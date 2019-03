Sokol Rovensko FK Železný Brod 1:1 (0:0)

Hřiště po zimě rozhodně ještě nebylo v ideální kondici a oba týmy měly docela technické problémy. V prvním poločase se hrál vyrovnaný zápas a moc šancí si mužstva nevytvořila.

Asi největší šanci měli domácí v 15. minutě, kdy se na malém vápně objevil nepokrytý hráč. Ale pro Brod to nakonec dopadlo relativně v klidu, protože hráč Rovenska to technicky nezvládl. Hosté zahrozili v 19. minutě po rohovém kopu, ale skóre se nezměnilo. Bezbrankový stav vydržel až do 55.minuty, kdy se při standardní situaci míč dostal k Šilhánovi, který poslal Brod do vedení 0:1.

Od té doby hosté kontrolovali hru a Rovensku toho moc nedovolili. Tedy až na jednu situaci v 72. minutě, kdy Kopal zlikvidoval hlavičku domácích.

FAUL SUDÍ NEVIDĚL

V 83. měl Brod kopat penaltu, kdy jasný faul na Kotlára neviděl z přítomných jediný člověk, a to hlavní arbitr. Za pět minut měl blízko ke gólu Hloušek, ale svůj únik přesně nezakončil. Pak byl vyloučen Král, který dostal druhou žlutou kartu za zakopnutí míče. Ve třetí minutě nastavení rozhodčí Bohata daroval domácímu týmu přímý kop z hranice vápna. Domácí Vítek jím v 94. minutě zápasu nepohrdl a přesnou střelou k tyči vyrovnal na 1:1. Poté Brod jen rozehrál a byl konec. A tak si Brod s pocitem křivdy odvezl z Rovenska pouze jeden bod.

POTRÁPÍ TAKY OSTATNÍ

„Zápas to byl vyrovnaný. Rovensko nastoupilo s dobrým mančaftem a myslím si, že pokud v této kompletní sestavě budou nastupovat, potrápí každého soupeře. Nás ale tentokrát o cennou výhru připravil hlavní rozhodčí a jsme pochopitelně naštvaní,“ uvedl za Brod Kletečka Jaroslav. Branky: 90+4 Vítek 55.min. Šilhán Rozhodčí: Antonín Bohata ŽK: 1:4 ČK: 0:1 (89.min. Král. Diváků: 110. Sestava: Kopal , Kotlár M. Šilhán Musílek Král , Aubrecht, Makula, Kotlár T., Vanc, Picek (77.min. Kysela), Hloušek (92.min. Habr)