluvili. Teď jedeme do Brodu. Doufám, že se z dnešního utkání poučíme. Do Brodu jedeme vyhrát, nic jiného nepřipadá v úvahu.“

Velké Hamry B – Jiskra Mimoň 4:0 (1:0)

Trenér Hamrů Rudolf Říha: „První poločasem jsme se protrápili, dali jsme jeden gól, za který jsme byli rádi. Ve druhém jsme udělali nějaké změny a hra pak vypadala už úplně jinak. Soupeře jsme přehrávali. Přidali jsme tři branky. Příště jedeme do Hrádku, ten je první v tabulce, budeme se na zápas, jako vždycky, poctivě připravovat. Ale to děláme standardně, trénujeme třikrát v týdnu. V Hrádku je to vždycky těžké. Jedeme tam pro body.“



Lomnice n.P. - Jiskra Višňová 1:0 (0:0)

Za domácí Zdeněk Baudyš: „Byl to náš neoblíbený soupeř, protože na něj neumíme hrát. Už jsme chtěli zlomit naše prokletí. Byl to bojovný zápas, přijel hodně kvalitní tým. Podržel nás gólman Přibyl, chytil tři góly a pak dali hosté ještě břevno z trestného kopu. Podal fantastický výkon. My jsme pak dali gól z penalty za nastřelenou ruku. Vítězství jsme nakonec ubojovali. Asi v 70.minutě jsme říkali, že by utkání snad slušela i remíza. Teď jedeme do Mimoně. Kdybychom k tomu přistoupili tak, jak máme, tak by se to mohlo povést. Nesmíme nikoho podcenit, to se hrubě nevyplácí. Soupeř se na nás určitě bude taky chystat. Nesmíme si myslet, že to půjde samo, to určitě nepůjde.“



Rovensko p. Tr. - Frýdlant 1:1 (0:1)

Za hosty asistent trenéra Marek Náhlovský: „Byli jsme o trochu lepší, přiznal to i soupeř. Kanonýr Šimek neproměnil v prvním poločase penaltu, kdyby ji dal, tak by zápas mohl být zase jiný. Ale musím kluky pochválit, hrál se pěkný, kombinační fotbal už na podzimním terénu. .Hřiště bylo dobré. Soupeř kvalitní. Škoda té penalty. Pak náš Mazánek dal ještě tyč, gólman vykopával z brankové čáry. Oni ale také příležitost ještě měli. Máme dva kvalitní brankáře, Prokopce a Hyku. Tentokrát musím pochválit Hyku, chytil vyložené góly. Pak přišlo vyloučení. Pro nás je teda remíza dobrá. Bohužel Perger dostal dvě žluté karty a dvacet minut jsme, díky tomu, hráli v oslabení. Bod je pro nás zasloužený. Teď jedeme do Višňové, to je těžký soupeř. Zranili se mi tři hráči, budou muset nastoupit dorostenci. Zranění budou tak na několik týdnů, do podzimu už možná někteří z nich nezasáhnout. Ale máme relativně dost bodů, musíme to zvládnout a naopak odskok ještě ve Višňové zvýšit.“