„Soupeř z Hrádku sice neměl poslední výsledky dobré, ale je to kvalitní mužstvo. Kolega, trenérský kamarád Jiřík, svůj tým na nás dobře připravil a my jsme odolávali do třicáté sedmé minuty. Pak nás přečíslovali a dali hezký gól,“ řekl v úvodu svého hodnocení trenér Železného Brodu Milan Mayer.

Dvacet minut hrál jeho tým docela dobře. Potom je ale soupeř zatlačil, Brod zalezl hodně dozadu a bylo jen otázkou času, jestli to vydrží do poločasu nebo ne. Ale nepovedlo se to. Inkasoval další gól. A za čtyři minuty na to špatně hosté rozehráli a dostali druhý gól.

„Bylo nás málo. Vypadli tři čtyři hráči ze sestavy, kteří nemohli jet. Proti takovému solidnímu soupeři to můžete oživit. Ale hned na začátku druhého poločasu jsme inkasovali potřetí. Potom jsme pozměnili rozestavení, poslali jsme do hry jednoho uzdraveného útočníka a snažili se něco udělat. Vytvořili jsme si dvě tři slibné situace. Ovšem nedotáhli jsme je do konce, nehráli jsme tak, abychom Hrádku zkomplikovali situaci. A to byla obrovská škoda.

Hosté mohli snížit na 3:1, i na 3:2. Ale došly mu síly. V posledních dvou minutách dostali dvě branky. „Prohra byla, řekl bych, sportovně zasloužená. Domácí byli lepší ve všech směrech, měli spoustu šancí, brankář nás zachránil, něco jsme zablokovali, ale výsledek byl krutý. Myslím, že jeden nebo dva góly jsme si zasloužili dát, ale prostě to tak je. Kvalita byla na straně Hrádku a sportovně musím uznat, že tentokrát byli kluci agresivnější, lepší v soubojích a dobře na nás připravení,“ pochválil domácí mužstvo brodský trenér.

Brodští po třech vítězných zápasech porážku berou. Ztratili tři body. Mají za s sebou třetinu jara, devět bodů, jsou i přes tuto porážku spokojení.

„Nepočítali jsme ani s tím. Měli jsme teď tři těžké soupeře: Hamry doma a Hrádek a taky Košťálov. Hned první kolo vlastně o sestup o šest bodů. Důležité, jak se říká, že se hraje v tom zápase. Takže to jsme zvládli nad plán. Musíme se z toho oklepat. Příští týden máme důležitý zápas doma na našem stadionu se Stráží pod Ralskem. Musíme se zase zkonsolidovat, doplnit hráče, hrát se bude o důležité body. Stráž je strašně bojovné mužstvo. Budeme se snažit na domácím hřišti urvat tři body, abychom tam potřetí na jaře zvítězili a jakýmkoliv způsobem zabodovali a postupně se vrátili třeba na tu vítěznou vlnu. Hrádek nám nastavil zrcadlo, že nám ještě spousta chybí, ale říkám, proti Hrádku jsou jen dva tři hráči na střídání málo. Posledních deset minut už kluci tahali nohy a měli toho plné brýle. Výsledek je krutý. Myslím, že gól jsme si zasloužili, ale takhle to je prostě fotbalová realita,“ řekl k zápasu Milan Mayer.

Sedmihorky hlásí: Nehrajeme pro nezpůsobilý terén

FC Pěnčín – Chrastava 2:0 (1:0)

„Celý týden jsme se připravovali na Chrastavu, kterou dobře známe. Tým je zkušený, takže jsme se dobře připravili a zápas jsme zvládli výborně. Musel jsem kluky pochválit. Dostali jsme se do vedení a měli jsme zápas pod kontrolou. Překvapili jsme soupeře naší důraznou hrou, předčili jsme je i v jejich silné stránce, nejen ve fotbalovosti. Nevím, jestli jsme soupeři dovolili vystřelit na naši branku, kromě standardních situací, takže v tomhle směru jsme všechno zvládli na výbornou. Jediná naše nedisciplinovanost byla, když se Karel Vrabec nechal vyprovokovat a došlo k potyčce. Rozhodčí viděl druhý zákrok a dal mu červenou kartu. To do fotbalu nepatří. Rozhodčí nemůže vidět všechno, asi neviděl ten první zákrok, ale tak to ve fotbale je. No a i v deseti jsme byli lepším týmem. Dali jsme gól ze standardní situace, Honza Díl krásnou střelou dal na 2:0. Zbytek zápasu jsme měli pod kontrolou, do ničeho jsme soupeře nepustili. Bylo to trochu vyhrocené, když náš brankář Martin Zoul výběhem chytil vysoký balon a došlo k srážce s útočníkem. Doufám, že bude v pořádku. Jinak jsem spokojený, kluci přistoupili k zápasu s pokorou, jak jsme si řekli. Byl jsem klidný, když jsem viděl, jak si kluci jdou za vítězstvím,“ hodnotil duel pěnčínský trenér Emil Šafář.



