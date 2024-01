Béčko Přepeř zakončilo v I. B třídě východ podzimní část sezóny ze čtrnácti účastníků na desátém místě. Na konto si připsali patnáct bodů a skóre 25:42. Sehráli třináct utkání. A první, jarní čeká tým 24. března na hřišti Harrachova.

Držkov - Přepeře B | Video: Josef Březina

Trénovat mužstvo začalo hned na začátku ledna. Schází se dvakrát týdně. A chystá se na zimní Pohár Libereckého kraje, kde se setká se soupeři z různých soutěží. Tato utkání mu nahradí přípravné zápasy.

"Soupeři tam budou těžcí. Jediný hratelný bude asi Turnov B a Pěnčín. Pro nás to bude ale výborná příprava. Nás stále provázejí problémy s lidmi, s počtem hráčů. Každý by za to chtěl peníze. Vypadá to, že snad budeme mít nového gólmana, který bude chodit pořád a nebude ho muset zaskakovat hráč z pole. Budeme rádi, že nespadneme. Ale už přestávám být takový optimista, jaký jsem byl. Když se to zvrtne, můžeme dopadnout hůř. Musí hlavně chtít ostatní. Někteří chodí na tréninky pořád, ale v pěti se fotbal hrát nedá. A naklonovat se nemůžeme," říká vedoucí týmu Martin Kvapil, který také nastupuje do mistrovských duelů.

Do prvního mistráku béčku zbývá šest týdnů. Během nich sehrají Přepeřští několik zápasů v rámci Poháru. Shánějí dál hráče. "Každý jde raději tam, kde za to dostane nějakou korunu. A to u nás není. Ale jsou mužstva, která možná na jaro posílí." zdůraznil Kvapil.