FK Železný Brod – FK Košťálov 1:1

„Po domluvě s trenéry A mužstva odehrálo tento zápas B mužstvo s dorostem. Nastoupili jsme proti týmu krajské soutěže trochu s respektem. Ale hráli jsme na domácí půdě, na hřišti, které má specifické rozměry a my jsme na něj zvyklí, naopak soupeři to na něm mají těžší, měli jsme trochu výhodu. Prvních dvacet minut byl Košťálov kombinačně a rychlostně lepší, ale postupem času jsme přebrali iniciativu, zápas byl vyrovnaný, šance byly na obou stranách. Troufnu si říct, že jsme měli šancí víc, bohužel jsme dostali první branku po chybě našeho gólmana. Ale v dalších situacích nás pak podržel. Za několik minut jsme vyrovnali a ke konci jsme měli ještě několik šancí. Chválím celé mužstvo, předvedlo týmový výkon. Několik jedinců předvedlo nadstandard, ale nechci jmenovat. Příští týden nás čeká Bělá, zase kvalitní soupeř. Ale po tom dnešním s Košťálovem z toho nemáme strach, i když je to také tým z vyšší soutěže. Utkání hrajeme v Lomnici,“ okomentoval zápas trenér B týmu Oldřich Aubrecht.

Košťálov v kraji obstál jen s vlastními hráči.

Béčko Brodu začalo trénovat už první lednový týden. Spolu s áčkem se scházejí třikrát týdně a mají v plánu, vedle zápasů zimního poháru Libereckého kraje, ještě další přáteláky. „Hrajeme skoro každý víkend v sobotu a v neděli. Někdy máme problém dát dohromady potřebný počet hráčů, ale to asi řeší i ostatní týmy. Doufám, že to na sezónu bude lepší," přeje si kouč Brodu.

Hned první víkend bojovaly v Brodě přípravky. Po nich změřili síly ještě chlapi

„Utkání bylo na malém železnobrodském hřišti vyrovnané, prostřídáme v každém poločase pět hráčů, je to pro nás kvalitní příprava. Nemusíme shánět další přáteláky. Je dobře, že hrajeme v zimním poháru s kvalitními soupeři. Trénovat jsme začali osmého ledna. Něco už jsme naběhali i nahráli, pomalu se chystáme na sezónu. Snažíme se ještě nějakého hráče do sestavy doplnit, ale je to těžké, uvidíme, všichni okolo potřebují, těžko někoho shánět,“ okomentoval situaci v týmu trenér Košťálova Karel Janata.