Lomnice n. P. - Skalice 0:2 (0:1)

„Samozřejmě jsme věděli, že Skalice bude těžký soupeř. První tři zápasy byly, s veškerou úctou k soupeřům, trochu z dolní části tabulky - Nový Bor a Rapid. První poločas z naší strany byl lehce průměrný. Skalice byla více na balonu a byla trochu lepší, takže jsme po jednom našem váhání dostali gól. Nezachytili jsme útok ze strany, a tak jsme prohrávali 1:0 v poločase. Jinak co se týče střel na branku, v první půli to bylo spíše oťukávání.

Druhý poločas z naší strany byl dobrý, ale, bohužel, jsme nedali góly. Ani náš střelec Lábek se tentokrát nerozstřílel, byl nějaký zdrženlivý. Samozřejmě o něm soupeř věděl. Tak si ho hlídali. V poločase kluci trochu šlapali po sobě v kabině, protože to třikrát nevyšlo. A pak byl jeden hráč trochu přemotivovaný, takže… No, jak říkám, ten druhý gól v poslední minutě už nic neřešil. Ale i když jsme ty góly nedali, asi by remíza byla spravedlivá. Jinak ve druhé půli to byl určitě kvalitní výkon. Ale za výkon ve druhé půli se určitě nemusíme stydět, takže to byl kvalitní zápas. Příště jedeme do Sedmihorek,“ připomenul vedoucí týmu Lomnice Zdeněk Baudyš.

Grebeníček: Za výhrou jsme si od začátku šli. Čeká nás Rychnov

Stráž p. Ralskem – Sedmihorky 0:0

„Nepodali jsme dobrý výkon. Nebylo to dobrý herně ani výsledkově. Remíza je asi zasloužená s tím, že my jsme měli asi jednu nebo dvě šance, soupeř obdobně. Takže pro diváky špatnej fotbal a musely je bolet oči, protože herně výkonově to bylo velice špatný a vlastně nepředvedli jsme my vůbec nic. Shodli jsme se s trenérem domácích, že to byla asi zasloužená remíza, ale že fotbal nestál za nic. Ten bod musíme brát. Ale náš výkon byl velice špatný,“ hodnotil trenér Sedmihorek Pavel Šafář.

Velké Hamry B – Višňová 6:0 (3:0)

„Máme za sebou s béčkem sérii, kterou nepamatuji. Čtyři zápasy za s sebou, které jsme nevyhráli. Jednoznačný úkol byl tuto sérii přerušit. A kluci se toho zhostili dobře. Od prvního okamžiku nebylo o vítězi pochyb, hráli jsme dobře kombinačně, s chutí, dali jsme pěkných šest gólů Potvrdili jsme i včerejší dobrý výsledek A týmu, oba týmy víkend uhrály s nulou. Dneska musím hráče z béčka pochválit, podali dobrý výkon, nemám, co bych kritizoval. Příští týden áčko jede do Benešova a béčko hraje doma s Košťálovem. Díky výsledkům bude dobrá nálada i v přípravě na další zápasy,“ řekl trenér hamrovských mužstev Zdeněk Bryscejn.



Košťálov – Nový Bor 2:1 (0:1)

„Máme první tři body. Podali jsme dobrý výkon, drželi jsme víc míč, ale jen po vápno, v prvním poločase jsme měli dvě, tři šance. Nedali jsme, jen tyč. Pak jsme dostali nešťastný gól z jedné soupeřovy šance. Víc jich snad ani neměl. I ve druhém poločase jsme tlačili. Přišla penalta, vyrovnali jsme a v 87. jsme dali důležitý gól. Z naší strany dobré tři body, hodně důležité. Soupeř odjížděl zklamaný, protože v poločase vedl. A my jsme byli hodně spokojení, chvíli se posedělo a oslavovalo. V dalším kole jedeme do Velkých Hamrů. Tam to asi bude kolotoč, těžký zápas, spíš si asi jedeme zaběhat. Mají výhodu, že hrají doma. Ale třeba to bude obráceně, uvidíme,“ hodnotil trenér Košťálova Karel Janata.